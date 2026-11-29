لم تعد الجراحة الروبوتية عن بُعد مشهداً من أفلام المستقبل، ففي 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجرى جرّاح في فلوريدا عملية استئصال جذري للبروستاتا لمريض بمستشفى يبعد قرابة 56 كيلومتراً، مستعيناً بنظام «توماي» الذي طوَّرته شركة «مايكروبورت ميدبوت» الصينية. واستغرقت الجراحة 103 دقائق، في حين ظل فريق طبي بجوار المريض، مستعداً للتدخل عند الضرورة.

هذا الإنجاز جدير بالاهتمام، لكن قيمته لا تُقاس بمن حصد لقب «الأول»، ولا بالدولة التي سبقت غيرها. فالقضية الأهم هي: متى يصبح انتقال مهارة الجرّاح عبر شبكة اتصال، فائدة حقيقية للمريض؟ وكيف نضبط المخاطر حين تدخل الشبكة والروبوت الجراحي فعلياً في صميم غرفة العمليات؟

جرّاح يستخدم منصة روبوتية داخل غرفة العمليات في حين تبقى القرارات والتحكم بيد الطبيب

السعودية وأميركا... أسبقية العمليات

• عمليات روبوتية. جاءت العملية الأميركية في إطار دراسة سريرية بتصريح تحقيقي من إدارة الغذاء والدواء الأميركية. ويسمح هذا النوع من التصاريح باختبار الجهاز علمياً، لكنه لا يُعدّ موافقة على تسويقه، ولا دليلاً كافياً على جاهزيته للاستخدام اليومي. كذلك اقتصر وصف «الأولى» على كونها أول جراحة روبوتية عن بُعد تربط مستشفيين داخل الولايات المتحدة، لا أول جراحة من نوعها عالمياً؛ إذ سبقتها تجارب بحثية وصلت فلوريدا بلواندا عاصمة أنغولا منذ عام 2025.

أما في السعودية، فأعلن مستشفى صحة الافتراضي في أغسطس (آب) الماضي تنفيذ 11 عملية روبوتية عن بُعد، من بينها استئصال فص رئوي. وبذلك سبقت المملكة، زمنياً، العملية التي ربطت مستشفيين أميركيين في أكتوبر الماضي بسلسلة عمليات متتالية. غير أن هذا التسلسل الزمني لا يمنح حكماً مطلقاً ونهائياً بالأسبقية؛ فالإجابة تختلف باختلاف نوع الجراحة، والمسافة بين الموقعين، ومكان وجود المريض والجرّاح، وطبيعة المشروع: دراسة بحثية أم برنامج تشغيلي.

وفي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، تتوسع الجراحة الروبوتية أيضاً. فقد أعلن المستشفى إنجاز 109 عمليات بالروبوت أحادي المنفذ خلال تسعة أشهر، تضمنت إجراءات متقدمة في زراعة الكبد واستئصال جزء من كبد متبرع حي. غير أن الدقة تقتضي الفصل بين الجراحة بمساعدة الروبوت، حين يوجد الجرّاح والمريض في المكان نفسه، والجراحة عن بُعد، حين يعمل الجرّاح من موقع آخر.

وتكشف هذه التجارب عن أن التقدم لا يُقاس بامتلاك الروبوت وحده، بل بقدرة النظام الصحي على دمج الجراحة والاتصالات والتدريب والتنظيم في مسار واحد. فالعملية الناجحة ليست عرضاً تقنياً منفرداً، وإنما اختبار متزامن لخبرة الجرّاح، وجاهزية الفريقين، واستقرار الشبكة، وقدرة المؤسسة على الاستجابة لأي طارئ.

مقارنة بين التجربتين السعودية والأميركية ومتطلبات حماية المريض قبل أن يبتعد الجرّاح عن غرفة العمليات

• الجرّاح بعيد فمَن يتدخل عند الطوارئ؟

في التجربة الأميركية، لم يُترك المريض وحيداً أمام روبوت يقوده جرّاح من بعيد؛ فقد ظل طبيب وفريق جراحي بجواره، مستعدين للتدخل فوراً. وهذه ليست احتياطاً شكلياً، بل ركيزة للسلامة: فالتقنية تنقل يد الجرّاح وخبرته، لكنها لا تستبدل فريقاً محلياً يستطيع احتواء النزف والمضاعفات وأعطال الأجهزة المفاجئة.

من هنا، لا تضمن شبكة فائقة السرعة ولا روبوت بالغ الدقة سلامة العملية بمفردهما. فالاستعداد يبدأ باختبار الاتصال ومساراته الاحتياطية، وتدريب الفريق المحلي على تسلّم الجراحة إذا انقطعت الشبكة، وتوزيع المسؤوليات بوضوح بين الجرّاح البعيد والمستشفى ومن يقفون بجوار المريض. ويجب كذلك شرح طبيعة الإجراء للمريض، والبدائل المتاحة، والخطة الموضوعة لمواجهة أي طارئ محتمل.

ولا تتوقف المخاطر عند غرفة العمليات؛ فالأمن السيبراني وخصوصية البيانات يدخلان في صميم السلامة. مَن يصل إلى صور المريض وبيانات الجراحة؟ وكيف تُحصَّن أوامر التحكم من الاختراق أو التعطيل؟ وماذا يحدث إذا وقع خلل في لحظة حرجة؟ ليست هذه مسائل هامشية، بل شروط لحماية المريض وضمان موافقته المستنيرة.

يتعين كذلك تسجيل أداء الشبكة لحظة بلحظة، بما يشمل زمن الاستجابة وفقدان البيانات وأي انقطاع قصير قد لا يلاحظه الفريق فوراً. فالمعيار ليس أن تعمل المنظومة في الظروف المثالية، بل أن تبقى آمنة عندما تتدهور جودة الاتصال، وأن تنتقل السيطرة بسرعة ووضوح إلى الفريق الموجود بجوار المريض.

الجراحة عن بُعد خبرة تخصصية قد تُحمل إلى مناطق تخلو من الاختصاصيين... لكن نجاحها يظل رهناً بوجود فريق محلي مدرَّب