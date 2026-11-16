هل يحمي النوم الجيد من الخرف لدى مرضى السكري والقلب؟

لطالما عرف الخبراء أن أمراض القلب والأيض، مثل داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف، لكن تشير الأبحاث الجديدة إلى أن النوم الصحي يمكن أن يقلل هذا الخطر.

وتشير دراسة جديدة أجراها معهد كارولينسكا لأبحاث الشيخوخة بمعهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد إلى أن المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، أو أمراض القلب، أو الذين تعرضوا لسكتة دماغية، ممن يتمتعون بنوم جيد، يُظهرون وظائف إدراكية أفضل وحجماً دماغياً أكبر، مقارنةً بمن يعانون الحالات الصحية نفسها لكنهم لا يحظون بنوم جيد. ويعتقد الباحثون أن النوم الجيد قد يساعد في مواجهة الآثار السلبية التي تلحق الدماغ نتيجة هذه الحالات المَرضية.

«الأمراض القلبية الأيضية»

ترتبط أمراض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والسكتات الدماغية، والتي تُعرف مجتمعة باسم «الأمراض القلبية الأيضية» (cardiometabolic diseases)، بزيادة خطر التدهور المعرفي والإصابة بالخرف. وقد بحثت الدراسة فيما إذا كان النوم الصحي قادراً على تخفيف هذه المخاطر. ونُشرت النتائج في دورية «جمعية القلب الأميركية» (Journal of the American Heart Association).

واستندت الدراسة إلى بيانات أكثر من 400 ألف شخص في منتصف العمر أو أكبر سناً، من قاعدة بيانات «البنك الحيوي» في المملكة المتحدة (UK Biobank)، من بينهم أكثر من 54 ألف شخص يعانون مرضاً قلبياً أيضياً واحداً على الأقل. كما توفرت صور بالرنين المغناطيسي (MRI) لأدمغة نحو 35 ألفاً من المشاركين. وجرى تقييم جودة النوم بناءً على خمسة عوامل أبلغ عنها المشاركون بأنفسهم، وهي: مدة النوم، والإيقاع اليوماوي (الساعة البيولوجية)، والأرق، والشخير، والنعاس أثناء النهار.

أداء أفضل في الاختبارات

أظهر المصابون بأمراض قلبية أيضية ممن يتمتعون بنوم جيد أداءً أفضل قليلاً في اختبارات الإدراك العام، والقدرة على حل المشكلات، وسرعة المعالجة الذهنية، مقارنةً بمن يعانون الحالات نفسها لكنهم يفتقرون إلى النوم الجيد. كما تبيَّن أن لديهم حجماً دماغياً إجمالياً أكبر بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة في حجم المادة الرمادية والمادة البيضاء بالدماغ. وكان الارتباط بين النوم وبنية الدماغ أكثر وضوحاً لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، أو أمراض القلب، أو الذين تعرضوا لسكتة دماغية، مقارنةً بغير المصابين بهذه الحالات.

وتُعد الأمراض القلبية الأيضية شائعة جداً بين كبار السن، وتُصنَّف ضِمن أبرز عوامل الخطر المؤكدة لتراجع الصحة الإدراكية والدماغية.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن النوم الصحي قد يساعد في تعويض بعض العواقب الضارة التي تُسببها الأمراض القلبية الأيضية للدماغ.

كيف يمكن للنوم الجيد أن يحمي الدماغ؟

لا تُثبت الدراسة أن النوم الجيد يُحسّن الإدراك لدى مرضى القلب والأيض، بل تُظهر وجود صلة بينهما، ولم يستكشف الباحثون سبب هذه الصلة، على الرغم من وجود بعض النظريات.

تقول الدكتورة أبيجيل دوف، عالمة الأوبئة العصبية: «قد يُقلل النوم الجيد الالتهاب الجهازي، وهو عامل رئيسي في شيخوخة الدماغ والوظائف الإدراكية». وتضيف أن الالتهاب الجهازي «يرتفع لدى المصابين بأمراض القلب والأيض».

وتُشير دوف إلى فرضية أخرى تتمحور حول الجهاز الليمفاوي الدماغي، وهو نظام تنظيف الدماغ من الفضلات، وينشط، بشكل رئيسي، أثناء النوم. وتوضح: «قد تؤدي قلة النوم إلى اضطرابات في عمليات تنظيف الدماغ الطبيعية من الفضلات، مما يسمح بتراكم المواد الضارة في الدماغ».

ويؤكد الدكتور كريستوفر وينتر، طبيب متخصص في طب النوم واختصاصي أعصاب ومؤلف كتاب «حل النوم: لماذا نومك مضطرب وكيفية إصلاحه»، ذلك فيقول: «نعلم أن النوم الكافي، عالي الجودة، والمنتظم في توقيته، له آثار صحية إيجابية كبيرة، كما أن قدرة الدماغ على التخلص من السموم والرواسب تتحسن، بشكل ملحوظ، مع النوم الجيد».

ويضيف الدكتور وينتر، الذي لم يشارك في البحث الجديد، أن النوم الجيد يرتبط أيضاً بتحسن ضغط الدم وصحة القلب، مما قد يؤثر بدوره على صحة الدماغ.