رفع مشجعو نادي بشكتاش التركي لافتة مؤيدة للفلسطينيين خلال مباراة فريقهم في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم أمام هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي في جورجيا، الخميس، ما استدعى تدخلاً من الشرطة وأشعل أزمة دبلوماسية دفعت وزير الخارجية التركي إلى الاتصال بنظيرته الجورجية.

واشتبك مشجعون أتراك مع الشرطة في مدينة باتومي، ما أدى إلى توقف المباراة مؤقتاً، بعدما كانت نُقلت من إسطنبول بسبب مخاوف أمنية.

وأظهرت صور من الملعب مشجعي بشكتاش وهم يرفعون لافتة كُتب عليها «انتفضوا ضد الاحتلال، الحرية لفلسطين»، ويلوحون بالأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات مناهضة لإسرائيل قبل أن تتدخل الشرطة.

وأفادت وكالة الأنباء التركية الخاصة «دي إتش إيه» بأن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل ضد المشجعين، وتطلب الأمر تقديم رعاية طبية لبعضهم.

وتوقفت المباراة في الدقيقة السادسة والعشرين بسبب الاضطرابات في المدرجات، فيما أمر الحكم الدنماركي مورتن كروغ الفريقين بالعودة إلى غرف الملابس.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) أعلن الشهر الماضي نقل المباراة إلى جورجيا بعدما أبلغته السلطات التركية أنه «لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن» لا يمكن استضافة المباراة في إسطنبول.

وبعد المباراة التي انتهت بفوز بشكتاش 2-1، نشر هبوعيل بئر السبع رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي موجهة إلى مشجعيه الذين سافروا لمتابعة اللقاء.

وجاء في الرسالة التي نُشرت بالعبرية على منصة «إكس»: «يرجى التصرف بمسؤولية وإبداء ضبط النفس واستخدام أفضل تقدير لديكم أثناء مغادرة الملعب والتوجه إلى أماكن إقامتكم. اتبعوا تعليمات قوات الأمن الجورجية المسؤولة عن ضمان سلامتكم».

وقال بشكتاش إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدث هاتفياً مع رئيس النادي سردال عدالي، وأكد أنه يتابع التطورات عن كثب.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه يُعتقد أن أشخاصاً عدة أوقفوا بعد اندلاع الاشتباكات في مدرجات الملعب في مدينة باتومي الواقعة على البحر الأسود.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة مشجعي بشكتاش وهم يتدافعون مع الشرطة ويرشقون عناصرها بمقذوفات أثناء محاولتهم تنفيذ عمليات توقيف.

ودفعت هذه الحوادث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى الاتصال بنظيرته الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية: «يوجد مسؤولون من السفارة التركية في تبليسي والقنصلية العامة في باتومي في الملعب».

وأضاف: «يتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة مواطنينا وحماية حقوقهم».