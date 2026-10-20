العيش وسط المساحات الخضراء قد يقلل خطر الخرف

وجدت دراسة سويدية أن العيش في مناطق سكنية تحيط بها مساحات خضراء قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر.

وأوضح باحثون من جامعة استوكهولم ومعهد كارولينسكا، أن النتائج تسلط الضوء على أهمية البيئة المحيطة بالمنزل مباشرة في دعم صحة الدماغ وتعزيز الشيخوخة الصحية، ونُشرت النتائج، الاثنين، بدورية «Alzheimer’s & Dementia».

والخرف مصطلح يشير إلى مجموعة من الأعراض الناجمة عن تراجع القدرات المعرفية، مثل الذاكرة والتفكير والتركيز، بما قد يؤثر في قدرة الشخص على أداء أنشطته اليومية والحفاظ على استقلاليته. ويزداد خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر، لكنه ليس جزءاً طبيعياً من الشيخوخة، ويُعد مرض ألزهايمر أحد أشهر أنواعه.

وخلال الدراسة، تابع الباحثون نحو 3 آلاف من كبار السن على مدى 16 عاماً، ورصدوا حجم الغطاء النباتي المحيط بمنازل المشاركين، إلى جانب متابعة حالتهم المعرفية وتطور الإصابة بالخرف من خلال تقييمات متكررة على مدار سنوات الدراسة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعيشون في بيئات أكثر اخضراراً بالقرب من منازلهم تقل لديهم احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 20 في المائة مقارنة بغيرهم. وكانت العلاقة بين المساحات الخضراء وانخفاض خطر الإصابة بالخرف أقوى عندما تقع الأشجار والنباتات على مسافة لا تتجاوز 100 متر من المنزل، فيما تراجعت قوة هذه العلاقة كلما زادت المسافة.

ولاحظ الباحثون أيضاً أن الارتباط بين زيادة المساحات الخضراء وانخفاض خطر الخرف كان أكثر وضوحاً لدى النساء.

ويرى الباحثون أن البيئات الطبيعية قد تدعم صحة الدماغ بطرق متعددة، منها المساعدة على الاسترخاء، والحد من التوتر، وتعزيز الشعور بالرفاهية. وتشير أبحاث سابقة إلى أن زيادة المساحات الخضراء المحيطة بالمنازل ترتبط بتحسن النوم والصحة النفسية والرضا عن الحياة، فضلاً عن انخفاض استخدام الأدوية المضادة للاكتئاب الموصوفة طبياً.

المساحات الخضراء تشجع الأشخاص على الخروج من المنزل وممارسة النشاط البدني (جامعة كولورادو)

وحسب الفريق، قد تنعكس فوائد هذه البيئات أيضاً على السلوك اليومي، إذ يمكن أن تشجع الأشخاص على الخروج من المنزل وممارسة النشاط البدني، مثل المشي والتنقل النشط، إلى جانب تعزيز التواصل الاجتماعي والشعور بالترابط مع الآخرين.

ولا تقتصر أهمية المساحات الخضراء على الصحة النفسية والبدنية، بل تمتد إلى توفير فوائد بيئية متعددة، تشمل الحد من الضوضاء المرورية وتلوث الهواء وارتفاع درجات الحرارة في المدن، فضلاً عن المساعدة على التكيف مع تغير المناخ ودعم التنوع البيولوجي، وفق نتائج الدراسة.

وأكد الباحثون أن النتائج تبرز أهمية البيئة المحيطة بالمنزل في تهيئة الظروف التي تدعم صحة الدماغ والشيخوخة الصحية، مشيرين إلى أن المساحات الخضراء القريبة تمثل جزءاً من البيئة اليومية للإنسان، وقد تزداد أهميتها مع قضاء الأشخاص فترات أطول في منازلهم.

وشدّد الباحثون على ضرورة مراعاة صحة الدماغ عند تخطيط المدن وتطوير المناطق السكنية، عادّين أن المساحات الخضراء المحيطة بالمنازل يمكن أن تمثل مورداً مهماً للصحة العامة، فضلاً عن دورها في التكيف مع تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.