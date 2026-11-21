طور باحثون من جامعة كاليفورنيا الأميركية في بيركلي طريقة جديدة ترتكز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بخطر الإصابة بالسكتات القلبية المفاجئة غير المتوقعة، وربما منع وقوعها.

ووفقاً لنتائج دراستهم المنشورة في دورية «نيتشر»، نجح الباحثون في تدريب نموذج للتعلم العميق على التعرف على الأنماط الكهربائية المرتبطة بحالات الموت القلبي المفاجئ (SCD)، إذ وجدوا دليلاً على وجود إشارة حيوية خفية لم يتم التعرف عليها من قبل، وذلك استناداً إلى أكثر من 440 ألف تسجيل لتخطيط كهربائية القلب (ECG) من السويد. كما اختبروا هذا النظام على ما يقرب من 140 ألف مريض في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة أصغر من المرضى في تايوان.

وتشير التقديرات إلى أن الموت القلبي المفاجئ يحصد أرواح ما يصل إلى 300 ألف أميركي سنوياً في الولايات المتحدة وحدها، ويُعتقد أنه مسؤول عن نحو 15 في المائة من إجمالي الوفيات حول العالم.

ويُعرف «الموت القلبي المفاجئ» بأنه وفاة مفاجئة وغير متوقعة تحدث في غضون ساعة نتيجة سبب يتعلق بالقلب.

الإيقاع النابض للحياة

ينبض قلب الإنسان نحو 100 ألف نبضة يومياً؛ إنه الإيقاع النابض للحياة الذي يمنحك وجودك، إلى أن يتوقف هذا النبض لأي سبب. وعلى الرغم من أن أجهزة تقويم نظم القلب القابلة للزرع يمكنها رصد اضطرابات نظم القلب الخطيرة وتصحيحها قبل أن تتطور إلى حالات مميتة، فإنه من الصعب على الأطباء تحديد الأشخاص الذين يحتاجون فعلياً إلى هذه الأجهزة.

وتعتمد أفضل الوسائل المتاحة حالياً على تحديد المرضى الأكثر عرضة للخطر من خلال استخدام الموجات فوق الصوتية لتقييم تدفق الدم، عبر قياس يُعرف بـ«الجزء المقذوف للبطين الأيسر» (LVEF). غير أن هذا المقياس يفشل في رصد العديد من المرضى الذين ينتهي بهم المطاف إلى التعرض لموت قلبي مفاجئ.

قال زياد أوبرماير، الطبيب والباحث في مجال الذكاء الاصطناعي بجامعة كاليفورنيا في بيركلي: «لدينا الحل لهذه المشكلة».

وأضاف في بيان نُشر السبت على موقع «ساينس أليرت»: «لو كنت تعلم أنك من الأشخاص المعرضين للوفاة المفاجئة، فسوف تتوجه إلى طبيب القلب لزراعة جهاز تقويم نظم القلب. تكمن المشكلة في أن الأطباء لا يستطيعون تحديد من يحتاج إلى هذا الجهاز قبل فوات الأوان».

وكتب الباحثون في ورقتهم العلمية: «يمكن للتعلم العميق المطبق على بيانات تخطيط كهربائية القلب أن يجمع بين أفضل المزايا؛ فهو يوفر وسيلة قياسية، متاحة على نطاق واسع، وغير مكلفة، يمكن إدخال بياناتها مباشرة إلى نموذج تصنيف للتنبؤ بالمخاطر دون الحاجة إلى تدخل بشري».

وتُظهر النتائج أن هذا المفهوم واعد للغاية. فمن خلال دراسة الأنماط المتعددة في بيانات تخطيط كهربائية القلب، تمكن النظام الجديد من تحديد مجموعة من المرضى المعرضين لمخاطر عالية، والذين شكلوا 2.2 في المائة من العينة السويدية. وقد بلغت نسبة حدوث الموت القلبي المفاجئ في هذه المجموعة عالية المخاطر 7 في المائة خلال العام التالي.

وقد تحمل هذه النتائج أهمية بالغة في إنقاذ الأرواح؛ فبين المرضى الذين صنفهم الذكاء الاصطناعي ضمن الفئة عالية المخاطر، تبين أن أولئك الذين زُرعت لهم أجهزة تقويم نظم القلب سجلوا معدل وفيات قلبية مفاجئة أقل بنسبة 54.4 في المائة مما كان متوقعاً إحصائياً، مما يشير إلى أن هذه الأجهزة قد تسهم في منع وقوع بعض الوفيات.