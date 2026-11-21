أن يقدم «معهد العالم العربي» في باريس على إقامة معرض استثنائي تحت عنوان «أسرار قصر الحمراء» الغرناطي، فأمر لا يثير الدهشة باعتبار أن الغرض من إطلاقه في عام 2026 يدور حول التعريف بالثقافة والحضارة العربيتين ماضياً وحاضراً، وأن يكون جسراً للتواصل بين العالمين العربي والغربي. وهل ثمة مثال على غنى التلاقح الحضاري بين الجانبين أفضل من «الأندلس السعيد» الذي دخلته جيوش القائدين العسكريين طارق بن زياد وموسى بن نصير بداية القرن الثامن وخرج منه آخر ملوك غرناطة أبو عبد الله محمد الثاني عشر (المعروف أوروبياً بـ«بوعبديل») من بني الأحمر (النصريين) بتسليمه مفاتيح مملكة غرناطة للملك فرديناند الثاني والملكة إيزابيلا الأولى عقب حصار طويل ومفاوضات أفضت إلى استسلامه في عام 1492.

سيف آخر ملوك غرناطة المعروف أوروبياً بـ«عبدول» وهو أبو عبد الله محمد الثاني (الشرق الأوسط)

وتنسب لوالدته «عائشة الحرة» كلمة شهيرة بعد أن رأت ابنها يبكي فقالت له: «ابكِ اليوم بكاء النساء على ملكٍ لم تحفظه حفظ الرجال!»، ومع رحيله، انتهى حكم النصريين الذي انطلق مع سيطرة محمد بن نصر، مؤسس السلالة النصرية في عام 1232 لتنطلق معه بداية تجديد قلعة «الحمراء» المبنية على تلة معروفة باسم «سابيكا». بيد أن الفضل الأكبر يعود لملك غرناطة «محمد الخامس» الذي صعد إلى العرش وهو صغير السن وحكم لفترتين بين عامي 1354 و1391. وتنظر إلى فترة حكمه على أنها العصر الذهبي للدولة النصرية من حيث الاستقرار السياسي والازدهار المعماري والعلمي، وفيها شُيّد بهو السباع (الأسود) وأُنجزت أجمل أجنحة القصر. ومعرض المعهد خصص لهذه الحقبة بالذات حيث اكتمل القصر بكافة أجنحته قبل أن تدخل عليه بعض التعديلات لاحقاً.

قصر الحمراء (الشرق الأوسط)

صورة لفردوس أرضي

في الكتيب الخاص بالمعرض، كتبت آن كلير لوجاندر ما يلي: «الحمراء هي أكثر من قصر أو قلعة لأنها تجسد قمة الحضارة وآخر الممالك المسلمة» في إسبانيا، وتضيف: «إن الملوك النصريين (من بني الأحمر) أقاموا مجمعاً لا مثيل له: قصور وحدائق وبرك ومقرات وكلها تقدم صورة لفردوس أرضي. فالضوء يلاقي المياه، والهندسة تتحاور مع التزيين، والشعر ينخرط في الحجر، والحيطان تتحول إلى صفحات تكتب عليها المدائح والأشعار والقصائد التي تمجد القوة والإيمان والجمال».

من المعرض (الشرق الأوسط)

123 قطعة

المعرض يضم 123 قطعة من «الحمراء» نفسها، أو من متاحف متعددة فرنسية وإسبانية تكشف جانباً مما يشكل سحر هذه الحضارة التي قدمت مساهمة فريدة من نوعها للحضارة العالمية في العديد من الميادين.

كتبت أيضاً لوجاندر أن «الحمراء» ليست فقط قطعة جمالية، إذ إنها «تعكس صورة لمجتمع منفتح على العالم، حيث تتلاقى التبادلات التجارية والثقافية بين أوروبا وشمال أفريقيا والمشرق. فالعلماء والفنانون والدبلوماسيون والتجار والشعراء ساهموا جميعهم في إطلاق دينامية ثقافية وعقلية بقيت رغم تحديات العصور مركزاً للإبداع والتجديد».

ترس مزخرف من طبقات جلدية من الحقبة النصرية (الشرق الأوسط)

نقل أسرار «الحمراء» لباريس

التحدي الرئيسي الذي واجه منظمي المعرض يكمن في كيفية نقل «أسرار» الحمراء إلى الزائر. وفي زيارة استباقية لرحلة ممتعة من ساعتين بمعية المسؤولتين عنه، أنياس كارايون، المسؤولة عن معارض المعهد، وباربرا بولوا غايردو، أستاذة التاريخ والآثار في جامعة غرناطة، تتكشف شيئاً فشيئاً «بعض» الأسرار بفضل الطريقة التي بني بها المعرض. وبكلام أوضح، فإن منظميه أرادوا تحويل الزيارة إلى تجربة غامرة تمكن الزائر من الإحساس بروح القصر وأناقته وانسجام عناصره البصرية والسمعية. وبفضل القطع التي تم تجميعها والمجسمات التي صنعت خصيصاً للمعرض والصور الضخمة وبالغة الدقة التي ترسم معالم الحياة في تلك الفترة، والتي يتم إحياؤها أمام بصر الناظر والشروحات المتوافرة وشؤون أخرى مختلفة، كل ذلك يتضامن لتمكين الزائر من استحضار غنى الحضارة التي تفتتت في ربوع الأندلس وداخل قصر الحمراء. إنه متعة للعين والسمع... ومن الأمور اللذيذة إمكانية الاستماع لبعض نماذج الشعر العربي وقراءة ترجماتها بالفرنسية والإنجليزية. كذلك فإن الشروحات التي تحتويها اللوحات الخاصة بكل معلم بالغة الوضوح وتضع كل أثر أو صورة أو قطعة في إطارها التاريخي أو الجمالي.

من القطع المعارة (الشرق الأوسط)

نقش القصائد على الحجر

معرض «أسرار الحمراء» قائم على مستويين ما يوفر المساحة الكافية لإبراز فرادة القطع الأثرية المعروضة والمجسمات والصور التي تتكامل مع بعضها البعض، بحيث يخرج الزائر مستشعراً الحاجة لزيارة القصر وليس الاكتفاء بالمعرض. وما نجح المعهد في استجلابه لتقديمه لأنظار الزائرين يكشف عن فن نقش القصائد على الحجر باللجوء إلى استخدام مجموعة من فنون الخط العربي. وإذا بدت غالباً الصعوبة في قراءة ما هو منحوت، بالمقابل، فإن الزائر يعي جمال النحت وتداخل الحروف لتتحول الكلمة المنحوتة إلى أثر فني.

الضوء والماء

كذلك لا يكتفي المعرض بتقديم داخل القصر وزخرفاته وفسيفسائه، بل يأخذ الزائر في نزهة افتراضية إلى حدائقه الغناء، حيث تتداخل المياه والضوء والطبيعة في لعبة جمالية مؤثرة. واستناداً إلى الأبحاث العلمية التي أُجريت حول حدائق قصر الحمراء، يخاطب هذا العمل الفني حاستي السمع والشم بشكل خاص لاستحضار الأجواء الحقيقية للمكان.

من حدائق قصر الحمراء (بيكسلز)

كذلك، نجح المنظمون في استعادة الألوان والضوء بفضل التجهيزات البصرية التي تعيد للزخارف ألوانها الأصلية، ولإبراز كيف كان الضوء يخلق تأثيرات بصرية توحي بالحركة. ويفكك المعرض الهندسة المعقدة للخزف والأعمال الخشبية، كما يمنح صوتاً للنقوش الكتابية حيث تُتلى الشعارات والقصائد والآيات المحفورة على الجدران بصوت مسموع لجعلها في متناول الزوار.

قطعاً، زيارة المعرض الذي ينطلق الاثنين 24 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى 16 مايو (أيار) المقبل تشكل باباً للدخول في تفاصيل الحضارة التي أنتجتها الأندلس.