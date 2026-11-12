دوري الأمم: بلجيكا تعمق جراح تركيا بثنائية

تغلب منتخب بلجيكا على مضيفه تركيا، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، اليوم الخميس.
وسجل أردا غولر لاعب ريال مدريد هدف التقدم لتركيا في الدقيقة 20، لكن بعد 7 دقائق فقط استطاع كيفين دي بروين نجم نابولي الإيطالي أن يتعادل لبلجيكا.
وفي الدقيقة 30 سجل شارل دي كيتيلاري مهاجم أتالانتا هدفاً ثانياً، ليحسم تفوق بلجيكا الذي استمر حتى النهاية.
بهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب بلجيكا إلى 9 نقاط في المركز الثاني، خلف المنتخب الفرنسي المتصدر قبل لقائه مساء اليوم ضد إيطاليا، أما منتخب تركيا، الذي أقال مؤخراً مدربه الإيطالي فينتشنزو مونتيلا واستعان بالمدرب الوطني يالتشين، فيتذيل ترتيب المجموعة الأولى بلا نقاط.