أوقفت شركة «إنفيديا» شحن خوادم مزودة برقائقها إلى أربع دول في جنوب شرقي آسيا، في خطوة تعكس تشديد الولايات المتحدة القيود المفروضة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف منع الشركات الصينية من الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة، عبر أطراف وسيطة ومزودي خدمات الحوسبة السحابية.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الشركة أبلغت شركاءها في التصنيع، ومن بينهم «ديل» و«سوبر مايكرو»، بوقف شحن الخوادم إلى مشترين في ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا، وفق ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر. ولم يتضح ما إذا كان التعليق مؤقتاً، في وقت تعمل فيه «إنفيديا» وشركاؤها على تحديد كيفية الامتثال للضوابط الأميركية الجديدة.

وتحولت دول جنوب شرقي آسيا خلال الفترة الماضية إلى وجهات مفضلة لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية الراغبة في الوصول إلى أحدث رقائق «إنفيديا»، التي تحظر واشنطن تصديرها مباشرة إلى الصين. وتتيح هذه الدول للشركات الصينية الاستفادة من قدرات المعالجة المتقدمة، عبر استئجار خدمات الحوسبة السحابية من شركات تمتلك خوادم مزوَّدة بتلك الرقائق.

قيود أميركية تستهدف الالتفاف على حظر التصدير

وجاءت الخطوة عقب إصدار وزارة التجارة الأميركية قواعد جديدة، الأسبوع الماضي، تستهدف الحد من استخدام مزودي الخدمات السحابية للالتفاف على القيود المفروضة على وصول الشركات الصينية إلى الرقائق المتقدمة.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على مزودي الخدمات السحابية الحصول على تراخيص خلال مهلة 90 يوماً، وإثبات عدم وجود كيانات خاضعة للقيود الأميركية بين المستخدمين النهائيين لخدماتهم.

لكن غياب إرشادات واضحة بشأن آليات تنفيذ القواعد أثار ارتباكاً لدى الشركات العاملة في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي في أحد مزودي الخدمات السحابية قوله إن الشركات لا تعرف كيفية التقدم للحصول على التراخيص، رغم بدء احتساب المهلة المحددة، مضيفاً أن ذلك تسبب في «فوضى عارمة» في المنطقة.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنسبة إلى «إنفيديا»؛ إذ تمثل جنوب شرقي آسيا سوقاً مربحة للشركة. ووفقاً لحسابات الشركة، سجلت إيراداتها عبر شركتها التابعة في سنغافورة نحو 104 مليارات دولار خلال عام 2025، بزيادة 72 في المائة على أساس سنوي. وتشمل هذه الإيرادات أيضاً جزءاً من مبيعات الشركة في تايوان والصين التي تمر عبر الوحدة السنغافورية.

مشروعات مراكز البيانات تحت ضغط

وتطول تداعيات القيود الجديدة مشروعات ضخمة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المنطقة، بعدما تدفقت استثمارات بمليارات الدولارات على إنشاء مراكز البيانات، خصوصاً في ماليزيا وإندونيسيا، مدفوعة بطلب شركات التكنولوجيا الصينية على قدرات الحوسبة.

ومن بين الشركات المتأثرة شركة «أولاني» السنغافورية للحوسبة السحابية، التي كانت تخطط لتوفير قدرات حوسبة متقدمة لشركة «بايت دانس»، المالكة الصينية لتطبيق «تيك توك»، من خلال اتفاقات لتأجير قدرات المعالجة.

وأدَّى التعطيل إلى دفع بعض المصرفيين الذين وافقوا سابقاً على تمويل المشروع إلى وقف إصدار تسهيلات ائتمانية بقيمة تقارب 500 مليون دولار، فيما قد تتجه «بايت دانس» إلى التخلِّي عن الصفقة، بحسب شخصين مطلعين نقلت عنهما الصحيفة.

وتعتمد مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة بدرجة كبيرة على معالجات «إنفيديا» في تطوير نماذجها المتقدمة، لا سيما خلال مراحل التدريب الأولية التي تتطلب قدرات حوسبة كثيفة، رغم مساعي بكين لتطوير بدائل محلية.

وكانت عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» هذا الأسبوع قد أثارت توقعات لدى بعض المتعاملين بإمكانية تخفيف تطبيق القيود الجديدة، إلا أن المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة أشارت إلى عدم وجود مؤشرات تذكر على أن الشركة ستتراجع عن تنفيذها.

وكانت عودة هوانغ قد جاءت بعد إبعاده لفترة وجيزة عن منصبه على خلفية تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة مرتبطة بمزود خدمات سحابية يؤجر قدرات حوسبة لشركات صينية، ويخضع للتحقيق في شبهات تتعلق بالمساعدة على تهريب رقائق متقدمة. وقد زادت هذه التطورات تعقيد موقف هوانغ الداعي إلى استمرار بيع رقائق الشركة للصين، بهدف تعزيز اعتماد الشركات الصينية على التكنولوجيا الأميركية.