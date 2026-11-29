نفت شركة «سبيس إكس» أن تكون إيران استخدمت خدمة «ستارلينك» للإنترنت الفضائي في هجمات على القوات الأميركية، ووصفت تقريراً لصحيفة «واشنطن بوست» بهذا الشأن بأنه «زائف ‌بشكل قاطع».

وقالت الشركة، المملوكة لإيلون ماسك، إنها أبلغت الصحيفة «قبل أسابيع» بأن قصتها غير صحيحة. وأضافت: «لا نملك أي دليل، سواء كان داخلياً أو من البنتاغون، على أن قوات إيرانية استخدمت (ستارلينك)، لأن ذلك لم يحدث أساساً» حسبما نقلت وكالة «رويترز».

ونقلت «واشنطن بوست»، السبت، عن أربعة أشخاص مطلعين على العمليات أن طهران لجأت إلى الخدمة لدعم عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية، بعد بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط).

وقالت إن ماسك «استشاط غضباً» في الأسبوع الأول من مارس (آذار)، حين علم بحالتي استخدام غير مصرح بهما للخدمة، وخلص فريقه إلى أن إحدى الحالتين مرتبطة بالحملة العسكرية الإيرانية.

وأضافت، نقلاً عن مصدر مطلع على نقاشات الشركة، أن مسؤولَين تنفيذيَين على الأقل أُقيلا قبل نهاية ذلك الأسبوع بسبب حالات الاستخدام غير المشروع.

البنتاغون ينفي

وذكرت الصحيفة أن تحديثاً سرياً عن الحرب أعدته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، وقُدم إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث هذا الصيف، أشار إلى استخدام إيران الخدمة في قيادة قواتها والسيطرة عليها، وإدارة هجمات بمسيّرات أحادية الاتجاه.

ونقلت عن مصدر مطلع أن «ستارلينك» شكلت على ما يبدو وسيلة اتصال بديلة لطهران، بعدما ركزت القوات الأميركية على ضرب أنظمة الاتصالات التقليدية.

لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) شون بارنيل قال إن الوزارة لا تملك سجلاً لتقرير من «سنتكوم» أُرسل إلى مكتب هيغسيث بشأن هذه الاتهامات.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة كينغسلي ويلسون للصحيفة: «لسنا على علم بوجود تقرير من القيادة المركزية إلى مكتب الوزير بشأن هذا الموضوع».

ورفضت ويلسون التعليق على ما إذا كانت إيران استخدمت «ستارلينك» في عملياتها، ومنها هجوم ميناء الشعيبة في الكويت، الذي قُتل فيه ستة عسكريين أميركيين بمسيّرة إيرانية في الأول من مارس.

وبعد ساعات من هجوم الشعيبة، فرضت «سبيس إكس» إجراءات للتحقق من الهوية على مستخدمي الخدمة في الطائرات التي تزيد سرعتها على 160 كيلومتراً في الساعة، حسب طيارين ورسائل أُرسلت إلى العملاء.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يؤدي التحية العسكرية في دوفر بولاية ديلاوي لستة جنود قتلوا في غارة جوية إيرانية بالكويت (أ.ف.ب)

وشدّدت الشركة، في الأسابيع التالية، على شروط البيع على الموزعين، وألزمتهم بإثبات معرفتهم بهوية كل مشترٍ.

خلاف مع الجيش الأميركي

وكشف التقرير أن الحالة الثانية التي أغضبت ماسك تعلقت بالجيش الأميركي نفسه، الذي شغّل مسيّرات هجومية من طراز «لوكاس» عبر «ستارشيلد»، النسخة العسكرية من «ستارلينك».

وقالت الصحيفة إن الجيش استخدم اشتراكاً أرخص مخصصاً للعمليات البرية بدلاً من الاشتراك الجوي، الذي يكلف خمسة أضعافه.

وخرج الخلاف إلى العلن في مايو (أيار)، بعد تقارير عن طلب الشركة رفع رسوم الاشتراك الشهري من خمسة آلاف إلى 25 ألف دولار لتوجيه المسيّرات.

سابقة أوكرانيا

ووقعت الحالة الإيرانية، بعد أقل من شهرين على خطوات اتخذها ماسك لمنع روسيا من استخدام الخدمة في الحرب على أوكرانيا حسب الصحيفة.

وفي يناير (كانون الثاني)، طلب الجيش الأوكراني من «سبيس إكس» تقييد المحطات، بعدما عثر على حطام مسيّرة روسية بعيدة المدى من طراز «إيتالماس» مزودة بمحطة «ستارلينك» على جناحها.

وقطعت الشركة الخدمة عن المحطات التي تتحرك بسرعة تزيد على 70 كيلومتراً في الساعة داخل أوكرانيا، ووضعت مع الجيش الأوكراني «قائمة بيضاء» بالمحطات المعتمدة المستثناة من القيد.

وبعد ساعات من هجوم الشعيبة، فرضت الشركة إجراءات للتحقق من الهوية على الطائرات التي تزيد سرعتها على 160 كيلومتراً في الساعة، وشددت لاحقاً شروط البيع على الموزعين.

لكنّ مسؤولين في قطاع الاتصالات الفضائية قالوا للصحيفة إن «القائمة البيضاء» غير ممكنة في إيران، لعدم وجود سلطة «موثوقة» تديرها.

وقال أحدهم إن الشركة أمام خيارين: قطع الخدمة عن البلاد كلها، ما يحرم المعارضين منها، أو إبقاؤها ما يعني أن «الحرس الثوري» «قد يستخدمها في أنظمة أسلحته».

وكانت «ستارلينك» قد أتاحت الخدمة مجاناً لكل من يملك محطة في إيران في يناير، بعدما قطعت السلطات الاتصالات خلال احتجاجات، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الحكومة الأميركية هرّبت بعد ذلك آلاف المحطات إلى إيران. ولا تملك «ستارلينك» ترخيصاً للعمل في إيران، لكن ماسك قال سابقاً إن الخدمة نشطة هناك.