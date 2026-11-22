قد يُفرط الناس في الاعتماد على الأجهزة القابلة للارتداء فيتوقفون عن الانتباه إلى «إشاراتهم الداخلية» قد تبدو التكنولوجيا القابلة للارتداء كمفارقة «سائرة على قدمين»: فكلما حصلتَ على مزيد من البيانات الحيوية، ازداد احتمال شعورك بالانفصال أو القلق تجاه الجسد الذي يُولد تلك البيانات.

الأجهزة القابلة للارتداء والحالة النفسية

يستخدم ملايين الأشخاص اليوم أجهزة قابلة للارتداء لتتبع نومهم، ومعدل نبض قلبهم، وتنفسهم، ومستويات الأكسجين في دمهم بانتظام، بل وحتى فضلاتهم. ويمكن أن تكون هذه البيانات مفيدة للكثيرين، إذ تُحفز على اعتماد عادات أكثر صحة، أو حتى تكشف مشكلات طبية بالغة الأهمية. لكنها قد تخلق لدى آخرين مفارقة غير متوقعة: إذ يُفضي تتبع بياناتهم إلى فقدان صلتهم بأجسادهم. ويمكن لهذا التناقض الغريب أن يؤثر في الصحة النفسية والأنشطة اليومية، بل وفي الصحة الجسدية أيضاً.

كيف يمكن للأجهزة القابلة للارتداء أن تُغير الحالة النفسية؟ يعتمد هذا المسار على الوعي الإدراكي الداخلي، أي وعي الإنسان بما يجري داخل جسده، كأن يلاحظ بدء تسارع نبض قلبه أو بدء تصبب العرق من جبينه. وتُظهر الأبحاث أن الوعي الإدراكي الداخلي يمكن أن يساعد الناس على التعامل مع التحديات الصحية والأمراض المزمنة. وهذا أمر منطقي، فالثقة بقدرتك على رصد المشكلة ومعالجتها يمكن أن تخفف من القلق وتبعث على الهدوء. ويمكن أن تكون الأجهزة القابلة للارتداء أداة مفيدة للأشخاص الذين يعانون ضعف الوعي الإدراكي الداخلي، إذا استثمروا البيانات في الإصغاء لما يشعرون به فعلاً في لحظة معينة أو بعد ليلة من النوم.

غير أن ثمة طرقاً قد تؤدي بها هذه الأجهزة إلى اختلال هذا الوعي، بحسب الدكتورة ديانا كابلان، اختصاصية علم النفس السريري والخبيرة في تكنولوجيا الصحة والأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة إيموري. ففي بعض الحالات، قد يُفرط الناس في الاعتماد على الأجهزة القابلة للارتداء فيتوقفون عن الانتباه إلى إشاراتهم الداخلية. فرؤية درجة نوم منخفضة في الصباح على سبيل المثال، قد تدفع شخصاً إلى إلغاء حصته من التمارين الرياضية أو تأجيل مهمة تتطلب جهداً ذهنياً، حتى وإن كان يشعر أنه بخير.

أو لنفترض أن شخصاً خاض سباق جري شاقاً وشعر بالرضا التام بعده، لكن جهازه ينبهه إلى أن معدل نبض قلبه أعلى بكثير مما هو متوقع. لذا قد يشعر بالإحباط، بل وقد يصاب بالذعر. وقد تكون هناك أسباب، بعضها غير ضار، لارتفاع معدل النبض ارتفاعاً استثنائياً، مثل الوجود في مرتفعات شاهقة، وهو أمر قد لا يرصده الجهاز القابل للارتداء بدقة. وقد يشوش التباين بين إشارات الشخص الداخلية والبيانات الخارجية على تجربته للتمرين نفسه، ويقلل من وعيه الإدراكي الداخلي.

كما قد يدفع الانشغال المفرط بالأجهزة القابلة للارتداء الناس إلى الإفراط في النشاط البدني. فقد روت إحدى الزميلات، على سبيل المثال، أنها وضعت هدفاً في إحدى السنوات هو المشي 10 آلاف خطوة يومياً. وحتى حين كانت مصابة بفيروس «كوفيد»، وجدت نفسها تخرج للمشي أو تتجول في شقتها عند الساعة 11:30 مساء لتضمن ألا تنقطع سلسلة إنجازاتها!

إن وضع أهداف لضمان اللياقة أمر رائع، لكن تجميع البيانات الذي قد يبدأ بالظهور كأنه لعبة - حيث يصبح الحفاظ على استمرارية الأداء أمراً مقدساً لا ينبغي مقاطعته - قد يجعل من الصعب الإصغاء إلى الجسد حين يحتاج إلى الراحة.

تفاقم ضعف الوعي الإدراكي الداخلي

> عدم توافق الإشارات الداخلية والمعلومات الخارجية. قد تؤدي البيانات غير الدقيقة أيضاً إلى تفاقم ضعف الوعي الإدراكي الداخلي، بسبب عدم التوافق بين الإشارات الداخلية والمعلومات الخارجية. فدقة أجهزة تتبع الصحة تتفاوت تفاوتاً كبيراً بحسب المنتجات والمؤشرات الحيوية، وفق مراجعة أجرتها الدكتورة كابلان وزملاؤها عام 2026. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مخاوف لا أساس لها وإنذارات كاذبة. وتقول الدكتورة كابلان: «حين يتعلق الأمر بالصحة، فإن امتلاك بيانات غير دقيقة أشد ضرراً من انعدام البيانات تماماً».

وقد يُشير جهاز قابل للارتداء على سبيل المثال، إلى أن شخصاً ما بخير في حين أنه ليس كذلك في الواقع. ومن الفئات المهتمة بصفة خاصة بالأجهزة القابلة للارتداء المرضى المصابون بحالات مزمنة، مثل متلازمة «كوفيد طويل الأمد»، ومتلازمة التعب المزمن، ومرض «لايم» المزمن، وهي حالات تؤثر في مستويات الطاقة وتسبب الإرهاق. وقد يرغب هؤلاء في مراقبة معدل نبض القلب ومعدل التنفس لديهم للوقوف على كيفية استجابة أجسادهم لمختلف الأنشطة، بدءاً من إرسال رسائل البريد الإلكتروني، ومروراً بإعداد وجبة الإفطار، ووصولاً إلى المشي.

والهدف هو رصد مستوى الجهد الذي يبذلونه كي لا يتجاوزوا الحد إلى الإنهاك التام.

غير أن الأجهزة تُعايَر عادة استناداً إلى فئة سكانية سليمة طبياً، ولذلك قد لا ترصد التغيرات الدقيقة لدى شخص تختلف المؤشرات الحيوية الأساسية لديه. وتقول الدكتورة كابلان: «قد يدفع ذلك شخصاً مصاباً بحالة مزمنة إلى إجهاد نفسه أكثر من اللازم». وفي هذا السياق، يكتسب الإصغاء إلى الجسد أهمية قصوى. فالاعتماد على البيانات بدلاً من الوعي الداخلي قد يؤدي إلى الإفراط في بذل الجهد لدى البعض.

وفي مثال آخر، ترصد أجهزة كثيرة قابلة للارتداء احتمال الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو مصدر قلق بالغ الأهمية. وهذا المؤشر يستند إلى أساس علمي، لكن ثمة تحفظاً كبيراً، إذ تعتمد تقنية الكشف عادة على مستشعرات ضوئية. وتُظهر الأبحاث أنها أقل دقة مع درجات البشرة الداكنة، مما يؤدي إلى مزيد من الإنذارات الكاذبة (وربما إلى فواتير طبية باهظة كان يمكن تجنبها).

> الوعي الإدراكي الداخلي. يلعب الوعي الإدراكي الداخلي دوراً في كثير من اضطرابات الصحة النفسية. فنوبة الهلع، على سبيل المثال، تشمل أعراضاً جسدية مثل ضيق التنفس، وارتفاع معدل نبضات القلب، والوخز في اليدين والقدمين. ويمكن للناس أن ينتبهوا إلى الأعراض التي تسبق النوبة، وهو أمر مفهوم ومهم في آن واحد، لكن الأجهزة القابلة للارتداء قد تزيد الأمر تعقيداً. فقد يفحص المرء جهازه فيرى معدل نبض مرتفعاً (قد يكون لأسباب عديدة مختلفة)، فيبدأ بالقلق، مما يرفع نبض قلبه أكثر، فيفحص الجهاز مجدداً ويرى معدلاً أعلى، وهكذا دواليك.

وتقول الدكتورة كابلان: «قد يسقط الناس في حلقة مفرغة من التغذية الراجعة».

وقد لاحظ مايكل سيفيا، وهو طبيب أسرة في ولاية أوهايو، صعوبات لدى مرضى دفعتهم ساعة «أبل» أو «فيتبيت» أو خاتم «أورا» إلى التقليل من تقييمهم الذاتي لصحتهم أو لحالتهم النفسية. ويقول: «بالنسبة إلى أشخاص بعينهم، كان الرقم على الجهاز هو الذي يحدد شعورهم».

وفي مقال نشرته مؤخراً صحيفة «وول ستريت جورنال»، تستعرض الصحافية بامیلا بول تجربتها مع استخدام خاتم «أورا». وتلخص ببراعة مفارقة الوعي الإدراكي الداخلي، وهي أن الجهاز الذي صُمم ليربطها بجسدها انتهى بها إلى فقدان الثقة فيه: «لماذا صدقتُ الخاتم بدلاً من جسدي، مثل من يصدق تطبيق الطقس بدلاً مما يراه بوضوح من النافذة!».

ويمكن للوعي بهذه الديناميكية أن يحول دون الانفصال المفرط عن الإشارات الجسدية الداخلية. ولتحسين الوعي الإدراكي الداخلي، يمكن للناس ممارسة التنفس العميق بالحجاب الحاجز، أو تمارين التأريض grounding exercises، ومنها ببساطة ملاحظة الإحساس الذي تشعر به قدماك على أي سطح كان. كما أن تخصيص بضع دقائق لملاحظة شعور الجسد خلال أنشطة مختلفة، كالتمارين الرياضية، أو التفاعل الاجتماعي، أو العمل، أو الراحة، يمكن أن يفيد أيضاً. فهذه الممارسات قادرة على صقل القدرة على التركيز في الداخل وفهم ما يشعر به الجسد.

عندما يظهر القلق

> الشعور بالقلق. إضافة إلى فقدان الصلة بالجسد (وبالتزامن معه)، قد تثير الأجهزة القابلة للارتداء شعوراً بالقلق. ففي مقال نُشر عام 2023، جمعت الدكتورة كابلان وزملاؤها دراسات الحالة القائمة بشأن الأجهزة القابلة للارتداء، ووضعوا إطاراً لجمع البيانات في المستقبل. وفي إحدى الدراسات، أُعطيت امرأة مصابة بالرجفان الأذيني ساعة ذكية، فأصيبت بقلق صحي رغم عدم وجود أي تاريخ للاضطرابات النفسية لديها، وهرعت إلى قسم الطوارئ 12 مرة.

وقد يصبح القلق الناجم عن هذه الأجهزة بالغ الوضوح فيما يتعلق بالنوم. فقد تتبعت دراسة أُجريت عام 2025 استخدام أجهزة تتبع النوم القابلة للارتداء لدى 1200 مشارك كندي في استطلاع. وكتب الباحثون: «رغم أن كثيرين أفادوا بآثار إيجابية لأجهزة النوم القابلة للارتداء، فإن استخدامها عزز الصلة بين قلة النوم والشعور بالقلق». كما أشار نحو 5 في المائة من الأشخاص إلى آثار سلبية في نومهم أو في مستويات التوتر لديهم.

وقد لاحظت الدكتورة كيلي غلازر بارون، اختصاصية طب النوم والأستاذة في جامعة يوتا، أن مجموعة صغيرة لكنها ثابتة من مرضاها تنزلق إلى دوامة من القلق بسبب أجهزتهم القابلة للارتداء. فهم يصابون بهوس البيانات، أو يسعون وراء «ليلة نوم مثالية»، إلى حد أن بارون صاغت مصطلحاً خاصاً لهذه الحالة الأخيرة: «الهوس بالنوم المثالي»، المشتق من مصطلح «الهوس بالغذاء الصحي»، وهو هوس بتناول الأطعمة «النظيفة» أو «الصحية» فقط. وبالنسبة إلى المرضى القلقين، قد يؤثر تنبيه صباحي في حالتهم النفسية طوال اليوم. وتقول بارون: «إذا قضيتُ ليلة سيئة، فسيكون يومي سيئاً، وهذا تحيز إدراكي نعمل عليه في حالات الأرق. فهو يؤدي إلى مزاج سلبي وسلوكيات غير تكيفية، مثل عدم ممارسة الرياضة. ويمكن للأجهزة القابلة للارتداء أن تزيد من حدة الأمر».

* مجلة «سيكولوجي توداي»