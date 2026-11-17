توصلت دراسة جديدة إلى أن القلب لا يتقدم في العمر بوتيرة موحدة. ووفقاً لباحثين في «مختبر جاكسون» الأميركي (The Jackson Laboratory)، تتركز الالتهابات والأضرار الخلوية بشكل خاص حول الصمامات والأوعية الدموية الرئيسية، بينما تظل العضلة القلبية سليمة نسبياً. وقد تساعد هذه النتائج العلماء على فهم أفضل لكيفية نشوء أمراض القلب والأوعية الدموية مع تقدم الإنسان في العمر.

ماذا قالت الدراسة؟

نُشرت الدراسة في مجلة «إيجينغ سيل» وتناولت فحص قلوب فئران صغيرة وأخرى مسنة. وقد كشفت الدراسة عن وجود مؤشرات خلوية مرتبطة بالالتهابات والندوب الناتجة عن التقدم في العمر، تتركز بشكل خاص حول صمامات القلب والشريان الأبهر، وهو الوعاء الدموي الرئيسي الذي يخرج من القلب.

وقالت نادية روزنتال، إحدى مؤلفات الدراسة، إن الصمامات والأوعية الدموية الكبرى غالباً ما يُنظر إليها على أنها بمثابة «أنابيب» وليست جزءاً من «المحرك الرئيسي» للقلب، واصفةً القلب بأنه «آلة صغيرة بالغة التعقيد».

رسم خرائط الالتهاب في شيخوخة القلب

باستخدام قلوب فئران ذكور وإناث عمرها ستة أشهر و24 شهراً، استخدم الباحثون تقنيات التسلسل الجيني لفحص كيفية تغير الخلايا المختلفة مع تقدم العمر ومكان توزيعها داخل قلوب العينة. وتمكنوا من تحديد 287 جيناً أظهرت أنشطة مختلفة بشكل كبير بين القلوب الأصغر والأكبر سناً، مع كون الالتهاب وإعادة تشكيل الأنسجة هما الأبرز.

وشملت المؤشرات التي حظيت بتركيز خاص كلاً من الخلايا البلعمية (macrophages) -وهي خلايا مناعية تنظم الالتهاب- والخلايا الليفية (fibroblasts) المسؤولة عن الحفاظ على النسيج الضام من خلال إصلاح التلف. ورغم أن كلا النوعين من الخلايا يؤدي وظائف حيوية، فإن نشاطهما المستمر لفترات طويلة قد يسهم في حدوث التليف؛ وهي عملية ترتبط بالتقدم في العمر، حيث يؤدي تراكم النسيج الندبي إلى زيادة تصلب القلب.

وقد وجد الباحثون أن هذه الخلايا تتركز بشكل خاص حول صمامات القلب وجذر الأبهر، حيث لوحظ تزايد في نشاطها مع تقدم القلب في العمر. ومن المثير للاهتمام أن بعض المؤشرات الجزيئية المرتبطة بالشيخوخة كانت موجودة بالفعل في قلوب الأفراد الأصغر سناً؛ وهو ما دفع الباحثة روزنتال إلى التحذير من أن «وجود هذه المؤشرات وحدها لا يعني بالضرورة أن الخلية قد شاخت (أصبحت هرمة)».

الاختلافات بين قلب الذكور والإناث

وجد الباحثون فروقاً ملحوظة في كيفية تقدم الخلايا الليفية (fibroblasts) في العمر لدى ذكور وإناث الفئران. فلدى الذكور، ارتبطت التغيرات بشكل أوثق بالمسارات المتعلقة بالتليف، بينما شهدت قلوب الإناث تغيرات في المسارات المرتبطة بتطور القلب وإنتاج البروتينات.

وعند مقارنة هذه النتائج ببيانات منشورة سابقاً حول القلب البشري، حدد العلماء بعض الأنماط الجينية المشتركة المرتبطة بالتقدم في العمر، وإن لم يكن التطابق تاماً.

ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن الظروف المضبوطة للتجارب ساعدت في إثبات أن «التقدم في العمر وحده يمكن أن يؤدي إلى بدء بعض هذه التغيرات». لكن الدراسة لم تؤكد أن هذه التغيرات الخلوية هي السبب المباشر لتدهور وظائف القلب.

وينتقل الباحثون الآن إلى دراسة كيفية تأثير التمارين الرياضية، والنظام الغذائي، والأمراض على هذه العمليات الخلوية. ويهدفون من ذلك إلى تحديد التفاعلات بين الخلايا المناعية والخلايا الليفية، باعتبارها أهدافاً لعلاجات جديدة لأمراض القلب والأوعية الدموية.