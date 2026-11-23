كشفت دراسة جديدة تقنية للتصوير الضوئي الصوتي قادرة على قياس الأنسجة المعالجة بدقة عالية، مع فروق في القياس تقل عن 0.7 ملليمتر، في خطوة قد تسهم في تحسين دقة الإجراءات الطبية المستخدمة لعلاج اضطرابات نظم القلب.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون في هيوستن ميثوديست، قدرة التقنية على تحديد حجم الأنسجة المعالجة وموقعها بدقة، ما قد يساعد الأطباء مستقبلاً على تقييم فاعلية العلاج خلال الإجراء نفسه.

وتعتمد التقنية على الجمع بين التصوير الضوئي الصوتي والموجات فوق الصوتية، لتوفير معلومات دقيقة عن موقع الأنسجة المعالجة وحجمها، وهي معلومات يصعب الحصول عليها بصورة مباشرة باستخدام وسائل التصوير التقليدية.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «JACC: Clinical Electrophysiology» العلمية المتخصصة في كهربائية القلب، وقدمت دليلاً أولياً على إمكانية استخدام هذه التقنية لتقييم الأنسجة المعالجة خلال إجراءات القلب.

تحديات علاج اضطرابات نظم القلب

ينبض القلب بانتظام بفضل إشارات كهربائية تنظم انقباض عضلته، لكن عندما تضطرب هذه الإشارات، قد تتسارع ضربات القلب أو تصبح غير منتظمة، كما يحدث في حالات الرجفان الأذيني وتسرع القلب البطيني.

ومن بين العلاجات المستخدمة لهذه الحالات الاستئصال بالترددات الراديوية، وهو إجراء يُدخل خلاله الطبيب قسطرة إلى القلب لتوصيل طاقة حرارية إلى مناطق محددة من عضلته. وتؤدي الحرارة إلى تكوين مناطق صغيرة من النسيج الندبي، بهدف قطع المسارات الكهربائية غير الطبيعية المسؤولة عن اضطراب النظم.

غير أن التحدي لا يقتصر على الوصول إلى المنطقة المستهدفة، بل يشمل أيضاً التأكد من أن المعالجة أحدثت التأثير المطلوب بالحجم والعمق المناسبين.

فإذا لم تكن المعالجة كافية، قد تبقى بعض المسارات الكهربائية غير الطبيعية نشطة، ما يزيد احتمال عودة اضطراب النظم. وفي المقابل، قد تؤدي المعالجة المفرطة إلى إلحاق الضرر بأنسجة القلب السليمة، والتسبب في مضاعفات.

ومن هنا تبرز أهمية القدرة على تصوير المنطقة المعالجة وتحديد أبعادها خلال الإجراء، إذ قد توفر هذه المعلومات للأطباء ما يساعدهم مستقبلاً على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن استكمال العلاج أو الاكتفاء بما أُنجز.

تقنية تجمع بين الضوء والصوت

سعى فريق بحثي ضم الدكتورة كارلي فيلغيرا، الأستاذة المساعدة في الهندسة النانوية الحيوية بقسم جراحة العظام في هيوستن ميثوديست، والدكتور نيليش ماثوريا، الأستاذ المشارك في طب القلب السريري بالمستشفى، إلى استكشاف إمكانية استخدام التصوير الضوئي الصوتي لمعالجة هذا التحدي، وشارك في البحث الدكتور ريتشارد بوشار، أستاذ فيزياء التصوير في مركز إم دي أندرسون للسرطان.

وتعتمد التقنية على إرسال نبضات قصيرة من الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء إلى الأنسجة، إذ تنتج عن امتصاصها موجات صوتية تستطيع أجهزة الموجات فوق الصوتية التقاطها وتحويلها إلى معلومات تساعد على تكوين الصور.

وتكمن أهمية هذا الأسلوب في قدرته على إظهار خصائص للأنسجة لا تكشفها الموجات فوق الصوتية التقليدية وحدها، فعندما تتعرض عضلة القلب للحرارة الناتجة عن الاستئصال بالترددات الراديوية، تحدث تغيرات داخل الأنسجة، من بينها تغيرات مرتبطة بالهيموغلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم. وتؤثر هذه التغيرات في طريقة تفاعل الأنسجة مع الضوء، ما ينتج إشارات مميزة يمكن رصدها باستخدام التصوير الضوئي الصوتي. ومن خلال دمج هذه المعلومات مع صور الموجات فوق الصوتية، يستطيع الباحثون تحديد موقع المنطقة المعالجة وتقدير أبعادها.

وتتميز هذه المقاربة بقدرتها على الجمع بين خصائص الضوء في الكشف عن التغيرات التي تحدث داخل الأنسجة، وإمكانات الموجات فوق الصوتية في تصوير المناطق العميقة نسبياً، إذ تواجه بعض وسائل التصوير الضوئي الأخرى قيوداً تتعلق بمدى وصول الضوء إلى الأنسجة العميقة.

نتائج دقيقة في تجربة أولية

ولاختبار التقنية، أحدث الباحثون ثلاث مناطق معالجة بالترددات الراديوية على السطح الخارجي للبطين الأيسر للقلب، باستخدام نموذج حيواني مفتوح الصدر، واستخدم الفريق نظاماً يجمع بين التصوير الضوئي الصوتي والموجات فوق الصوتية لفحص المناطق المعالجة، مع الاستعانة بمعدات متخصصة للحفاظ على التلامس مع القلب وتقليل الحركة خلال التصوير.

وبعد انتهاء التجربة، قارن الباحثون القياسات المستخلصة من الصور بنتائج الفحص المباشر للأنسجة، وأظهرت المقارنة أن متوسط الفرق بين الطريقتين كان أقل من 0.7 ملليمتر، ما قدم دليلاً أولياً على إمكانية استخدام التقنية لقياس أبعاد الأنسجة المعالجة خلال الإجراء.

كما رصد الباحثون تغيرات في الإشارات المرتبطة بالأكسجين في بعض المناطق، وهو ما قد يتيح مستقبلاً معلومات إضافية عن استجابة عضلة القلب للحرارة وتأثير العلاج فيها.

واعتبرت الدكتورة فيلغيرا النتائج خطوة مهمة نحو الانتقال بالتصوير الضوئي الصوتي من التجارب البحثية إلى التطبيقات السريرية المحتملة، مع التأكيد على ضرورة تطوير وسائل تسمح باستخدام التقنية من داخل القلب.

إمكانية استخدام التقنية لعلاج المرضى

ورغم النتائج المشجعة، لا تزال التقنية في مرحلة البحث والتطوير، ولم تثبت الدراسة أنها تحسن نتائج العلاج أو تقلل المضاعفات لدى المرضى، فقد أُجريت التجربة باستخدام نموذج حيواني، مع تصوير السطح الخارجي للقلب، في حين تتطلب إجراءات الاستئصال المعتادة لدى المرضى استخدام قسطرة تصل إلى المناطق المستهدفة من داخل القلب.

ولذلك، تتمثل إحدى الخطوات المقبلة في تطوير نظام يجمع بين التصوير الضوئي الصوتي والموجات فوق الصوتية داخل القلب، بما يسمح باستخدامه خلال إجراءات القسطرة.

ويرى الباحثون أن الاستفادة من تقنيات التصوير المستخدمة بالفعل في كهربائية القلب قد تسهم في تحقيق هذا الهدف، خصوصاً مع تطوير نماذج أولية لقساطر تستطيع توصيل الضوء اللازم للتصوير الضوئي الصوتي.

وقد تتناول الدراسات المستقبلية قدرة التقنية على اكتشاف المناطق التي لم تُعالج بصورة مكتملة، وتوجيه علاج إضافي عند الحاجة، فضلاً عن تقييم تأثير تقنيات أحدث، مثل الاستئصال بالمجال النبضي، الذي يعتمد على آلية غير حرارية.

وفي حال أثبتت الأبحاث اللاحقة فاعلية هذه المقاربة وسلامتها في الاستخدام السريري، فقد تمنح الأطباء وسيلة إضافية لفهم أثر العلاج خلال الإجراء، وتوفر معلومات يصعب الحصول عليها بصورة مباشرة باستخدام وسائل التصوير المتاحة حالياً.

وتبرز أهمية الدراسة في تقديم وسيلة واعدة لقياس الأنسجة المعالجة بدقة، لكنها تظل خطوة أولية تتطلب مزيداً من التطوير والاختبارات قبل تحديد أثرها الفعلي في سلامة المرضى ونتائج علاج اضطرابات نظم القلب