قالت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني»، الخميس، إن الاستثمارات في مراكز البيانات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ستتباطأ وستصبح أكثر انتقائية، مع تشديد الولايات المتحدة القيود على صادرات الرقائق، ما يزيد الضغوط على المشغلين الذين يعتمدون على العملاء الصينيين وأشباه الموصلات الأميركية المتقدمة.

ويأتي بيان «فيتش» بعد يوم من وضع وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف شركة «إنفيديا» تحت المراقبة لاحتمال خفضه، على خلفية مخاوف تتعلق بالحوكمة، في حين قالت وكالة «موديز» إن إعادة تثبيت جينسن هوانغ في منصب الرئيس التنفيذي قلّصت حالة عدم اليقين بشأن التنفيذ على المدى القريب، لكن مخاطر الحوكمة والتنظيم لا تزال قائمة، وفق «رويترز».

وتُلزم القواعد الجديدة، التي دخلت حيّز التنفيذ في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالحصول على تراخيص لشحنات الرقائق المشمولة بالقيود إلى ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند، وكذلك لمراكز البيانات الموجودة خارج الصين التي توفر قدرات حوسبة كبيرة لشركات مقرها الصين.

وقالت «فيتش» إن هذه القيود قد تُعيد تشكيل طفرة الذكاء الاصطناعي في آسيا، من خلال توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تتمتع بإمكانية مضمونة للحصول على الرقائق، وتتعامل مع قاعدة متنوعة من العملاء. وأضافت أنها ستوسع أيضاً الفجوة بين مالكي مراكز البيانات ومزودي خدمات الحوسبة ذوي مستويات الاقتراض المرتفعة.

وأوضحت الوكالة أن مشغلي الحوسبة السحابية المتخصصة، المعروفين باسم «نيوكلاود»، سيواجهون الضغوط الأكبر، نظراً لحاجتهم إلى إبقاء وحدات معالجة الرسومات مرتفعة التكلفة قيد الاستخدام بأقصى قدر ممكن.

وأضافت أن المشغلين الذين يركزون على السوق الصينية قد يضطرون أيضاً إلى خفض الأسعار، أو تقديم خدمات حوسبة أقل تطوراً، أو مواصلة استخدام رقائق «إنفيديا» الحالية من دون إمكانية الحصول على تحديثات، ما قد يضر بمبيعاتهم وأرباحهم وقدرتهم على المنافسة.

وستكون المشروعات التي شارفت على الاكتمال معرضة للخطر أيضاً، إذ قد تتأخر إذا لم يتمكن المشغلون من تأمين الرقائق أو التأكد من أهلية العملاء لاستخدامها، ما يؤجل بدء هذه المنشآت في تحقيق الإيرادات.

وأضافت «فيتش» أن المشروعات التي تواجه غموضاً بشأن إمدادات الرقائق أو أهلية العملاء ستواجه صعوبة أكبر في الحصول على التمويل، مع تشديد الجهات المقرضة عمليات التدقيق وتأجيل التمويل أو تقديم قروض جديدة.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت «رويترز» حصرياً بأن القيود قد تؤخر تطوير النماذج الرئيسية لشركتي الذكاء الاصطناعي الصينيتين «زد إيه آي» و«مونشوت إيه آي»، مشيرة إلى أن «مونشوت» تتوقع أن تتضاعف دورات التطوير لتصل إلى 12 شهراً أو أكثر، إذا انقطع الوصول إلى قدرات الحوسبة خارج الصين بشكل كامل.

وذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز»، في وقت سابق الخميس، أن «إنفيديا» طلبت من شركائها في قطاع التصنيع وقف شحنات الخوادم إلى الدول الأربع في جنوب شرقي آسيا، في وقت تقيّم فيه مدى الامتثال للقيود الأميركية الجديدة.