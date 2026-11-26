كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الخميس، عن القوائم النهائية للمرشحين في ست فئات ضمن جوائزه للأفضل لعام 2026.

وجاءت قوائم الترشيح لتلك الفئات الست احتفاء بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها المنتخبات والأندية والمدربات وحارسات المرمى والمواهب الصاعدة في أفريقيا، خلال عام شكّل علامة فارقة في مسيرة كرة القدم النسائية على مستوى القارة السمراء، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«كاف».

ويبرز في قائمة المرشحين كل من المنتخب الكاميروني، بفضل تتويجه التاريخي بلقب كأس الأمم الأفريقية للسيدات في المغرب، ومنتخب مالاوي، الذي قدم مسيرة مذهلة وصولاً إلى المباراة النهائية في أول مشاركة له في البطولة، إلى جانب المنتخب المغربي الذي يواصل تحقيق تقدمه الملحوظ.

كما تعكس القوائم النهائية تصاعد حدة المنافسة في كرة القدم النسائية على مستوى الأندية الأفريقية؛ إذ جاءت أندية الجيش الملكي المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وليكي فوتبول فيل الكاميروني ضمن القوائم، تقديراً لأدائها المتميز في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات بمصر.

وسيتم الإعلان عن الأندية الفائزة خلال حفل جوائز «كاف» لعام 2026، الذي سيقام في مدينة لاغوس بنيجيريا، في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة منتخب العام للسيدات ثلاثة منتخبات كان لأدائها دور محوري في تشكيل ملامح بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

وحجز المنتخب الكاميروني مكانه ضمن القائمة النهائية بعد أن صنع التاريخ بفوزه بأول لقب قاري له، عقب تغلبه 3/ صفر على منتخب مالاوي في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط.

كما نال منتخب مالاوي ترشيحاً للجائزة، تقديراً لمسيرته الاستثنائية التي تعد واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، في أول مشاركة له بكأس الأمم الأفريقية للسيدات؛ إذ خالفت لاعباته التوقعات ووصلن للنهائي ليضمن بذلك تأهلهن لنهائيات كأس العالم للسيدات العام المقبل بالبرازيل.

وانضم منتخب المغرب للقائمة النهائية بعد مشوار تنافسي قوي على أرضه، مما يؤكد التطور المستمر ومكانته المرموقة بين أفضل منتخبات السيدات في أفريقيا، وفقاً لبيان «كاف».

أما القائمة النهائية للمرشحات لجائزة حارسة مرمى العام، فتضم كلاً من الكاميرونية ميكايلي بيهينا، والمالاوية ميرسي سيكيلو، والمغربية خديجة الرميشي.

وبرزت بيهينا كواحدة من أفضل اللاعبات في «أمم أفريقيا»؛ إذ حصدت جائزة «القفاز الذهبي» بعد مساهمتها في تتويج الكاميرون باللقب لأول مرة في تاريخها.

وقدمت الحارسة الكاميرونية أداء حاسماً في عدة مناسبات؛ إذ تصدت لثلاث ركلات ترجيح أمام المغرب، بالإضافة لتصديها لركلة جزاء خلال الأشواط الإضافية، كما لعبت دوراً محورياً في تعزيز صلابة الخط الدفاعي لفريقها.

أما سيكيلو، فقد نالت التقدير بفضل دورها البارز في المسيرة التاريخية لمنتخب مالاوي نحو المباراة النهائية؛ إذ قدمت أداء لافتاً ساعد فريقها في ترسيخ مكانته ضمن نخبة المنتخبات الأفريقية.

واكتملت القائمة النهائية بوجود خديجة الرميشي، إحدى أكثر حارسات المرمى خبرة في المغرب، وذلك تقديراً لأدائها المتميز سواء مع المنتخب المغربي أو مع ناديها، الجيش الملكي.

واستحوذ نادي الجيش الملكي على المراكز الثلاثة في القائمة النهائية للمرشحات لجائزة أفضل لاعبة في الأندية، وذلك عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

وتأهلت كل من فاطمة تاجناوتي، وغزلان شباك، وإيمان توريس، إلى القائمة النهائية، وذلك بعد أدائهن المؤثر في المسيرة القارية الناجحة للنادي المغربي.

وحقق الجيش الملكي إنجازاً تاريخياً بفوزه في المباراة النهائية على صن داونز، ليصبح بذلك أول نادٍ يُتوج باللقب ثلاث مرات، وحصلت غزلان شباك، التي قادت الفريق نحو التتويج، على جائزة «لاعبة البطولة» بفضل أدائها المتميز.

كما برزت فاطمة تاجناوتي بفضل إبداعها وقدرتها على ضبط إيقاع الهجوم، وهو ما كان عنصراً جوهرياً في مسيرة الفريق، في حين سجلت إيمان توريس هدفين في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

ويعكس وجود ثلاث لاعبات من النادي نفسه القوة الجماعية والتميز الفردي الذي ساعد نادي الجيش الملكي على وضع معايير جديدة في كرة القدم النسائية للأندية على المستوى الأفريقي.

وفيما يتعلق بجائزة «أفضل مدرب» لفريق نسائي، ضمت القائمة ثلاثة مدربين قادوا فرقهم لتحقيق مسيرات استثنائية، وقد نال المدرب الكاميروني فالنتين نجويلي هذا التقدير بعد قيادته منتخب بلاده للفوز بأول لقب له بكأس أمم أفريقيا للسيدات.

ويعد هذا الإنجاز طفرة تاريخية للكاميرون، التي سبق لها أن حلت في مركز الوصيف في ثلاث مناسبات أعوام 2004 و2014 و2016.

كما ضمت القائمة النهائية المدرب المالاوي لوفمور فازيلي، الذي قاد منتخب بلاده في مسيرة استثنائية نحو نهائي البطولة القارية، واكتملت القائمة بالمدرب المغربي هشام الإدريسي، الذي قاد الجيش الملكي لتحقيق لقبه الثالث بدوري الأبطال.

وتضم قائمة المرشحات لجائزة «لاعبة العام الشابة» ثلاث لاعبات واعدات، يعكس أداؤهن قوة الجيل الصاعد في كرة القدم الأفريقية.

وتوجد الكاميرونية مايفا نيادجو ضمن قائمة المرشحات النهائيات، وذلك بفضل أدائها المتميز مع ناديها ومنتخب بلادها خلال الفترة المشمولة بالتقييم، كما نالت المغربية كوثر أزراف هذا التقدير بعد أن أظهرت إمكاناتها الكبيرة كواحدة من المواهب الشابة الصاعدة في كرة القدم النسائية بالمغرب.

واكتملت القائمة بالنيجيرية أولواكيمي أدجبويي، التي برزت كواحدة من اللاعبات الشابات الواعدات في كرة القدم النيجيرية.

أما قائمة المرشحين لجائزة «نادي العام للسيدات»، فضمت ثلاثة أندية عكست عروضها تطور مستوى كرة القدم النسائية على مستوى الأندية في أفريقيا، وزيادة حدة المنافسة فيها، ويتصدر الجيش الملكي القائمة، بالإضافة إلى ليكي فوتبول وصن داونز.