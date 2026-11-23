يثير الاختلاف حول درجة حرارة الماء المناسبة للشرب تساؤلات بشأن تأثير الماء البارد أو الماء بدرجة حرارة الغرفة على صحة الجسم، وما إذا كان أحدهما يوفر فوائد صحية أكبر من الآخر.

لكن، بحسب موقع «فيري ويل هيلث» العلمي، فإن خبراء التغذية يؤكدون أن الاختيار لا يعتمد على درجة الحرارة بقدر ما يرتبط باحتياجات الجسم ومدى قدرة الشخص على شرب كميات كافية من الماء بانتظام.

وأوضحت لورين ماناكر، اختصاصية التغذية المعتمدة في مدينة تشارلستون الأميركية، أن الأبحاث المتعلقة بالفوائد الصحية لاختلاف درجات حرارة الماء لا تزال محدودة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة المناسبة «تعتمد على الشخص والظروف المحيطة به».

الماء البارد... الإيجابيات والسلبيات

يتميز الماء البارد بأنه يمنح شعوراً أكبر بالانتعاش لدى كثيرين، خصوصاً بعد ممارسة التمارين الرياضية أو في الأجواء الحارة، إذ ترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية أثناء النشاط البدني نتيجة زيادة الطاقة التي يستهلكها الجسم وإنتاجه مزيداً من الحرارة.

وأظهرت أبحاث أن شرب الماء البارد يساعد على تبريد الجسم والحد تدريجياً من ارتفاع حرارته أثناء ممارسة الرياضة، كما وجدت دراسة منشورة في دورية « فرونتيرز إن سبورت آند أكتيف ليفينغ» العلمية المتخصصة في الرياضة والنشاط البدني أن الماء البارد يكون أكثر جاذبية بعد التمارين، ما يشجع على شرب كميات أكبر وتعويض السوائل المفقودة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالجفاف.

وقد يساعد الماء البارد أيضاً على تحفيز العصب المبهم، وهو أحد الأعصاب المهمة في تنظيم استجابة الجسم للراحة والهضم، كما قد يسهم بصورة مؤقتة في تهدئة الجهاز العصبي وإبطاء ضربات القلب وتقليل الشعور بالتوتر والقلق لدى بعض الأشخاص.

لكن، رغم هذه الفوائد، يحذر الخبراء من أن الماء شديد البرودة ليس الخيار الأفضل للجميع، إذ قد يسبب انزعاجاً للأشخاص الذين يعانون حساسية الأسنان أو الصداع النصفي أو صعوبات البلع أو ارتجاع المريء المصحوب بتهيج الحلق، فضلاً عن بعض اضطرابات المريء.

وقالت ماناكر إن «الماء الأكثر برودة ليس دائماً الأفضل، والماء المثلج ليس بالضرورة الخيار الأمثل لترطيب الجسم»، موضحة أن الماء بدرجة حرارة الغرفة قد يكون أكثر ملاءمة لمن يشعرون بألم أو انزعاج عند تناول المشروبات شديدة البرودة.

الماء بدرجة حرارة الغرفة

يفضل بعض الأشخاص شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة أو الماء الدافئ لاعتقادهم بأنه أفضل للجهاز الهضمي، إلا أن الخبراء يؤكدون عدم وجود أدلة علمية قوية تثبت أن الماء الدافئ أو المعتدل الحرارة يحسن الهضم لدى الجميع.

وأوضحت ماناكر أن الجهاز الهضمي لدى معظم الأشخاص الأصحاء يستطيع التعامل مع نطاق طبيعي من درجات حرارة الماء دون اختلاف جوهري في كفاءة الهضم، مشيرة إلى أن اختيار الماء بدرجة حرارة الغرفة لمجرد الاعتقاد بأنه يحسن صحة الأمعاء لن يحقق بالضرورة فائدة إضافية.

وأشارت ماناكر إلى أن بعض الأشخاص يجدون الماء الدافئ أو بدرجة حرارة الغرفة أكثر راحة، خصوصاً إذا كانوا يعانون حساسية المعدة أو الحلق.

لا توجد درجة حرارة مثالية... الترطيب هو الأهم

وشددت اختصاصية التغذية على أنه لا توجد درجة حرارة مثالية تناسب الجميع، قائلة: «بالنسبة إلى الترطيب اليومي، فإن أفضل درجة حرارة للماء هي عادة الدرجة التي تستمتع بشربها بما يكفي للاستمرار في تناوله بانتظام».

وتختلف احتياجات الجسم من الماء وفقاً لعدة عوامل، من بينها الجنس والعمر والحالة الصحية ومستوى النشاط البدني والاحتياجات الفردية. وتشير الإرشادات العامة إلى أن احتياجات الرجال تبلغ نحو 15.5 كوب من السوائل يومياً، مقابل 11.5 كوب للنساء، مع اختلاف الكميات المناسبة من شخص إلى آخر.

ولا يعني ذلك ضرورة الالتزام بهذه الأرقام بصورة صارمة، إذ قد تختلف الاحتياجات الفعلية وفقاً للظروف الصحية والبيئية ومستوى المجهود البدني. وينصح الخبراء باستشارة مقدم الرعاية الصحية لتحديد احتياجات الترطيب المناسبة، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو لديهم متطلبات صحية خاصة.