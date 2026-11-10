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علوم

اختلاف معدلات الطفرات الجينية قد يفسّر تفاوت خطر الإصابة بالسرطان

بعض الأفراد قد يكونون أكثر استعداداً لاكتساب تغيرات في الجينات مرتبطة بالمرض

اختلاف معدلات الطفرات الجينية قد يفسّر تفاوت خطر الإصابة بالسرطان
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اختلاف معدلات الطفرات الجينية قد يفسّر تفاوت خطر الإصابة بالسرطان

اختلاف معدلات الطفرات الجينية قد يفسّر تفاوت خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة علمية حديثة أن عدد الطفرات الجينية التي تتراكم في خلايا أعضاء الجسم يختلف بصورة كبيرة من شخص إلى آخر حتى بين الأشخاص الذين لا يعانون أمراضاً.

ووجد الباحثون أن الأنسجة الطبيعية لدى المصابين بالسرطان تحمل مستويات أعلى من الطفرات مقارنة بالأنسجة الطبيعية لدى غير المصابين. وهذا ما يدعم احتمال وجود اختلافات بيولوجية مسبقة في قابلية الخلايا لاكتساب الطفرات، وما قد يساعد على تفسير بعض الاختلافات الفردية في احتمالات الإصابة بالمرض.

وأجرى الدراسة باحثون من مؤسسة «سيتي أوف هوب» City of Hope ومعهد تجين للأبحاث TGen في الولايات المتحدة، ونُشرت نتائجها في مجلة «Cancer Research» في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

أكثر من 4 أضعاف

قارن الباحثون معدلات الطفرات الجينية في الخلايا الطبيعية والسرطانية المأخوذة من خمسة أعضاء في جسم الإنسان هي: المثانة، والقولون، والمريء، والكبد، والرئة، والبروستاتا، والمعدة، بالاستناد إلى مجموعات بيانات جينية سابقة.

وأظهرت النتائج أن الخلايا السرطانية تحمل في المتوسط نحو أربعة أضعاف عدد الطفرات الموجودة في الخلايا الطبيعية. لكن اللافت كان اكتشاف اختلافات كبيرة بين الأشخاص الأصحاء أنفسهم، إذ بلغ متوسط الطفرات لدى أصحاب أعلى المستويات نحو ثمانية أضعاف ما لدى أصحاب أدنى المستويات حتى بعد مراعاة الاختلافات المرتبطة بالعمر.

3 تفسيرات محتملة

اختبر الباحثون ثلاث فرضيات لتفسير الزيادة الكبيرة في الطفرات داخل الخلايا السرطانية. وتفترض الأولى أن الطفرات التي تنشّط الجينات المرتبطة بالسرطان قد تؤدي إلى ظهور طفرات إضافية. أما الثانية فإنها تشير إلى حدوث تغيرات جينية استثنائية وشديدة تتسبب في تراكم أعداد كبيرة من الطفرات خلال فترة قصيرة.

في المقابل، تفترض الثالثة المعروفة باسم «فرضية الذيل» Tail Hypothesis أن بعض الأشخاص لديهم معدلات أساسية أعلى من تراكم الطفرات في خلاياهم، ما قد يزيد استعدادهم للإصابة بالسرطان مع مرور الوقت.

وكانت الفرضية الثالثة الأكثر قدرة على تفسير ارتفاع مستويات الطفرات في الأنسجة الطبيعية لدى مرضى السرطان مقارنة بغير المصابين، ما يشير إلى أن الاختلافات الفردية في تراكم الطفرات قد تكون موجودة قبل ظهور الأورام، وليس بالضرورة نتيجة لنشأتها.

أطلس يكشف اختلافات واسعة بين أنواع الخلايا

وتعزز هذه النتائج دراسة أخرى نُشرت في 29 أغسطس (آب) 2026 على منصة «bioRxiv» للأبحاث الأولية أعدّ فيها باحثون أطلساً شاملاً لمعدلات الطفرات الجينية، وأنماطها في الخلايا البشرية الطبيعية. وحلّل الباحثون 810 عينات من الأنسجة مأخوذة من 172 شخصاً تتراوح أعمارهم بين الولادة و93 عاماً، وشملت 53 نوعاً من الخلايا، والأنسجة.

وأظهرت النتائج اختلافات واسعة في معدلات تراكم الطفرات بين أنواع الخلايا تجاوزت في بعض المقارنات 20 ضعفاً. كما تبين أن الطفرات تتراكم مع التقدم في العمر في معظم أنواع الخلايا، لكن بمعدلات متفاوتة، وأن بعض الأنسجة أظهرت اختلافات ملحوظة بين الأفراد لا يمكن تفسيرها بالعمر وحده.

وتشير الدراسة إلى أن طبيعة الخلايا ونشاطها -إلى جانب عوامل أخرى مثل التعرض للعوامل البيئية المسببة للطفرات- قد تؤثر في سرعة تراكم التغيرات الجينية داخل الجسم. وتوفر هذه النتائج صورة أوسع عن كيفية تراكم الطفرات في الأنسجة الطبيعية، وتدعم أهمية دراسة الاختلافات بين الأفراد وأنواع الخلايا، لفهم المراحل المبكرة التي قد تسبق تطور السرطان.

نحو تقييم أدق لخطر السرطان

وتفتح الدراستان المجال أمام فهم أعمق لأسباب تفاوت خطر الإصابة بالسرطان بين الأشخاص، إذ قد لا يعتمد الأمر فقط على العمر، أو العوامل البيئية، أو وجود طفرات محددة مرتبطة بالمرض، بل قد يكون لمعدل تراكم الطفرات في خلايا الجسم دور إضافي مهم.

ويرى الباحثون أن قياس هذه المعدلات قد يصبح مستقبلاً وسيلة للمساعدة في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان بما يتيح تطوير استراتيجيات وقائية وبرامج للكشف المبكر تتناسب مع الاختلافات البيولوجية بين الأفراد.

ومع ذلك لا تعني هذه النتائج أن كل شخص يحمل عدداً مرتفعاً من الطفرات سيصاب بالسرطان. كما أنها لا توفر حتى الآن اختباراً معتمداً للتنبؤ الفردي بالمرض. ولا تزال هناك حاجة إلى دراسات إضافية لتحديد مدى إمكانية استخدام هذه الاختلافات في تقييم المخاطر، وتوجيه الوقاية.

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اختلاف معدلات الطفرات الجينية قد يفسّر تفاوت خطر الإصابة بالسرطان

اختلاف معدلات الطفرات الجينية قد يفسّر تفاوت خطر الإصابة بالسرطان
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اختلاف معدلات الطفرات الجينية قد يفسّر تفاوت خطر الإصابة بالسرطان

اختلاف معدلات الطفرات الجينية قد يفسّر تفاوت خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة علمية حديثة أن عدد الطفرات الجينية التي تتراكم في خلايا أعضاء الجسم يختلف بصورة كبيرة من شخص إلى آخر حتى بين الأشخاص الذين لا يعانون أمراضاً.

ووجد الباحثون أن الأنسجة الطبيعية لدى المصابين بالسرطان تحمل مستويات أعلى من الطفرات مقارنة بالأنسجة الطبيعية لدى غير المصابين. وهذا ما يدعم احتمال وجود اختلافات بيولوجية مسبقة في قابلية الخلايا لاكتساب الطفرات، وما قد يساعد على تفسير بعض الاختلافات الفردية في احتمالات الإصابة بالمرض.

وأجرى الدراسة باحثون من مؤسسة «سيتي أوف هوب» City of Hope ومعهد تجين للأبحاث TGen في الولايات المتحدة، ونُشرت نتائجها في مجلة «Cancer Research» في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

أكثر من 4 أضعاف

قارن الباحثون معدلات الطفرات الجينية في الخلايا الطبيعية والسرطانية المأخوذة من خمسة أعضاء في جسم الإنسان هي: المثانة، والقولون، والمريء، والكبد، والرئة، والبروستاتا، والمعدة، بالاستناد إلى مجموعات بيانات جينية سابقة.

وأظهرت النتائج أن الخلايا السرطانية تحمل في المتوسط نحو أربعة أضعاف عدد الطفرات الموجودة في الخلايا الطبيعية. لكن اللافت كان اكتشاف اختلافات كبيرة بين الأشخاص الأصحاء أنفسهم، إذ بلغ متوسط الطفرات لدى أصحاب أعلى المستويات نحو ثمانية أضعاف ما لدى أصحاب أدنى المستويات حتى بعد مراعاة الاختلافات المرتبطة بالعمر.

3 تفسيرات محتملة

اختبر الباحثون ثلاث فرضيات لتفسير الزيادة الكبيرة في الطفرات داخل الخلايا السرطانية. وتفترض الأولى أن الطفرات التي تنشّط الجينات المرتبطة بالسرطان قد تؤدي إلى ظهور طفرات إضافية. أما الثانية فإنها تشير إلى حدوث تغيرات جينية استثنائية وشديدة تتسبب في تراكم أعداد كبيرة من الطفرات خلال فترة قصيرة.

في المقابل، تفترض الثالثة المعروفة باسم «فرضية الذيل» Tail Hypothesis أن بعض الأشخاص لديهم معدلات أساسية أعلى من تراكم الطفرات في خلاياهم، ما قد يزيد استعدادهم للإصابة بالسرطان مع مرور الوقت.

وكانت الفرضية الثالثة الأكثر قدرة على تفسير ارتفاع مستويات الطفرات في الأنسجة الطبيعية لدى مرضى السرطان مقارنة بغير المصابين، ما يشير إلى أن الاختلافات الفردية في تراكم الطفرات قد تكون موجودة قبل ظهور الأورام، وليس بالضرورة نتيجة لنشأتها.

أطلس يكشف اختلافات واسعة بين أنواع الخلايا

وتعزز هذه النتائج دراسة أخرى نُشرت في 29 أغسطس (آب) 2026 على منصة «bioRxiv» للأبحاث الأولية أعدّ فيها باحثون أطلساً شاملاً لمعدلات الطفرات الجينية، وأنماطها في الخلايا البشرية الطبيعية. وحلّل الباحثون 810 عينات من الأنسجة مأخوذة من 172 شخصاً تتراوح أعمارهم بين الولادة و93 عاماً، وشملت 53 نوعاً من الخلايا، والأنسجة.

وأظهرت النتائج اختلافات واسعة في معدلات تراكم الطفرات بين أنواع الخلايا تجاوزت في بعض المقارنات 20 ضعفاً. كما تبين أن الطفرات تتراكم مع التقدم في العمر في معظم أنواع الخلايا، لكن بمعدلات متفاوتة، وأن بعض الأنسجة أظهرت اختلافات ملحوظة بين الأفراد لا يمكن تفسيرها بالعمر وحده.

وتشير الدراسة إلى أن طبيعة الخلايا ونشاطها -إلى جانب عوامل أخرى مثل التعرض للعوامل البيئية المسببة للطفرات- قد تؤثر في سرعة تراكم التغيرات الجينية داخل الجسم. وتوفر هذه النتائج صورة أوسع عن كيفية تراكم الطفرات في الأنسجة الطبيعية، وتدعم أهمية دراسة الاختلافات بين الأفراد وأنواع الخلايا، لفهم المراحل المبكرة التي قد تسبق تطور السرطان.

نحو تقييم أدق لخطر السرطان

وتفتح الدراستان المجال أمام فهم أعمق لأسباب تفاوت خطر الإصابة بالسرطان بين الأشخاص، إذ قد لا يعتمد الأمر فقط على العمر، أو العوامل البيئية، أو وجود طفرات محددة مرتبطة بالمرض، بل قد يكون لمعدل تراكم الطفرات في خلايا الجسم دور إضافي مهم.

ويرى الباحثون أن قياس هذه المعدلات قد يصبح مستقبلاً وسيلة للمساعدة في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان بما يتيح تطوير استراتيجيات وقائية وبرامج للكشف المبكر تتناسب مع الاختلافات البيولوجية بين الأفراد.

ومع ذلك لا تعني هذه النتائج أن كل شخص يحمل عدداً مرتفعاً من الطفرات سيصاب بالسرطان. كما أنها لا توفر حتى الآن اختباراً معتمداً للتنبؤ الفردي بالمرض. ولا تزال هناك حاجة إلى دراسات إضافية لتحديد مدى إمكانية استخدام هذه الاختلافات في تقييم المخاطر، وتوجيه الوقاية.

مواضيع
الجينات السرطان العالم
علوم

الذكاء الاصطناعي وتخطيط علاج السرطان... من ساعات إلى دقائق

الذكاء الاصطناعي وتخطيط علاج السرطان... من ساعات إلى دقائق
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الذكاء الاصطناعي وتخطيط علاج السرطان... من ساعات إلى دقائق

الذكاء الاصطناعي وتخطيط علاج السرطان... من ساعات إلى دقائق

عند علاج السرطان، قد تتوقف دقة الجلسة الإشعاعية على تفاصيل لا تتجاوز بضعة مليمترات. فالهدف ليس توجيه الإشعاع نحو الورم فحسب، بل تجنب الأنسجة السليمة المحيطة به، خصوصاً عندما يقع الورم بالقرب من الرئتين أو القلب أو أعضاء حساسة أخرى.

لكن إعداد الخطة العلاجية يتطلب أحياناً ساعات من العمل بين الأطباء والفيزيائيين الطبيين، فماذا لو استطاع الذكاء الاصطناعي اختصار هذه المهمة إلى دقائق، مع المحافظة على جودة الخطة؟ وتقدم دراسة علمية مثالاً عملياً على هذا التحول، وتثير سؤالاً أوسع: لماذا لا تصل الابتكارات التي تحقق نتائج واعدة في المختبر، إلى المرضى بالسرعة نفسها؟

تخطيط أسرع ودقة استهداف أعلى

• من ساعات للتخطيط إلى ثماني دقائق. في الدراسة التي نشرتها مجلة «برَكتيكال رادييشن أونكولوجي» (Practical Radiation Oncology) في 16 سبتمبر (أيلول) 2026، اختبر باحثون نظاماً آلياً لتخطيط العلاج الإشعاعي لسرطان الرئة، يعتمد على الذكاء الاصطناعي وصور توضح المناطق الرئوية الأكثر كفاءة وظيفياً. وشملت الدراسة بيانات 33 مريضاً بسرطان الرئة، وقارنت الخطط التي أنشأها النظام تلقائياً مع خطط أعدها متخصصون.

وكانت النتيجة اللافتة اختصار زمن التخطيط من ساعتين إلى ثلاث ساعات إلى نحو ثماني دقائق. ولم يقتصر التقييم على السرعة؛ إذ اعتبر ثلاثة أطباء، في مراجعة لم يكونوا يعرفون خلالها مصدر كل خطة، أن 87.9 في المئة من الخطط الآلية مقبولة سريرياً دون تعديل. لكن هذه النتائج تقيس جودة التخطيط وكفاءته، ولا تثبت وحدها تحسناً في بقاء المرضى أو انخفاض المضاعفات الفعلية.

• حماية الرئة السليمة. تكمن أهمية الدراسة في أنها لم تتعامل مع الرئة بوصفها عضواً متجانساً. فبعض مناطق الرئة تؤدي وظيفة تنفسية أفضل من غيرها، خصوصاً لدى المرضى الذين يعانون أمراضاً رئوية مصاحبة. وقد استخدم النظام صوراً وظيفية للمساعدة في توجيه الجرعات بعيداً عن المناطق الأعلى كفاءة، مع الاستمرار في استهداف الورم. وأظهرت المقارنة انخفاض متوسط الجرعة الإشعاعية التي تتلقاها المناطق الرئوية عالية الوظيفة بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالتخطيط التقليدي اليدوي.

كما أشارت الحسابات إلى انخفاض متوقع في احتمال حدوث التهاب رئوي إشعاعي متوسط الشدة أو أشد، لدى المرضى الذين يُرجح استفادتهم من هذا الأسلوب. وهنا يجب التمييز بين انخفاض الخطر المتوقع بواسطة نموذج حسابي، وإثبات انخفاض المضاعفات لدى المرضى بعد العلاج والمتابعة.

طبيب يراجع الصور الطبية أثناء تخطيط جرعات العلاج الإشعاعي

• لماذا لا يكفي نجاح الخوارزمية؟ في 24 سبتمبر(أيلول) 2026، نشرت مجلة «نيتشر ريفيوز كلينيكال أونكولوجي» (Nature Reviews Clinical Oncology) مراجعة علمية تناولت دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العلاج الإشعاعي. وأوضحت المراجعة أن التطبيقات لم تعد مقتصرة على رسم حدود الأورام، بل امتدت إلى حساب الجرعات، وتعديل الخطط وفق تغير التشريح، وفحص الجودة، وتوقع بعض النتائج العلاجية.

ومع ذلك، فإن انتشار هذه الأدوات في الممارسة السريرية لا يزال أبطأ من إمكاناتها التقنية. والسبب أن الخطة التي تنجح في بيئة بحثية مضبوطة قد تواجه ظروفاً مختلفة داخل المستشفى، مثل اختلاف أجهزة التصوير، وبرامج التخطيط، وطبيعة الحالات، وطرق عمل الفرق الطبية. وهذا يفسر لماذا لا يمكن تحويل نتيجة بحثية واعدة مباشرة إلى خدمة علاجية واسعة النطاق.

• تجربة إيطالية تكشف عقبة مختلفة. قدمت دراسة وطنية إيطالية، نُشرت في أغسطس (آب) 2026 في مجلة «فيزيكا ميديكا» (Physica Medica)، منظوراً آخر للمشكلة. ورصدت الدراسة مدى استخدام الذكاء الاصطناعي والبرامج التي تنفذ بعض المهام تلقائياً في أقسام العلاج الإشعاعي، مثل تحديد حدود الورم والأعضاء السليمة على الصور، وإعداد خطط العلاج، وتعديلها مع تغيّر حجم الورم أو وضع الأعضاء.

وأشارت نتائجها إلى أن توافر الأجهزة والتقنيات ليس دائماً العقبة الرئيسية. فقد تتمتع المؤسسات بالمعدات اللازمة، لكنها تواجه صعوبات في دمج الأدوات ضمن العمل اليومي، وضبط الجودة، وتنظيم المسؤوليات بين أعضاء الفريق. وهكذا تصبح قدرة المستشفى على استيعاب التقنية عاملاً لا يقل أهمية عن تطور التقنية نفسها.

نتائج العلاج الناجح

• من الخطة المحسوبة إلى النتيجة العلاجية. تُقاس جودة الخطط الإشعاعية بمؤشرات متعددة، منها تغطية الورم بالجرعة المطلوبة وتقليل تعرض الأعضاء السليمة. لكن المريض يهتم في النهاية بأسئلة أكثر مباشرة: هل نجح العلاج في السيطرة على الورم؟ هل انخفضت المضاعفات؟ وهل تحسنت جودة حياته؟ وهذه النتائج تحتاج إلى متابعة سريرية، وقد تتطلب دراسات مستقبلية تقارن العلاج المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالأساليب المعتادة.

ولا يعني ذلك التقليل من أهمية اختصار الوقت؛ فقد يتيح تسريع التخطيط للفرق الطبية التعامل مع أعداد أكبر من الحالات، ويخفف بعض الأعباء التشغيلية. لكن مقدار هذه الفائدة يحتاج إلى إثبات في ظروف العمل الفعلية.

• مستقبل العلاج ليس خوارزمية واحدة. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن دور الذكاء الاصطناعي لن يقتصر على إنجاز خطوة واحدة، بل قد يمتد إلى مساعدة الفريق الطبي في مراحل العلاج المختلفة... من تحليل الصور وتخطيط الجرعات إلى متابعة استجابة المريض.

ومن بين الاتجاهات البحثية الناشئة ما يعرف بـ«التوأم الرقمي» (Digital Twin)، الذي يسعى إلى إنشاء تمثيل حاسوبي لحالة المريض يمكن استخدامه لمحاكاة سيناريوهات علاجية مختلفة. لكن هذه الإمكانات لا تزال متفاوتة النضج، ولا يجوز الخلط بين التطبيقات المتاحة سريرياً والتصورات المستقبلية.

إن التحول الحقيقي لن يحدث عندما تستطيع الخوارزمية إعداد خطة أسرع فحسب، بل عندما يصبح بالإمكان إثبات أن هذه السرعة تحافظ على جودة العلاج، وتخفف الأعباء، وتنعكس على حياة المرضى. فالفارق بين ابتكار ناجح وعلاج ناجح ليس ما تستطيع الآلة حسابه، بل ما يستفيد منه الإنسان فعلياً.

يقدم تخطيطاً أسرع ودقة استهداف أعلى لمكافحة الأورام الخبيثة

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الطب البشري أوروبا
علوم

لماذا تترك بعض الصدمات آثاراً نفسية طويلة الأمد؟

لماذا تترك بعض الصدمات آثاراً نفسية طويلة الأمد؟
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لماذا تترك بعض الصدمات آثاراً نفسية طويلة الأمد؟

لماذا تترك بعض الصدمات آثاراً نفسية طويلة الأمد؟

تشير دراسة واسعة إلى أن العوامل الجينية قد تؤثر في خطر الإصابة بـ«اضطراب ما بعد الصدمة» بطرق تختلف باختلاف نوع التجربة المؤلمة، وظهور ارتباط لافت بين الإهمال العاطفي في الطفولة والعوامل الوراثية. وكشفت الدراسة عن أن الجينات قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض الأشخاص بالاضطراب عقب تجارب مؤلمة في حين لا يصاب به آخرون؛ ما يشير إلى أن الاستعداد الجيني لا يؤثر بالطريقة نفسها لدى الجميع.

ونُشرت النتائج في 16 سبتمبر (أيلول) 2026 في مجلة European Journal of Psychotraumatology، وتسلط الضوء على أهمية تجارب الطفولة في فهم العلاقة بين الوراثة واضطراب ما بعد الصدمة بما قد يفتح آفاقاً جديدة للوقاية والعلاج.

قد يظهر اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) post-traumatic stress disorder عقب التعرض لحدث يهدد الحياة أو يسبب ضيقاً نفسياً شديداً. ورغم أن ردود الفعل النفسية والجسدية القوية شائعة بعد الصدمات، فإنها تتراجع تدريجياً لدى معظم الأشخاص. لكن استمرارها وتأثيرها في الحياة اليومية قد يؤديان إلى تطور الاضطراب الذي تشمل أعراضه الكوابيس، والاسترجاعات الحية للحدث المؤلم، والذكريات الاقتحامية، وتجنب ما يذكّر به إلى جانب التوتر والمشاعر السلبية المستمرة.

الاستعداد الجيني والاضطراب

• الجينات والتجارب المؤلمة. وقد أظهرت دراسات سابقة أن الاختلافات الجينية تسهِم في تحديد قابلية الإصابة بالاضطراب، فقد حددت دراسة جينية كبرى نُشرت في مجلة nature genetics في 18 أبريل (نيسان) 2024 شملت نحو 150 ألف شخص، 95 منطقة في الجينوم مرتبطة به إلى جانب 43 جيناً تتوافر أدلة قوية على تأثيرها السببي. لكن الأبحاث نادراً ما تناولت اختلاف هذه الارتباطات حسب نوع الصدمة.

وللإجابة عن ذلك؛ حلل فريق من جامعة «كينغز كوليدج لندن» البيانات الجينية والصحية النفسية لـ144702 شخص جُمعت من مشروع البنك الحيوي البريطاني، وثلاث مبادرات بحثية مدعومة من المعهد الوطني البريطاني لأبحاث الصحة والرعاية.

وقيّم الباحثون أعراض الاضطراب لدى المشاركين وسألوهم عن 11 نوعاً من التجارب المؤلمة، شملت: الإساءة العاطفية والجسدية والإهمال والاعتداء الجنسي في الطفولة، إضافة إلى الحوادث الخطيرة والأمراض الشديدة والاعتداء الجنسي والجرائم العنيفة والتعرض للحرب أو مشاهدة الموت في مرحلة البلوغ.

ودرس الفريق التأثيرات الجينية على ثلاثة مستويات، هي الاستعداد الوراثي العام عبر الجينوم، والجينات الفردية والمتغيرات الجينية المحددة.

وقال الدكتور جوناثان كولمان، الباحث في علم الوراثة الإحصائي بمركز البحوث الطبية الحيوية التابع للمعهد الوطني للبحوث الصحية والرعاية في الجامعة المشارك الرئيسي للدراسة، إن التأثير العام للجينات في خطر الإصابة بالاضطراب يختلف باختلاف التجارب، وينطبق ذلك أحياناً على تأثير جينات بعينها أيضاً.

• صدمات الطفولة. وأظهرت النتائج أن صدمات الطفولة ارتبطت بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة بدرجة أقوى عموماً، كما سجلت تفاعلات أكبر بين العوامل الجينية والتجارب المؤلمة مقارنة بصدمات مرحلة البلوغ.

وعلى الرغم من أن الإساءة في الطفولة ارتبطت بالأعراض بدرجة أقوى من الإهمال، فإن العلاقة بين الإهمال والاضطراب كانت أكثر احتمالاً للتأثر بالعوامل الجينية. وأوضح كولمان أن الطفولة مرحلة حساسة يشهد خلالها الدماغ تغيرات سريعة في النمو وتتكون العلاقات الاجتماعية والهوية الشخصية، وقد تترك الاضطرابات التي تحدث خلالها آثاراً طويلة الأمد في الصحة النفسية. لكنه حذر من المبالغة في تفسير النتائج، مشيراً إلى أن قصر مرحلة الطفولة مقارنة بالبلوغ واقتصار الدراسة على نطاق أضيق من التجارب المؤلمة خلالها قد يجعلان تأثير صدمات الطفولة يبدو أكبر من حجمه الحقيقي.

جينات ترتبط بالخوف والتوتر

• تفاعل جينات محددة مع أنواع الصدمات. ورصد الباحثون اختلافات في تفاعل جينات محددة مع أنواع الصدمات. ومن أبرزها جين FAM120A المرتبط بمعالجة الخوف والتوتر في الدماغ؛ إذ كان تفاعله مع الإهمال العاطفي في الطفولة أقوى من تفاعله مع بقية أنواع الصدمات المدروسة.

كما أظهرت جينات أخرى تفاعلات مع أنواع متعددة من الصدمات، بينها جينات تشارك في التخلص من البروتينات التالفة داخل الخلايا والتواصل بين الخلايا العصبية وتنظيم تفاعلات البروتينات مع الحمض النووي «دي إن إيه».

وقال جاكوب كنيبسيل، الباحث الأول في الدراسة من مركز الطب النفسي الاجتماعي والوراثي والنماء معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب في الجامعة، إن النتائج تتوافق مع الفهم العلمي الذي يربط الاضطراب بنمو الدماغ والتواصل بين خلاياه واستجابة الجسم للتوتر.

ومع ذلك، لم يتمكن الباحثون من تحديد عملية بيولوجية تفسر سبب ارتباط بعض الصدمات بالعوامل الجينية بدرجة أقوى، كما لا يزال دور بعض الجينات ومنها جين SGCD المرتبط بوظائف العضلات غير واضح.

• نحو دعم أكثر تخصيصاً. وأكد الباحثون أهمية مراعاة أنواع الصدمات التي تعرَّض لها الأشخاص في الدراسات الجينية المستقبلية بدلاً من التعامل معها بوصفها فئة واحدة. وقد يساعد فهم التفاعل بين الجينات والتجارب المختلفة مستقبلاً في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالاضطراب وتوفير الدعم لهم مبكراً.

وأشار كولمان إلى أن الهدف على المدى البعيد هو استكشاف إمكانية استخدام المعلومات الجينية لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بعد التعرض لأحداث مؤلمة معينة.

لكن الجينات لا تحدد حتماً الإصابة بالاضطراب؛ إذ تظل التجارب الشخصية والظروف المحيطة عوامل مؤثرة، كما يتطلب توظيف المعلومات الجينية في الفحص الفردي أو توجيه العلاج مزيداً من الأبحاث. وتؤكد النتائج أن فهم العلاقة بين الاستعداد الوراثي وتجارب الحياة قد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الوقاية من اضطراب ما بعد الصدمة وعلاجه.

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الطب البشري بريطانيا