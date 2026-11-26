شهد الموسم الحالي من الدوري السعودي لكرة القدم تسجيل 37 هدفاً من 48 ركلة جزاء خلال الجولات الـ12 الأولى، بنسبة نجاح بلغت 77.1 في المائة، مقابل إهدار 11 ركلة، بينها 5 تصدى لها حراس المرمى، وفق إحصاءات «رابطة الدوري السعودي للمحترفين».

وأوضحت «الرابطة»، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، أن المهاجم الإنجليزي إيفان توني، لاعب الأهلي، تصدر قائمة أكثر اللاعبين تنفيذاً لركلات الجزاء، بعدما سدد 7 ركلات، سجل 6 منها، وأهدر واحدة أمام الحزم، بنسبة نجاح بلغت 85.7 في المائة.

وجاء البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال، في المركز الثاني بـ4 ركلات سجلها جميعاً، محققاً نسبة نجاح كاملة، في حين سجل الهولندي ستيفن بيرجوين، لاعب الاتحاد، والإيطالي ماتيو ريتيغي، مهاجم القادسية، 3 أهداف من علامة الجزاء لكل منهما، علماً بأن الأول نجح في تسجيل جميع محاولاته، بينما أهدر الثاني ركلة واحدة.

وعلى مستوى اللاعبين الذين نفذوا ركلتين، سجل كل من المالي موسى ديمبيلي، لاعب الاتفاق، والبلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الشباب، محاولتيهما بنجاح، بينما سجل داروين نونيز، مهاجم الدرعية، ركلة واحدة وأهدر الأخرى، وحقق جوليان دومينغيز، مهاجم الخلود، المحصلة ذاتها.

إيفان توني (رويترز)

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، أبرز الأسماء التي أخفقت في التسجيل من علامة الجزاء، بعدما أهدر الركلتين اللتين نفذهما أمام نيوم والأهلي.

وتشير الإحصاءات إلى إهدار 11 ركلة جزاء بواسطة 10 لاعبين، تصدرهم رونالدو بركلتين، فيما أهدر 9 لاعبين ركلة واحدة لكل منهم: توني وريتيغي ونونيز ودومينغيز، إلى جانب كريسينسيو سامرفيل وحسام عوار وإيكر كورتاخارينا وموسى بارو وشاكيل بيناس.

وفي المقابل، لم يتمكن حراس المرمى من التصدي سوى لـ5 ركلات جزاء، بواقع تصدٍّ واحد لكل حارس، وكان حامد الشنقيطي، حارس الخلود، أول من نجح في ذلك خلال مواجهة فريقه أمام الاتحاد، قبل أن يلحق به مايلسون دوس سانتوس، حارس التعاون، الذي تصدى لركلة أمام الخلود. وشملت قائمة الحراس الذين تصدوا لركلات الجزاء أيضاً فيرناندو باتشيكو، حارس الفيصلي، أمام الخلود، والمغربي ياسين بونو، حارس الهلال، أمام الخليج، وعبد الرحمن البوق، حارس أبها، أمام القادسية.

وكان مايلسون من بين أبرز الحراس في التعامل مع هذه الركلات، بعدما واجه محاولتين دون أن تستقبل شباكه أي هدف؛ إذ تصدى لإحداهما أمام الخلود، فيما لم تتحول الأخرى إلى هدف خلال مواجهة الدرعية.

وتصدر أدريان شيمبر، حارس الفتح، قائمة أكثر الحراس استقبالاً للأهداف من ركلات الجزاء، بعدما اهتزت شباكه 5 مرات من 5 ركلات واجهها، يليه ميلان بوريان، حارس الرياض، وأورلاندو موسكيرا، حارس الفيحاء، بـ4 أهداف لكل منهما.

واستقبل عبد الله عبده، حارس الأهلي، 3 أهداف من ركلات الجزاء خلال مواجهة فريقه أمام الشباب.

كما تسبب 4 حراس مرمى في احتساب ركلات جزاء ضد فرقهم، بواقع ركلة واحدة لكل منهم؛ وهم: أدريان شيمبر، وإبراهيم زايد، وماريك روداك، وأمين بخاري.

وفي المقابل، لم يواجه 15 حارساً أي ركلة جزاء خلال مشاركاتهم في المسابقة حتى الآن؛ بينهم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس الاتحاد، الذي خاض 10 مباريات بإجمالي 900 دقيقة، دون أن يواجه أي ركلة جزاء.