تعاني أنظمة الإنذار التقليدية من بطء وصول التحذيرات، الذي قد يتجاوز 5 دقائق بسبب تعدد مراحل الرصد والتحليل وإيصال المعلومات، وذلك وفقاً لثلاث مبتكرات سعوديّات، يشاركن في معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية (سيف)، اللذين تنظمهما وزارة الداخلية السعودية بشراكة مع «أكاديمية طويق» في العاصمة السعودية الرياض، من 24 إلى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ومن شأن ذلك، بحسب فريق المبتكرات السعوديات اللاتي يدرسن في التعليم السعودي العام (وهن نورة الحرابي، وضي الودعاني، ونجود عبد الدائم)، أن يقلِّل الوقت المستغرق للاستجابة للتهديدات الجوية الحديثة، مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ومركبات الانزلاق فرط الصوتية؛ الأمر الذي يطرحن من خلاله منظومة حديثة أطلقن عليها اسم «منظومة راصد».

جاء طرح هذه المنظومة، في وقت يتسابق فيه مجموعة من المبتكرين من عدد من دول العالم ضمن الفعالية التي تُقام ضمن الأنشطة المصاحبة للقمة العالمية للأمن والتقنية (GSTS)، وتقدم «راصد» وفقاً لما قاله القائم عليها لـ«الشرق الأوسط»، منظومةً أرضية للإنذار المبكر، تهدف إلى تقليص زمن الرصد والإنذار إلى نحو 180 ثانية، من خلال دمج الاستشعار ومعالجة البيانات والذكاء الاصطناعي عبر 4 مراحل.

وتشمل المراحل، بحسب نورة الحرابي قائدة الفريق، الرصد باستخدام رادار "AESA-X" كمستشعر أساسي مستهدف، ومستشعرات مساندة لرصد الإشعاع والغازات، إلى جانب معالجة البيانات، من خلال استقبال بيانات المستشعرات وترشيحها ودمجها عبر وحدة تحكم.

كما تتضمّن المراحل تحليل التهديدات، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتصنيف التهديدات وتحديد مستوى الثقة، حيث يصدر الإنذار آلياً، عند بلوغ 80 في المائة، أو يُحال القرار للمشغّل البشري، إضافةً إلى إيصال الإنذار بإرسال التنبيهات عبر التطبيق، مع خاصية النطاق النظيف لتوجيه المدنيين نحو المناطق الآمنة.

أما الخصائص التقنية للمنظومة، فتتكون من «حسّاس الإشعاع» لمراقبة مستويات الإشعاع ورصد الارتفاعات غير الطبيعية، علاوةً على النطاق النظيف من خلال تحديد المناطق الآمنة وفق مؤشرات الرصد، إلى جانب التدمير الذاتي، عبر حماية البيانات والمكونات الحساسة من الوصول غير المصرَّح به.

يأتي الرصد خلال 180 ثانية، بهدف تقليص زمن الإنذار مقارنة بأكثر من 5 دقائق تقليدياً، وهو هدف تقديري وليس نتيجة اختبار ميداني، أما تشفير "AES-256" فيهدف إلى حماية الاتصالات والبيانات المتبادلة، فيما وصل المشروع إلى مستوى النضج التقني الرابع (TRL 4 من 9)، بعد اختبار النموذج الأولي مخبرياً وبالمحاكاة للتحقق من تكامل مكوناته.

ولا يزال رادار «AESA-X» ضمن التصميم المستهدف، ولم يدخل النموذج المختبَر، ويتطلّع فريق «راصد» إلى تحسين دقة أنظمة الاستشعار والرصد، ضمن خطتهنّ المستقبلية للمشروع، إضافةً إلى دمج الرادار المستهدف مع بقية مكونات المنظومة، وتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وإجراء اختبارات ميدانية لقياس الكفاءة وزمن الاستجابة، إلى جانب تطوير التطبيق وخاصية النطاق النظيف، وتعزيز أمن البيانات والاتصالات، وموثوقية النظام.

أما عن الأثر المتوقع، فيسعى الابتكار الذي تقوم عليه الطالبات السعوديات الثلاث إلى تقليل زمن الاستجابة وتعزيز الوعي بالمخاطر، من خلال الجمع بين سرعة الرصد ودقة التحليل وسهولة إيصال التحذيرات، بما يدعم سلامة المدنيين ويساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، معتبرات أن ابتكارهم ليس مجرد منظومة لاكتشاف التهديدات، بل منظومة تربط الرصد بالتحليل والإنذار والتوجيه في مكان واحد، دعماً للسلامة والاستجابة المبكرة.

يُشار إلى أن فعاليات معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف»، تستمر حتى الخميس، بتنظيم وزارة الداخلية السعودية بالشراكة مع «أكاديمية طويق» ضمن الأنشطة المصاحبة للقمة العالمية للأمن والتقنية (GSTS)، ويقدم المعرض لزواره تجربة متكاملة تضم مناطق تفاعلية وأجنحة للشركاء، وتتيح لقاء المبتكرين والتعرّف على مشاريعهم عن قرب.