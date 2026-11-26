يواصل هانسي فليك مسيرته المذهلة في قمة كرة القدم العالمية، حيث قاد المدرب الألماني، الذي يستمتع ببداية قوية أخرى لموسمه الثالث مع برشلونة، فريقه للفوز على صباح بنتيجة 4-1 في أذربيجان في مباراة صعبة، حيث كانت أطول رحلة خارجية يخوضها النادي على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أنه بهذا الفوز الساحق في باكو، وصل هانسي فليك إلى 150 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، محققاً هذا الإنجاز في 49 مباراة فقط. وترسخ هذه الأرقام مكانته بكونه المدرب الذي حقق هذا الإنجاز في أقل عدد من المباريات، متجاوزاً بذلك أحد أعظم المدربين في التاريخ، بيب غوارديولا، الذي حققه في 65 مباراة.

ووفقاً للصحيفة، فقد حقق كلا المدربين هذا الإنجاز بجمع عدد المباريات التي خاضاها مع بايرن ميونخ وبرشلونة.

وقاد فليك الفريق الألماني في 18 مباراة، سجل خلالها فريقه 57 هدفاً. أما الآن، مع برشلونة، فقد خاض 31 مباراة، مسجلاً 93 هدفاً بعد أربعة أهداف في مرمى صباح.

أما بيب غوارديولا، فقاد برشلونة في 49 مباراة بدوري أبطال أوروبا، ليسجل الفريق تحت قيادته 116 هدفاً. واحتاج إلى 16 مباراة أخرى مع بايرن ميونخ، سجل خلالها الفريق 35 هدفاً. ووصل إلى 150 هدفاً في مسيرته الكروية في مرمى روما في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.