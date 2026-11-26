جذب معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف»، في العاصمة السعودية الرياض، المبتكرين من نحو 80 دولة حول العالم، وبشكل خاص من السعوديين، في عدد من المجالات، وذلك ضمن فعاليات المعرض التي تستمر 3 أيام من 24 وحتى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

فعاليات المعرض والمسابقة المنظمة من قبل وزارة الداخلية السعودية بالشراكة مع «أكاديمية طويق» ضمن الأنشطة المصاحبة للقمة العالمية للأمن والتقنية «GSTS»، شهدت حضوراً كبيراً من المبتكرين والمسجّلين، وتحدث لـ«الشرق الأوسط» عدد من المبتكرين والمحكّمين، مؤكدين أن مجالات على غرار الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، التي يتم توظيفها في قطاعات الصحة والأمن والدفاع، تعد من أكثر المشاريع التي شهدتها الفعالية.

يستمر معرض ومسابقة «سيف» على مدى 3 أيام (تصوير: تركي العقيلي)

المحكّم في الفعالية الدكتور مساعد القرني قال إن كثيراً من المشاريع التي شهدتها وحكمت عليها في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحتى إن كانت في مجالات أخرى تتدخل فيها التقنية الحديثة وتُسهم في تطوير بعض منها، معتبراً أن تزايد هذه المشاريع يعود للتحول الرقمي الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا واتساع نطاق استخدامه في مجالات مثل الاقتصاد، والبحث والابتكار، والتطوير، والتسويق وغيرها.

يتفق مع ذلك المحكم في مسابقة «سيف» حسن المالكي، الذي أكد أن السلامة والأمن على رأس مستهدفات عدد من المشاريع والابتكارات، خاصةً في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وبرز عدد من المشاريع في المجالين الصحي والطبي، خاصةً الكشف المبكر عن الأمراض، وسلامة المرضى، وتطوير الأجهزة الطبية الذكية، بالإضافة إلى مشاريع الاستدامة والتحول الرقمي، الأمر الذي أرجعه نايف المغامسي، الباحث في نظم المعلومات، إلى التطور التقني السريع وظهور تحديات أمنية جديدة، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية الأمن والسلامة، ودعم السعودية للابتكار والتقنيات الحديثة ضمن «رؤية 2030».

ونظراً لاطلاعه على جملة من المشاريع المقدّمة، يقول المغامسي إن الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، ومعالجة الصور، وإنترنت الأشياء، والمستشعرات الذكية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، من أهم التقنيات التي حضرت ضمن الابتكارات والمشاريع المقدّمة.

وتجاوز عدد المشاركات المئات، غير أنه لا رقم رسمياً يحصيها حتى اللحظة، وذلك قبل إسناد عملية التحكيم وفقاً للمسار المخصص، ويلحظ إسماعيل بهكلي وهو محكّم في مسار الأمن السيبراني، تنوّعاً في الأفكار والمبادرات، منها ما تم تنفيذه على نطاق محدود، وأخرى طُبقت على نطاق أوسع، وفقاً لمعايير محددة وضوابط أمنية متخصصة.

ووفقاً للمحكم البهكلي، برز مشروعا «مرقاب» و«كور شيلد»، اللذين يوظفان تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، وبحسب بهكلي، هذه المشاريع ليست الوحيدة اللافتة، غير أنها نماذج مختارة مما يمكن تسليط الضوء عليه في هذا السياق.

جانب من المعرض والمسابقة (أكاديمية طويق)

وفي الختام لمّح عدد من المحكّمين والمشاركين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السعودية هي أكثر دولة شارك طلابها في مسابقة «سيف» من جميع الفئات السنية ابتداءً من المرحلة الابتدائية حتى التعليم الجامعي، إلى جانب المشاركة الدولية الواسعة الملحوظة، عادّين أن ذلك يعكس اهتمام الرياض المتنامي بمجالات الابتكار والأمن السيبراني، ويؤكد حضورها الفاعل في المحافل التقنية الدولية.