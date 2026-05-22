ركوب الدراجة يُعزّز صحة الدماغ ويُخفّف التوتّر

أفادت دراسة أميركية بأنّ ركوب الدراجات يُعدّ وسيلة فعّالة وسهلة الوصول لتعزيز صحة الدماغ وتحسين الرفاهية العامة، إلى جانب دعم الصحة البدنية، وتحسين طريقة تفكير الأفراد ومشاعرهم وتفاعلهم الاجتماعي.

وأوضح باحثون من جامعتَي أوكلاهوما ولوما ليندا أن ركوب الدراجات يُسهم أيضاً في تقليل مستويات التوتّر وتحسين جودة الحياة بشكل عام؛ ونُشرت النتائج، الخميس، بدورية «فرونتيرز إن سبورتس آند لايفينغ».

ويشهد العالم في السنوات الأخيرة تزايداً في مشكلات الصحة النفسية، مثل القلق والاكتئاب، نتيجة ضغوط الحياة اليومية وتغيُّر أنماط العمل وضعف التفاعل الاجتماعي. وفي الوقت عينه، تتراجع مستويات النشاط البدني لدى كثير من الفئات بسبب الخمول والجلوس مدّة طويلة والاعتماد على وسائل النقل الحديثة، ممّا يرفع من المخاطر الصحية الجسدية والنفسية على السواء.

ووفق الدراسة، يُبرز هذا الوضع الحاجة إلى حلول بسيطة وفعّالة تُعزّز الصحة العامة وتُحقّق التوازن بين الجسد والعقل.

وخلالها، حلَّل الفريق نتائج 87 دراسة حول ركوب الدراجات في 19 دولة مختلفة، وأظهرت النتائج أنّ لهذه الرياضة تأثيرات إيجابية متعدّدة في الجوانب النفسية والاجتماعية والانفعالية والمعرفية.

كما بيَّنت النتائج أنّ ممارسة ركوب الدراجات بانتظام، خصوصاً في الهواء الطلق، ترتبط بتحسّن واضح في الوظائف الذهنية مثل الانتباه وسرعة الاستجابة والقدرة على التركيز، وهي مؤشّرات أساسية على كفاءة الأداء المعرفي للدماغ.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أنّ النشاط المعتدل الشدَّة يُحقّق أفضل النتائج على المستوى الذهني، في حين أنّ المجهود البدني العالي جداً قد يؤدّي إلى تأثيرات مؤقتة عكسية على التركيز بسبب الإجهاد البدني.

وعلى الصعيد النفسي، أفاد المشاركون في الدراسات بتحسُّن ملحوظ في المزاج العام وانخفاض مستويات التوتّر والقلق، إلى جانب زيادة الشعور بالراحة النفسية والرفاهية. كما أسهمت برامج ركوب الدراجات، خصوصاً الجماعية منها، في تعزيز الروابط الاجتماعية وتوسيع شبكات العلاقات بين الأفراد.

وأوضحت النتائج أنّ البرامج التي تعتمد على ركوب الدراجات في الهواء الطلق وعلى مدى جلسات متكرّرة أظهرت نتائج أكثر ثباتاً وفاعلية مقارنةً بالأنشطة الفردية أو قصيرة المدى، ممّا يعزّز أهمية دمج هذا النشاط في الحياة اليومية والمدارس والمجتمعات.

بالإضافة إلى الفوائد الصحية الجسدية المعروفة لركوب الدراجات، تشير النتائج إلى دوره في دعم تنظيم المشاعر، وتقليل التوتّر، وتعزيز الشعور بالانتماء الاجتماعي، وتحسين الأداء المعرفي. وتشمل التطبيقات العملية لذلك برامج ركوب الدراجات في المدارس، والرحلات الجماعية، واستخدام الدراجات الثابتة في الصالات الرياضية، وكذلك تشجيع التنقل اليومي بالدراجة.

وأكد الباحثون أنّ توسيع الوصول إلى ركوب الدراجات يتطلَّب شراكات بين المؤسّسات البحثية والمنظمات غير الربحية والمجتمعات المحلّية، بهدف تقليل الفجوات وتعزيز أثر هذه الرياضة في الصحة العامة.

وأشاروا إلى أنّ توسيع انتشارها وإتاحتها على نطاق أوسع يمكن أن يُحدث تأثيراً يتجاوز كونها وسيلة للنقل أو الترفيه، ليشمل تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة النفسية بشكل أعمق وأشمل.