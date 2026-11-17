كشفت نتائج دراسة حديثة أن تعطّل جين واحد مرتبط بالتوحد قد يطلق سلسلة من التغيرات المتشابهة في شبكة واسعة من الجينات الأخرى المرتبطة بهذا الاضطراب، بصرف النظر عن الجين الذي بدأت فيه الطفرة.

كما حدد الباحثون جيناً يُعرف باسم «زد إف إكس» ZFX قد يؤدي دوراً في تفسير انخفاض معدلات التوحد لدى الإناث مقارنة بالذكور، في اكتشاف قد يفتح مستقبلاً آفاقاً لتطوير علاجات تستهدف المسارات الجينية المشتركة بدلاً من التعامل مع كل طفرة وراثية بصورة منفصلة.

وأجرى الدراسة باحثون في مستشفى بوسطن للأطفال بالولايات المتحدة، ونُشرت نتائجها في مجلة «Nature» في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026. وهي تقدم تفسيراً محتملاً لكيفية تسبب طفرات نادرة في مئات الجينات المختلفة في ظهور اضطراب نمائي عصبي متشابه رغم اختلاف التغيرات الوراثية من شخص إلى آخر.

جينات مختلفة وتأثيرات متشابهة

ودرس الفريق البحثي، بقيادة كريستوفر والش وبمشاركة الباحثتين ريبيكا أندرسن، ومايا تالقادور في قسم الوراثة وعلم الجينوم ومركز مانتون للأمراض النادرة بالمستشفى، الجينات المرتبطة بالتوحد باستخدام نموذج لخلايا بشرية.

وأظهرت التجارب أن تعطيل معظم هذه الجينات أدى إلى أنماط متشابهة من التغيرات في نشاط جينات أخرى حتى عندما كان الجين المتأثر في البداية مختلفاً. ويشير الباحثون إلى هذه الظاهرة باسم «التقارب النسخي» Transcriptomic Convergence، وتعني أن اضطراب جينات مختلفة قد يلتقي في النهاية عند مسارات جزيئية مشتركة من خلال التأثير في مجموعة متداخلة من الجينات.

الجينات المرتبطة بالتوحد قد تعمل ضمن شبكة مترابطة

وبعبارة أبسط، قد لا تعمل الجينات المرتبطة بالتوحد بصورة مستقلة تماماً، بل ضمن شبكة مترابطة، إذ يمكن أن يؤدي انخفاض نشاط أحدها إلى تراجع نشاط جينات أخرى تشارك في الوظائف البيولوجية نفسها.

وقد يساعد هذا الاكتشاف على تفسير سبب ظهور سمات متشابهة لدى أشخاص يحملون طفرات مختلفة، كما يفتح المجال أمام دراسة الآليات المشتركة التي تقف وراء بعض حالات التوحد بدلاً من التركيز على كل طفرة وراثية بمعزل عن غيرها.

جين قد يفسّر انخفاض التوحد لدى الإناث

ولم تتوقف الدراسة عند رصد التقارب بين الجينات، بل بحثت أيضاً في ظاهرة تُعرف باسم «التأثير الوقائي لدى الإناث» female protective effect، وهي ملاحظة تشير إلى أن اضطراب طيف التوحد يُشخّص لدى الذكور بمعدلات تفوق الإناث بنحو أربعة إلى خمسة أضعاف.

وركز الباحثون على جين يُسمى «زد إف إكس» يقع على الكروموسوم «إكس X»، ووجدوا أنه ينظم نشاط عدد من الجينات المرتبطة بالتوحد. وتكمن أهمية هذا الجين في أنه ضمن مجموعة من الجينات الموجودة على الكروموسوم «إكس» التي تستطيع الإفلات من عملية تُعرف باسم «تعطيل الكروموسوم إكس» X chromosome inactivation.

وتحدث هذه العملية لدى الإناث اللواتي يمتلكن عادة نسختين من الكروموسوم «إكس»، إذ تتوقف معظم الجينات الموجودة على إحدى النسختين عن العمل في كل خلية، لتجنب إنتاج كميات مفرطة من البروتينات. لكن بعض الجينات، ومنها «زد إف إكس»، تظل نشطة على النسختين.

ونتيجة لذلك قد يكون مستوى نشاط جين «زد إف إكس» أعلى لدى الإناث مقارنة بالذكور الذين يمتلكون نسخة واحدة فقط من الكروموسوم «إكس». ويرى الباحثون أن هذا الاختلاف قد يمنح الإناث حماية نسبية من تأثير بعض الطفرات المرتبطة بالتوحد من خلال تعزيز نشاط مجموعة من الجينات التي قد يتراجع عملها عند حدوث تغيرات وراثية أخرى.

آفاق علاجية تحتاج إلى مزيد من البحث

قد تحمل هذه النتائج أهمية مستقبلية لتطوير علاجات تستهدف شبكات جينية مشتركة بدلاً من تصميم علاج منفصل لكل طفرة من مئات الطفرات المرتبطة بالتوحد. ويقترح الباحثون أن تعزيز نشاط جين «زد إف إكس» قد يكون أحد المسارات التي تستحق الدراسةإ إذ يمكن نظرياً أن يساعد على رفع نشاط عدد من الجينات المرتبطة بالتوحد في الوقت نفسه.

لكن هذه الفكرة لا تزال فرضية بحثية، ولا تعني أن زيادة نشاط هذا الجين تمثل علاجاً مثبتاً أو آمناً للتوحد. كما أن الاختلاف في معدلات التشخيص بين الذكور والإناث لا يفسَّر بالضرورة بعامل جيني واحد، إذ قد تتداخل فيه عوامل بيولوجية، ونمائية، وأخرى مرتبطة بالتعرف إلى الأعراض، وتشخيصها.

وبذلك تقدم الدراسة فهماً جديداً لكيفية تفاعل الجينات المرتبطة بالتوحد، وتسلط الضوء على جين «زد إف إكس» بوصفه عاملاً محتملاً في اختلاف القابلية للإصابة بين الجنسين، مع الحاجة إلى دراسات إضافية لتأكيد هذه الآليات، وتحديد إمكان الاستفادة منها علاجياً.