قد يساعد ارتفاع مستويات فيتامين «د» في منتصف العمر على حماية الدماغ من نوع من البروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر، وفق دراسة قد تسهم نتائجها في وضع إرشادات غذائية جديدة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالخرف.

وتوجد بروتينات «تاو» داخل الخلايا العصبية، وتؤدي دوراً أساسياً في تثبيت عملية نقل الجزيئات داخلها والحفاظ على بنيتها. لكن لدى المصابين بالخرف، قد تتغير طبيعة هذه البروتينات، فتنفصل عن الخلايا العصبية وتتجمع في تكتلات سامة تؤدي في النهاية إلى موت الخلايا وفقدان الذاكرة.

ووجد العلماء أن ارتفاع مستويات فيتامين «د» في منتصف العمر يرتبط بانخفاض مستويات بروتين «تاو» غير الطبيعي في الدماغ بعد سنوات.

وقالت إيمر ماكغراث، إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة المنشورة بمجلة «نيورولوجي»: «تُظهر هذه الدراسة وجود ارتباط بين ارتفاع مستويات فيتامين (د) في منتصف العمر وانخفاض تراكم بروتين (تاو) غير الطبيعي في الدماغ، وهو أحد المؤشرات الحيوية لمرض ألزهايمر»، وفق ما أفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأضافت ماكغراث، الأستاذة المشاركة في الطب بجامعة غالواي، أن فيتامين «د» في منتصف العمر قد يكون عاملاً مهماً في حماية صحة الدماغ مستقبلاً.

وأظهرت أبحاث سابقة أن انخفاض مستويات فيتامين «د» لدى الأشخاص فوق سن السبعين، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف. لكن الدراسة الجديدة تُعدّ من الدراسات القليلة التي بحثت العلاقة لدى البالغين الأصغر سناً، ممن يبلغ متوسط أعمارهم نحو 39 عاماً.

وشملت الدراسة نحو 800 شخص لا يعانون الخرف، وقاس الباحثون مستويات فيتامين «د» لديهم في بداية البحث، ثم أجروا لهم فحوصاً للدماغ بعد نحو 16 عاماً في المتوسط، لتقدير مستويات بروتيني «تاو» و«أميلويد بيتا»، وهما من المؤشرات الحيوية المرتبطة بألزهايمر.

وحدد الباحثون المستوى المرتفع لفيتامين «د» بأكثر من 30 نانوغراماً لكل ملليلتر، والمنخفض بأقل من ذلك. وأظهرت النتائج أن نحو ثلث المشاركين كانت لديهم مستويات منخفضة من الفيتامين، بينما كان 5 في المائة منهم يتناولون مكملاته.

وبعد أخذ عوامل أخرى في الحسبان، مثل العمر والجنس وأعراض الاكتئاب، وجد الباحثون أن ارتفاع مستويات فيتامين «د» يرتبط بانخفاض مستويات بروتين «تاو» المرتبط بألزهايمر بعد سنوات.

وتشير النتائج إلى أن انخفاض مستويات فيتامين «د» قد يكون أحد عوامل الخطر القابلة للتعديل والعلاج، بما قد يساعد في تقليل احتمالات الإصابة بالخرف.

لكنّ الباحثين أكدوا أن الدراسة رصدية، ولا تثبت أن ارتفاع فيتامين «د» يؤدي مباشرة إلى انخفاض تراكم البروتين، مشيرين إلى الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات لاختبار النتائج وتحديد آثارها العملية.

وقالت ماكغراث إن النتائج تدعم الحاجة إلى إجراء تجارب سريرية لمعرفة ما إذا كان تناول مكملات فيتامين «د» لدى البالغين الأصغر سناً، يمكن أن يؤخر ظهور الخرف أو يساعد في الوقاية منه.