إيرانية تتفقد مسيّرة محلية الصنع خلال زيارة لمعرض لـ«الحرس الثوري» قرب طهران في 9 نوفمبر الحالي (أ.ب)

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، إن بلاده بلغت «نقطة الردع» في الحرب العسكرية التقليدية مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ودعا إلى إنهاء حالة «لا حرب ولا سلم» عبر «ردع مستدام».

وأوضح قاليباف، في لقاء مع مديري وسائل إعلام إيرانية: «أعلن بجرأة أننا بلغنا نقطة الردع في حرب عسكرية تقليدية مثل حربي الـ12 يوماً والـ40 يوماً اللتين شنتهما أميركا والكيان الصهيوني علينا».

ونقل موقع البرلمان الإيراني عن قاليباف قوله: «نحن ملزمون ببلوغ نقطة الردع في المجالات الأخرى أيضاً». وتابع: «يجب أن ننهي حالة لا حرب ولا سلم، أي أن نزيل ظل الحرب والتهديد عن رؤوسنا. وإزالة ظل التهديد ليست بالتفاوض وحده أو بالحرب وحدها، بل تتحقق ببلوغ نقطة الردع المستدام».

قاليباف خلال لقاء مسؤولي وسائل الإعلام يستمع إلى حسين شريعتمداري ممثل المرشد الإيراني ورئيس تحرير صحيفة «كيهان» (البرلمان الإيراني)

ورأى أن إيران فرضت على أعدائها «هزيمة عسكرية وهزيمة سياسية»، وأنها ستقف «بشكل مختلف» عن حرب الـ40 يوماً إذا ارتكب «العدو» خطأ في الحسابات وبدأ حرباً جديدة.

وشبّه الظروف الحالية بالنصر في معركة أحد، قائلاً إن على الإيرانيين حماية «شعب أحد» بالحفاظ على الانسجام وعدم إظهار الضعف أمام العدو.

مقترح على الطاولة

وأبلغ وزير الخارجية، عباس عراقجي، الصحافيين أنه «لا يوجد تطور جديد يستحق الإشارة» في جهود الوساطة، وإن المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق «هرمز» خلال يومين «لا يزال على الطاولة».

وأشار عراقجي، على هامش احتفال بيوم منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، إلى أن جهود قطر وباكستان «مستمرة»، لكن الطرفين «لم يبلغا بعد مرحلة تنفيذ» المقترح الإيراني.

ووصف المقترح بأنه «معقول تماماً» و«متوازن»، لأنه يتضمَّن مطالب إيران، و«حاول مراعاة وجهات نظر الطرف الآخر».

وأضاف أنه يمكن أن يؤدي «في وقت قصير» إلى فتح مضيق «هرمز»، وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، «بشرط أن تُراعى مطالبنا».

وقال: «قلت مراراً إن مطالبنا ليست غريبة ولا جديدة، وكلها طُرحت بشكل أو بآخر في الماضي، وتوقيع السيد ترمب موجود على كثير منها».

عراقجي يتحدث إلى الصحافيين لدى استقباله دبلوماسيين من الدول الأعضاء بمنظمة «إيكو» الاقتصادية في طهران الأحد (الخارجية الإيرانية)

ولم يعلن عراقجي موعداً لجولة مفاوضات جديدة. وقال الأسبوع الماضي، إن مواجهة الحصار والعقوبات أولوية على استئناف التفاوض.

وتقول طهران إنها عرضت، عبر الوسطاء، إعادة فتح «هرمز» خلال يومين من التوصل إلى اتفاق، إذا رفعت واشنطن الحصار وأفرجت عن الأصول المجمدة وأوقفت الحرب على كل الجبهات.

وردَّ عراقجي على طرد دبلوماسيين إيرانيين من البوسنة، قائلاً إن الأميركيين أشاعوا أجواء توحي بأن ما يحدث في أي بلد «من عمل إيران»، وإن «مشروعاً يُنفّذ» لتشويه صورة طهران.

«كسر الحصار»

وقال المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي، لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن مضيق هرمز «مغلق»، وإن عبور السفن «المعادية» أو أي سفينة لا تنسّق مع القوات المسلحة الإيرانية «غير ممكن».

وأضاف أن بحرية «الحرس الثوري» تمارس «القوة والسيادة» في المضيق، وأن أي سفينة تعبر من دون تنسيق «ستتعرَّض لحادث». وأوضح أن النفط لا يصل من المنطقة إلى الأسواق العالمية عبر «هرمز»، وأنه يُنقل عبر خطوط أنابيب.

ورأى محبي أن الردع «يجب أن يبلغ نقطة تُيئس العدو من أي عمل ضد البلاد»، وأن الطريق إلى ذلك «تحقيق إيران القوية».

وزعم أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على استخدام قواعدها في المنطقة، لأن «بعضها دُمِّر، وبعضها عُطِّل»، وأنها «تبني قاعدة في كينيا» لأن قواعدها في المنطقة «في مرمانا».

وقال قائد بحرية الجيش الإيراني شهرام إيراني، في مراسم عند ضريح المرشد الأول (الخميني)، إن مضيق هرمز «سيبقى مغلقاً» حتى يعلم العدو أن عليه أن يتعامل «باحترام» مع الإيرانيين. وأضاف أن «الحصار كُسر والعدو يعلم ذلك».

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الجمعة، إن 158 سفينة تجارية أُعيد توجيهها، وعُطّلت 6 سفن منذ بدء الحصار. وعطّلت طائرة أميركية، الخميس، سفينة الشحن «باسيفيك آرتشر» في خليج عُمان.

مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف - 35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)

وفي سياق التهديدات المتصاعدة، قال نائب قائد القوات البرية في الجيش نوذر نعمتي، «إن خططاً عسكرية» وُضعت لكسر الحصار «في حال صدور الأمر»، مضيفاً: «لا يمكن انتظار الدبلوماسية لكسر الحصار». وتابع: «الدبلوماسية جارية، لكننا نحن العسكريين لا نستطيع انتظارها».

وكان نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة كيومرث حيدري، قد توعَّد السبت، بضرب «أي نقطة أو دولة في العالم» تُطلق منها النار على إيران، وقال إيراني، السبت، إن عمليات لكسر الحصار «في الطريق».

احتكاكات بحرية

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإيراني أن مسيّرة «معادية» أصابت، فجر الأحد، قارب صيد على متنه 3 أشخاص قبالة سيريك. ونسبت وكالة «إرنا» الرسمية المسيّرة إلى «العدو الأميركي».

وقال الجيش إن اثنين من ركاب القارب نُقلا إلى مستشفى سيريك، وإن البحث جارٍ عن الثالث، وهو مالك القارب.

وأعلن الجيش أيضاً إسقاط مسيّرة استطلاع «معادية» فوق مضيق «هرمز» ومياه الخليج العربي بمنظومات دفاع جوي محلية الصنع، من دون أن يحدِّد نوعها أو موعد إسقاطها.

وأعلن «الحرس الثوري»، الأحد، انفجار ناقلتين بألغام في المضيق. وأفاد مركز المعلومات البحرية المشترك، في تقرير نشرته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأحد، بأن 17 ناقلة أُصيبت في المضيق منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، وأبقى مستوى التهديد «شديداً».

وقال المركز إن مزاعم إيران عن اصطدام ناقلات بألغام لم تؤكدها «أي سلطة رسمية، وطنية أو دولية».

بائع ينتظر الزبائن بينما تعبر امرأة تحت المطر في بازار طهران الكبير يوم 7 نوفمبر 2026 (أ.ب)

شروط طهران

وتشترط طهران لإعادة فتح المضيق رفع الحصار، والسماح ببيع النفط، والإفراج عن أموالها، ووقف الحرب على كل الجبهات.

وفي الملف النووي، ترفض طهران عودة المفتشين قبل إنهاء الحرب. وقال نائب وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، إن بلاده لن تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حقَّ الوصول «حتى تُلبّى شروط إيران وتنتهي الحرب بشكل دائم».

وحذَّر محمد جمشيدي، المستشار الاستراتيجي في مكتب المرشد الإيراني، من التخلي عن ورقتَي المضيق والمواد النووية مقابل اتفاق، قائلاً إن واشنطن تسعى إلى انتزاع أدوات الردع تمهيداً لحروب «أثقل وأشد وأوسع».

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 18 نوفمبر، إن الوكالة لا تستطيع القول أين مخزونات اليورانيوم المخصب الإيرانية، «ولا ماذا حدث لها».

وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، الأحد: «ما دامت الوكالة غير مستعدة لإدانة الهجمات العسكرية على المنشآت النووية للبلاد، فلا يمكنها أن تكون في موقع المطالِب».

وقال إسلامي إن الإيحاء بأن إيران تخفي منشآت تحت الأرض غير صحيح، وعزا بناءها إلى «قابليتها للاستهداف» واستمرار تهديد الهجمات الأميركية والإسرائيلية.