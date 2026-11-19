تلعب المياه دوراً جوهرياً في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على استقراره، إلا أن الاحتياجات اليومية تختلف من شخص لآخر، وفقاً للعمر وحجم الجسم ومستوى النشاط البدني والظروف الصحية ودرجات الحرارة.

وفي هذا السياق، أكد ثلاثة أطباء يتخصصون في أمراض القلب والأوعية الدموية لموقع «هيلث» العلمي، أهمية الحفاظ على ترطيب الجسم وشرب كميات كافية من المياه يومياً للمساعدة في تنظيم ضغط الدم، مشيرين إلى أن الكمية الاسترشادية المناسبة تبلغ نحو 9 أكواب يومياً للنساء، بما يعادل لترين وربع اللتر تقريباً، و13 كوباً للرجال، بما يعادل نحو 3.1 لتر.

كيف يؤثر نقص المياه في ضغط الدم؟

أوضح الخبراء أن المياه تؤثر في ضغط الدم بطرق مختلفة؛ إذ يتكون الدم في معظمه من الماء، وعندما يصاب الجسم بالجفاف، ينخفض ​​إجمالي حجم الدم الذي يدور في الجسم، مما يقلل من الضغط الواقع على الأوعية الدموية، وبالتالي قد ينخفض ​​ضغط الدم.

ويوضح الدكتور ويليام شوتز، جراح الأوعية الدموية في جمعية تكساس للأوعية الدموية، قائلاً: «عندما تعاني من الجفاف، ينخفض ​​حجم الدم في جسمك، وهو ما قد يؤدي إلى هبوط في ضغط الدم، خاصة عند الوقوف، ولهذا السبب غالباً ما يسبب الجفاف شعوراً بالدوار أو خفة الرأس».

لكن استجابة الجسم للجفاف قد تؤدي في بعض الحالات إلى نتيجة عكسية؛ إذ يفرز الجسم هرمونات، من بينها هرمون الفازوبريسين، الذي يساعد الكلى على الاحتفاظ بالمياه، كما يساهم في تضييق الأوعية الدموية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما أكده الدكتور إيثان كورنغولد، كبير المسؤولين الطبيين في قطاع الأوعية الدموية بشركة «أبوت» للأدوية والرعاية الصحية.

الإفراط في شرب المياه قد يرفع ضغط الدم

في المقابل، حذر الأطباء من الإفراط في شرب المياه، موضحين أن زيادة السوائل بصورة مبالغ فيها قد ترفع حجم الدم وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأشارت دراسة صغيرة إلى أن مضاعفة كمية المياه اليومية لمدة أسبوعين تسببت في ارتفاع طفيف في ضغط الدم.

وحذر كورنغولد من أن زيادة السوائل لا تمثل مصدر قلق كبيراً لدى معظم الأشخاص، لكنها قد تكون خطيرة بالنسبة لكبار السن والمصابين بفشل القلب أو أمراض الكبد أو مشكلات الكلى؛ إذ قد يؤدي تراكم السوائل إلى ارتفاعات مفاجئة في ضغط الدم ومضاعفات صحية.

وقالت تيسا ساها، طبيبة القلب مؤسسة مركز « بريكارديون» المتخصص في صحة القلب، إن الحفاظ على ترطيب الجسم بالكمية المناسبة من الماء يساعد على استقرار حجم الدم، وبالتالي إبقاء ضغط الدم ضمن معدلاته الطبيعية.

ما الكمية المناسبة من المياه الموصى بها يومياً للنساء والرجال؟

نصح الأطباء بالاسترشاد بالكميات اليومية التالية:

* النساء: نحو 9 أكواب من المياه، بما يعادل لترين وربع اللتر تقريباً.

*الرجال: نحو 13 كوباً من المياه، بما يعادل 3.1 لتر تقريباً.

وأوضح الخبراء أن هذه الكميات تتعلق بالمياه التي يحتاج إليها الجسم عن طريق الشرب، مع ضرورة مراعاة أن الجسم يحصل أيضاً على جزء من احتياجاته من الطعام.

وأشار الأطباء أن الاحتياجات قد تختلف باختلاف الطقس وممارسة الرياضة وحجم الجسم والحالة الصحية.

علامات تكشف حصول الجسم على كمية كافية من المياه

أشار شوتز إلى أن هناك علامات يمكن الاستدلال بها على الحصول على كمية كافية من المياه، من بينها عدم الشعور بالعطش بصورة متكررة، وانتظام التبول على مدار اليوم، وأن يكون لون البول أصفر فاتحاً يميل إلى لون القش.

المياه وحدها لا تكفي لضبط ضغط الدم

وشدد الأطباء على أن شرب المياه يمثل عاملاً مساعداً في الحفاظ على ضغط الدم، لكنه ليس بديلاً عن العادات الصحية الأخرى أو العلاج الطبي عند الحاجة.

وقالت ساها إن شرب المياه عادة صحية جيدة، لكنه لا يغني عن العوامل الأكثر تأثيراً في ضبط ضغط الدم، مثل تقليل تناول الصوديوم والملح، وزيادة النشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي، وتجنب شرب الكحول، والالتزام بالأدوية الموصوفة عند الضرورة.

وأكد الخبراء أن الحفاظ على ترطيب الجسم باعتدال، دون إفراط أو إهمال، يمثل جزءاً من منظومة متكاملة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.