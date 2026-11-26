أثيرت تكهنات عديدة بشأن مستقبل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، إذ يتساءل مشجعو الكرة الإيطالية عن مصير لاعب غلطة سراي السابق، الذي قد يعود للدوري الإيطالي في صفقة انتقال حرّ.

وربطت تقارير اسمه بأندية كومو وميلان ويوفنتوس ونابولي في إيطاليا، حتى إنتر ميلان عقب تصريحات اللاعب، لكن وفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية فقد لا تكون إيطاليا وجهة قائد إنتر السابق، ففي الأيام الأخيرة أبدى بايرن ميونيخ اهتماماً به.

وظل إيكاردي بلا نادٍ منذ انتهاء عقده مع غلطة سراي في أوائل يوليو (تموز)، وفشل هو والنادي في التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد الذي طال انتظاره. في ذلك الوقت، أراد الأرجنتيني عقداً لعدة سنوات بقيمة تقارب 10 ملايين يورو، التي كان يتقاضاها بموجب عقده السابق.

وتسببت عدة إصابات في نقص عددي في خط هجوم بايرن ميونيخ. ويُثير غياب هاري كين الطويل قلقاً كبيراً قبل بداية عام 2027. وقد بدأ النادي البحث عن مهاجم صريح قادر على تعويض غياب الإنجليزي، والجلوس على مقاعد البدلاء عند عودته، يمتلك خبرة دولية مُثبتة. وإيكاردي هو الخيار الأمثل.

وأكّد إيكاردي للصحافة أنه عرض نفسه على إنتر ميلان، حتى لو كان الخيار الخامس في مركز المهاجم. مع ذلك، لا يسعى النادي حالياً إلى ضمّ هداف إلى صفوفه. ويتجه إي سي ميلان نحو لاعبين أصغر سناً، بينما يشك يوفنتوس في مدى انسجامه مع مدرب الفريق لوتشيانو سباليتي. ولن يرفض أليغري التعاقد معه في نابولي بديلاً لهويلوند. قد يكون كومو الوجهة الأنسب، نظراً لأن إصابة مويس كين أكثر خطورة مما كان متوقعاً، وسيحتاج النادي إلى التعاقد مع بديل لدوفيكاس.