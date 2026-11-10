اختلاف معدلات الطفرات الجينية قد يفسّر تفاوت خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة علمية حديثة أن عدد الطفرات الجينية التي تتراكم في خلايا أعضاء الجسم يختلف بصورة كبيرة من شخص إلى آخر حتى بين الأشخاص الذين لا يعانون أمراضاً.

ووجد الباحثون أن الأنسجة الطبيعية لدى المصابين بالسرطان تحمل مستويات أعلى من الطفرات مقارنة بالأنسجة الطبيعية لدى غير المصابين. وهذا ما يدعم احتمال وجود اختلافات بيولوجية مسبقة في قابلية الخلايا لاكتساب الطفرات، وما قد يساعد على تفسير بعض الاختلافات الفردية في احتمالات الإصابة بالمرض.

وأجرى الدراسة باحثون من مؤسسة «سيتي أوف هوب» City of Hope ومعهد تجين للأبحاث TGen في الولايات المتحدة، ونُشرت نتائجها في مجلة «Cancer Research» في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

أكثر من 4 أضعاف

قارن الباحثون معدلات الطفرات الجينية في الخلايا الطبيعية والسرطانية المأخوذة من خمسة أعضاء في جسم الإنسان هي: المثانة، والقولون، والمريء، والكبد، والرئة، والبروستاتا، والمعدة، بالاستناد إلى مجموعات بيانات جينية سابقة.

وأظهرت النتائج أن الخلايا السرطانية تحمل في المتوسط نحو أربعة أضعاف عدد الطفرات الموجودة في الخلايا الطبيعية. لكن اللافت كان اكتشاف اختلافات كبيرة بين الأشخاص الأصحاء أنفسهم، إذ بلغ متوسط الطفرات لدى أصحاب أعلى المستويات نحو ثمانية أضعاف ما لدى أصحاب أدنى المستويات حتى بعد مراعاة الاختلافات المرتبطة بالعمر.

3 تفسيرات محتملة

اختبر الباحثون ثلاث فرضيات لتفسير الزيادة الكبيرة في الطفرات داخل الخلايا السرطانية. وتفترض الأولى أن الطفرات التي تنشّط الجينات المرتبطة بالسرطان قد تؤدي إلى ظهور طفرات إضافية. أما الثانية فإنها تشير إلى حدوث تغيرات جينية استثنائية وشديدة تتسبب في تراكم أعداد كبيرة من الطفرات خلال فترة قصيرة.

في المقابل، تفترض الثالثة المعروفة باسم «فرضية الذيل» Tail Hypothesis أن بعض الأشخاص لديهم معدلات أساسية أعلى من تراكم الطفرات في خلاياهم، ما قد يزيد استعدادهم للإصابة بالسرطان مع مرور الوقت.

وكانت الفرضية الثالثة الأكثر قدرة على تفسير ارتفاع مستويات الطفرات في الأنسجة الطبيعية لدى مرضى السرطان مقارنة بغير المصابين، ما يشير إلى أن الاختلافات الفردية في تراكم الطفرات قد تكون موجودة قبل ظهور الأورام، وليس بالضرورة نتيجة لنشأتها.

أطلس يكشف اختلافات واسعة بين أنواع الخلايا

وتعزز هذه النتائج دراسة أخرى نُشرت في 29 أغسطس (آب) 2026 على منصة «bioRxiv» للأبحاث الأولية أعدّ فيها باحثون أطلساً شاملاً لمعدلات الطفرات الجينية، وأنماطها في الخلايا البشرية الطبيعية. وحلّل الباحثون 810 عينات من الأنسجة مأخوذة من 172 شخصاً تتراوح أعمارهم بين الولادة و93 عاماً، وشملت 53 نوعاً من الخلايا، والأنسجة.

وأظهرت النتائج اختلافات واسعة في معدلات تراكم الطفرات بين أنواع الخلايا تجاوزت في بعض المقارنات 20 ضعفاً. كما تبين أن الطفرات تتراكم مع التقدم في العمر في معظم أنواع الخلايا، لكن بمعدلات متفاوتة، وأن بعض الأنسجة أظهرت اختلافات ملحوظة بين الأفراد لا يمكن تفسيرها بالعمر وحده.

وتشير الدراسة إلى أن طبيعة الخلايا ونشاطها -إلى جانب عوامل أخرى مثل التعرض للعوامل البيئية المسببة للطفرات- قد تؤثر في سرعة تراكم التغيرات الجينية داخل الجسم. وتوفر هذه النتائج صورة أوسع عن كيفية تراكم الطفرات في الأنسجة الطبيعية، وتدعم أهمية دراسة الاختلافات بين الأفراد وأنواع الخلايا، لفهم المراحل المبكرة التي قد تسبق تطور السرطان.

نحو تقييم أدق لخطر السرطان

وتفتح الدراستان المجال أمام فهم أعمق لأسباب تفاوت خطر الإصابة بالسرطان بين الأشخاص، إذ قد لا يعتمد الأمر فقط على العمر، أو العوامل البيئية، أو وجود طفرات محددة مرتبطة بالمرض، بل قد يكون لمعدل تراكم الطفرات في خلايا الجسم دور إضافي مهم.

ويرى الباحثون أن قياس هذه المعدلات قد يصبح مستقبلاً وسيلة للمساعدة في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان بما يتيح تطوير استراتيجيات وقائية وبرامج للكشف المبكر تتناسب مع الاختلافات البيولوجية بين الأفراد.

ومع ذلك لا تعني هذه النتائج أن كل شخص يحمل عدداً مرتفعاً من الطفرات سيصاب بالسرطان. كما أنها لا توفر حتى الآن اختباراً معتمداً للتنبؤ الفردي بالمرض. ولا تزال هناك حاجة إلى دراسات إضافية لتحديد مدى إمكانية استخدام هذه الاختلافات في تقييم المخاطر، وتوجيه الوقاية.