أدى تسريع قراءة الشفرة الوراثية للأطفال المصابين بالسرطان إلى تغيير القرارات العلاجية لدى نحو نصف الحالات التي شملتها دراسة حديثة بين تعديل جرعات العلاج الكيميائي وتغيير الأدوية المستخدمة وصولاً إلى تجنّب العلاج في إحدى الحالات. وفي دراسة أخرى ساعد تحليل الجينوم على كشف الأسباب الوراثية للشلل الدماغي لدى الأطفال، ما أتاح تعديل الخطط الطبية لعدد كبير ممن كشف الفحص عن أسباب جينية لحالتهم.

تقنية تسلسل الجينوم الكامل

وتسلط الدراستان الضوء على الدور المتنامي للطب الجينومي في نقل رعاية الأطفال من التعامل مع الأعراض إلى فهم الأسباب البيولوجية والوراثية الكامنة وراء المرض بما يتيح تشخيصاً أكثر دقة، وتدخلاً علاجياً يتناسب مع الخصائص الوراثية لكل طفل ويحد من العلاجات غير الضرورية.

وتعتمد تقنية تسلسل الجينوم الكامل على تحليل نحو 20 ألف جين في الحمض النووي للإنسان عادةً باستخدام عينات الدم أو اللعاب للكشف عن التغيرات الوراثية المرتبطة بالأمراض. وتكتسب النسخة السريعة من هذه التقنية أهمية خاصة إذ تتيح الحصول على النتائج خلال 3 إلى 7 أيام مقارنة بعدة أسابيع في الفحوص التقليدية ما قد يختصر الوقت اللازم لاتخاذ قرارات علاجية حاسمة.

قرارات علاجية أدق لمرضى السرطان

ونشرت الدراسة الحديثة في مجلة «Nature Communications» في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 وبحثت مدى قدرة الفحص الجيني السريع على تحسين تشخيص سرطان الأطفال وتوجيه علاجهم. وبحثت في توظيف تسلسل الجينوم الكامل السريع لدى 54 طفلاً مصاباً بالسرطان بهدف معرفة ما إذا كان تسريع الحصول على النتائج يمكن أن يؤثر في القرارات العلاجية. وأظهرت النتائج أن نحو 50 في المائة من الحالات استفادت من سرعة إتاحة المعلومات الجينية، إذ ساعدت في تعديل جرعات العلاج الكيميائي بما يتناسب مع قدرة أجسام بعض الأطفال على استقلاب الأدوية فيما استدعت حالات أخرى تغيير العقاقير المستخدمة ووصل الأمر في إحدى الحالات إلى قرار حجب العلاج بعد ظهور نتائج الفحص.

اختيار دواء السرطان أو الجرعة أو توقيتها

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في سرطان الأطفال إذ قد يؤثر اختيار الدواء أو الجرعة أو توقيت التدخل في مسار المرض كما قد يساعد التشخيص الدقيق على تجنب علاجات لا تحقق الفائدة المرجوة أو تسبب أضراراً غير ضرورية.

وقال الباحث الرئيسي للدراسة الثانية ديفيد رويتش نائب مدير الأبحاث في مستشفى سيدارز- سيناي غيرين للأطفال وأستاذ طب الأطفال في جامعة كامبريدج إن تسلسل الجينوم الكامل يتيح فهماً أفضل لأسباب إصابة الطفل بحالة معينة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تغيير طريقة تقديم الرعاية الطبية له.

ويعمل الباحثون حالياً على توسيع استخدام هذه التقنية في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال إلى جانب تطوير أبحاث تستهدف جينات محددة مثل CTNNB1 المرتبط ببعض حالات الشلل الدماغي بهدف فهم الخلل الذي يصيب الجهاز العصبي واستكشاف علاجات مستقبلية من بينها العلاج الجيني.

الطب الجينومي والشلل الدماغي

وكانت الدراسة المتعلقة بالشلل الدماغي نشرت في مجلة «The Lancet Regional Health – Europe» في 30 يوليو (تموز) 2026 بقيادة إميلي لي من قسم طب الأطفال بجامعة كامبريدج، وركزت على دور تسلسل الجينوم الكامل في الكشف عن الأسباب الوراثية للشلل الدماغي لدى الأطفال.

والشلل الدماغي هو اضطراب يستمر مدى الحياة وينجم عن إصابة أو خلل في الدماغ خلال مرحلة نموه وقد يرتبط بالولادة المبكرة أو العدوى أو إصابات الدماغ. ويؤثر في الحركة والتحكم العضلي، وقد يمتد تأثيره إلى التعلم والتواصل. وتقدّر أعداد المصابين به عالمياً بنحو 18 مليون شخص.

ربع المصابين قد تكون لديهم أسباب جينية كامنة

وعلى الرغم من ارتباط الشلل الدماغي تقليدياً بعوامل تتعلق بالحمل والولادة وإصابات الدماغ، فإن الأدلة الحديثة تشير إلى أن نحو ربع المصابين قد تكون لديهم أسباب جينية كامنة مع ارتباط أكثر من 100 جين بالحالة.

ويمكن للفحص الجيني الشامل أن يساعد على تحديد هذه الأسباب ومعرفة ما إذا كانت الطفرة قد انتقلت من الوالدين أو ظهرت لدى الطفل بصورة جديدة. ولا تقتصر أهمية التشخيص على تفسير الحالة، بل قد تساعد أيضاً على اكتشاف مشكلات صحية مصاحبة تستدعي متابعة مبكرة مثل بعض المضاعفات القلبية التي قد ترتبط بمتلازمات جينية معينة.

تغيير الخطط العلاجية والرعاية الطبية

وفي الدراسة أدى التوصل إلى تشخيص جيني إلى تغيير الخطط العلاجية والرعاية الطبية لدى نحو 63 في المائة من الأطفال الذين اكتُشف لديهم سبب وراثي ما يعكس أهمية الفحص في توجيه المتابعة والتدخلات الطبية وفق احتياجات كل طفل.

ورغم النتائج الواعدة لا تزال هناك حاجة إلى دراسات أوسع تشمل أعداداً أكبر من الأطفال ومجموعات متنوعة من المرضى لتأكيد الفوائد السريرية، وتحديد أفضل الحالات التي تستدعي إجراء الفحص. ويعمل الباحثون في المملكة المتحدة على اختبار توسيع تطبيق تسلسل الجينوم السريع على المستوى الوطني، بينما يتطلب تطبيقه بصورة أوسع في الولايات المتحدة زيادة القدرات التشخيصية، وإتاحة التقنية لمزيد من المؤسسات الطبية.

وتشير النتائج إلى أن مستقبل الطب الجينومي لا يقتصر على الوصول إلى تشخيص أكثر دقة، بل يمتد إلى اختيار العلاج الأنسب لكل طفل بما يعزز فرص الرعاية الشخصية، ويحد من التدخلات غير الضرورية.