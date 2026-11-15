«عيد الكاريكاتير المصري»... معرض يعالج قضايا عالمية بالسخرية

بأعمال أكثر من 50 فناناً من أجيال مختلفة، تناولوا قضية التسامح ورسم البورتريه بريشة ساخرة، استضاف البيت الروسي بالقاهرة النسخة السادسة من عيد الكاريكاتير المصري في أجواء فنية مميزة، وفي ظل تجمع رائع لصناع البسمة.

المعرض الذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير، وتحمل هذا العام اسم الفنان جمعة فرحات، شهد مشاركة نخبة من أبرز فناني الكاريكاتير والتشكيليين والمبدعين، تضمنت محورين رئيسيين الأول تناول موضوع التسامح العالمي من خلال مجموعة من اللوحات الكاريكاتيرية التي تعكس قيمة التسامح وأهميته في المجتمع، والثاني خُصص لأعمال البورتريه التي تجسد ملامح وشخصية الفنان فرحات، وبلغ إجمالي الأعمال المعروضة نحو 70 عملاً فنياً.

وخلال افتتاح المعرض، الثلاثاء الماضي، أعرب مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، فاديم زايتشيكوف عن ترحيبه بالتعاون المستمر مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، مؤكداً حرص البيت الروسي على دعم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية المشتركة.

من أعمال المعرض (الشرق الأوسط)

وأبدى رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير الفنان مصطفى الشيخ تقديره للدعم والتعاون المثمر مع البيت الروسي، مشيراً إلى أن هذا التعاون أسهم في تنظيم عدد من الفعاليات الفنية البارزة.

ويضم المعرض نحو 70 عملاً فنياً، بمشاركة أكثر من 40 فناناً من أبرز رسامي الكاريكاتير المصريين، الذين يقدمون من خلال أعمالهم رؤى فنية متنوعة تعكس محاور المعرض، وتوظف لغة الكاريكاتير في التعبير عن قضايا إنسانية وثقافية ومجتمعية.

وتبدو أعمال الفنانين التي تناولت فكرة التسامح محملة بالسخرية والفكاهة والمفارقات بين مفهوم التسامح كفكرة عالمية وبين ممارساتها في الشارع أو من خلال المواقف الحياتية البسيطة. ويؤكد الأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير، الفنان فوزي مرسي، أن «الجمعية تحرص على الاحتفال سنوياً بعيد الكاريكاتير المصري في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، تزامناً مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد المنعم رخا، الذي يُعد أحد أبرز رواد فن الكاريكاتير في مصر، وصاحب إسهامات بارزة في ترسيخ هذا الفن».

بورتريهات لجمعة فرحات ضمن المعرض (الشرق الأوسط)

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الدورة السادسة من المعرض تتناول محورين رئيسيين؛ أولهما تكريم الفنان الراحل جمعة فرحات، تقديراً لمسيرته الفنية الممتدة وعطائه الإبداعي، باعتباره أحد أبرز رواد فن الكاريكاتير في مصر والعالم العربي، والرئيس السابق للجمعية المصرية للكاريكاتير. أما المحور الثاني، فيتناول قضية التسامح وقبول الآخر، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتسامح المقرر سنوياً في 16 نوفمبر، حيث يقدم الفنانون أعمالاً تجسد قيم التعايش المشترك واحترام الاختلاف ونبذ التعصب، من خلال المعالجة الساخرة والرسائل الإنسانية التي يتميز بها فن الكاريكاتير».

ويتيح المعرض لعشاق الفن والجمهور فرصة الاطلاع على إبداعات فناني الكاريكاتير المصريين والتعرف على رسائلهم الفنية والإنسانية، والأساليب والطرق الفنية المتنوعة التي يتبناها كل فنان في تقديم لوحاته سواء كانت عن التسامح بوصفه فكرة مركزية للمعرض أو كانت ضمن فن البورتريه.