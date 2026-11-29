هل «تُحسّن» أدوات الشفافية والرقابة الأبوية صورة «تيك توك»؟https://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/5346999-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%9F
هل «تُحسّن» أدوات الشفافية والرقابة الأبوية صورة «تيك توك»؟
شعار «تيك توك» (رويترز)
بينما تتجه دول عدة إلى بحث حظر استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت منصة «تيك توك» أخيراً أدوات جديدة من شأنها «تحقيق الشفافية وتمكين الرقابة الأبوية». لكن خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط» يرون أن الحكم على هذه الخطوة يتجاوز عدد الأدوات المعلنة.
«تيك توك» كانت قد أعلنت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي حزمة تحديثات تشمل «أداة جديدة تساعد المستخدمين على التعرف على المحتوى المنتَج بالذكاء الاصطناعي، وميزة للكشف عن التشابه الشكلي لحماية الملكية الفكرية لصُناع المحتوى، إضافة إلى أدوات وموارد جديدة للآباء والمدارس». وأولى هذه الأدوات تفحّص العلامة المائية الرقمية التي تضعها المنصّة على محتواها المنتَج بالذكاء الاصطناعي، فتخبر المُستخدم ما إذا كانت الصورة، أو الفيديو، قد أُنتجت أو عُدلت بأدواتها، وهي متاحة عبر «مركز الشفافية» حتى لمَن لا يملكون حساباً.
وبحسب «تيك توك» اتجهت المنصة إلى توفير مزيد من الحماية لصُنّاع المحتوى والشخصيات العامة، فأعلنت عن «أداة تتيح لصُناع المحتوى توثيق صورهم الشخصية، ما يسمح بمطابقتها مع المحتوى الذي يُرفع لاحقاً». وقالت إنه «يمكنهم الآن الإبلاغ عن المحتوى مباشرة إلى فرق السلامة لدينا. وسيُحذَف المحتوى المخالف لإرشادات المجتمع التي تحظر التصوير الضار أو المضلل أو غير الرضائي للأفراد العاديين». أما للآباء، فصار بإمكانهم مشاهدة عينة من محتوى صُنّع بواسطة الموثقين الذين يتابعهم أبناؤهم. ووفق المنصة فإن «أكثر من 80 في المائة من آباء المراهقين الذين جرى الاتصال بهم يريدون هذه الميزة. كما أن تيك توك جعلت وقت الشاشة أكثر بروزاً، وتعمل المنصة أيضاً مع خبراء على تنبيه يُخطر الآباء عند تكرار بحث أبنائهم عن مصطلحات مرتبطة بإيذاء النفس».
الدكتور السر علي سعد، الأستاذ المشارك في تخصص الإعلام الجديد بجامعة أم القيوين، علّق على الأمر بالقول إن «الدوافع مزدوجة». وأردف: «من الصعب فصل المسؤولية الاجتماعية عن الضغوط التنظيمية والسياسية التي تواجه المنصة... فالأدوات الجديدة يمكن أن تُقرأ بوصفها استجابةً لمطالب المُستخدمين والحكومات، وفي الوقت نفسه محاولة للحفاظ على ثقة الجمهور واستمرارية النشاط التجاري للمنصة».
لكن الحماية بحسب سعد «لا ينبغي أن تكون مجرد استراتيجية لتحسين السمعة أو تجنب الحظر». كما أنه لا يرى في الرقابة الأبوية حلاً كافياً؛ فهي «لا تمثل حلاً جذرياً للمشكلة» لأنها تضع جزءاً كبيراً من مسؤولية الحماية على الأسرة، بينما تملك المنصة القدرة التقنية الأكبر على التحكّم في تجربة المُستخدم. وهنا المفارقة، «فكيف نطلب من الأسرة حماية المراهق من الإفراط في الاستخدام، بينما تعتمد البيئة الرقمية نفسها على آليات جذب الانتباه والاستمرار في المشاهدة؟».
أما الشفافية، فيرى سعد «أنها لا تُقاس بعدد التقارير أو الأدوات التي تعلن عنها المنصة». وهو يعد أداة التحقق وميزة التشابه الشكلي «تطوراً إيجابياً»، لكنه يشدد على أنه «يجب أن يعرف المُستخدم لماذا يظهر له محتوى بعينه دون غيره، وأن يتاح للباحثين المستقلين ما يكفي من البيانات لدراسة أثر الخوارزميات». ومن ثم يوضح أنه «لا يمكن أن نعدَّ المنصة شفافة لمجرد أنها تخبرنا بما تفعله، بل يجب أن تمنحنا القدرة على التحقق مما تفعله، ومساءلتها عنه».
وعن صورة «تيك توك»، يتوقع الدكتور سعد أن «تتحسن على المدى القصير، لكن التحديثات لن تكون كافية لاستعادة الثقة ما لم تتحول إلى تغيير حقيقي في فلسفة إدارة المنصة».
من جهة أخرى، يرى معتز نادي، الصحافي المصري والمدرب المتخصص في الإعلام الرقمي أن «المسؤولية المجتمعية للمنصة تبدأ من إدراك أنها أصبحت إحدى المؤسسات المؤثرة في التنشئة الاجتماعية وتشكيل الوعي والرأي العام والمنظومة القيمية لدى الأجيال الجديدة».
ولا يكفي في تقدير نادي أن تمنح المنصة الآباء أدوات إضافية «بينما تظل خوارزمياتها هي المتحكم الرئيسي بما يشاهده أبناؤهم». أما عن المحاسبة فيرى أنه «لا يجوز أن تترَك للمنصة وحدها... بل لا بد من تشريعات ملزمة وهيئات رقابية مستقلة». ويختتم بالقول بناء الثقة «يتطلب نتائج ملموسة يمكن تحليلها وقياس أثرها».
خلصت نتائج أولية للمفوضية الأوروبية أن تطبيق «تيك توك» يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي عن طريق تعريض مستخدميه بشكل متواصل لمحتوى قد يضر بسلامتهم وصحتهم النفسية.
«الشرق الأوسط» (بروكسل)
ريكاردو كرم: تعلّمت أن الإصغاء أبلغ من الكلامhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/5347001-%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85%D8%AA-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
يملك الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم أسلوباً حوارياً يصعب الخلط بينه وبين سواه. فمنذ بداياته استطاع استقطاب الجمهور العربي بمحتوى رصين، وجاد، بعيداً عن التسطيح، والاستسهال. ثم إنه شيّد لنفسه مدرسة إعلامية خاصة حين اتخذ من قصص الناس مدخلاً، وتوقّف عند نجاحاتهم، ومحطاتهم المفصلية. وكان الإصغاء من أبرز ركائز تجربته، إذ منح ضيوفه المساحة الكافية لسرد حكاياتهم، فأتت حواراته دافئة، وتتّسم بجرأة ناضجة لا تخدش، وقدرة على استدراج التفاصيل.
كرم إعلامي، ومحاور، ومنتج، وكاتب، وصاحب مبادرات ثقافية، وإنسانية، واشتهر بمحاوراته مع شخصيات بارزة من العالمين العربي، والغربي. ومن خلال برامجه وأفلامه الوثائقية ومبادراته جعل من حرّية التعبير والانفتاح وتحفيز الشباب العربي على التفوّق عناوين أساسية في مسيرته. فلقد أسّس شركة «ر. ك. للإنتاج» ومنصّة «بيكوم» لمرافقة الشخصيات العامة، والمديرين التنفيذيين الراغبين في تطوير أدائهم وحضورهم.
وفي العام 2009 أنشأ كرم مؤسّسة «تكريم»، لتسليط الضوء على نماذج التميز العربي. ثم أطلق «تكريم أميركا»، لتعزيز الروابط بين الأميركيين من أصول عربية وجذورهم، ومد جسور التواصل مع الشباب في أوطانهم الأم.
شغف المهنة وفهم الإنسان
لم يشقّ ريكاردو كرم طريقه الإعلامي عبر مسار سهل، أو قصير. بل منذ البداية كان مدفوعاً برغبة في فهم الإنسان من خلال حكايته. وبفضول لاكتشاف الأسباب الحقيقية وراء نجاح ضيوفه، يقول: «لم يكن طريقي مفروشاً بالورود، لا سيما أن زمن البدايات لم يكن يشبه اليوم بما يوفّره من تسهيلات. فقد أصبحت النجومية أقرب إلى المتناول. ويمكن الآن لأي شخص تحقيق انتشار واسع بين ليلة وضحاها، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الاستمرارية لا تزال هدفاً يصعب بلوغه. ارتكبت أخطاء كثيرة، وهذا طبيعي في مسيرة أي صاحب مهنة، لكنّني شققت طريقي خطوة بعد أخرى. وكان الإنسان محوَر كل ما قدّمته. من هنا تبلوَرت البصمة التي طبعت حواراتي، وكبرت مع الوقت». ثم يعلّق: «في زمن الذكاء الاصطناعي بتنا نبتعد يوماً بعد يوم عن كل ما هو حقيقي، وأصيل. وربما دفعت وفرة المحتوى الافتراضي الناس إلى العودة مجدداً نحو الحقيقة».
درس كرم الهندسة الكيميائية، وإدارة الأعمال، لكن الحياة قادته إلى الإعلام، حيث اكتشف شغفه الحقيقي بالإنسان.
وهنا يستعيد بداياته قائلاً: «كنت أبحث عن أسماء كبيرة تستقطب الجمهور إلى حواراتي، لكن هذا الأمر تبدّل مع الوقت، ولم تعُد الشهرة أولوية بالنسبة إليّ. أصبح ما يهمّني هو ما يمكن أن أتعلّمه من الشخص الذي أحاوره، وما يحمله من تجارب ودروس. لم أعُد أبحث عن الأسماء اللامعة، بل صِرت أتطلع إلى الإنسان الكامن خلفها، بعيداً عن الألقاب».
ويتابع: «إذا سألتَني عن أبرز درس تعلمته خلال ثلاثين سنة من العمل الإعلامي، أجيب من دون تردد: فن الإصغاء إلى الآخر. فهو أبلغ من الكلام، ويُشعِر الإنسان بالراحة حين يعرف أن هناك مَن يصغي إليه فعلاً... فعندها يبدأ بالكشف عن مكنوناته. بالنسبة إليّ يشكل الإصغاء بوابة العبور إلى المساحات المُغلقة، والعوالم التي لا نعرفها عن الآخر».
أخيراً أثار ريكاردو كرم مشهداً إعلامياً يصفه بأنه: «لا يليق بالمهنة». فكتب تغريدة أشار فيها إلى أنه أمضى ثلاثة عقود في مهنته، وأن ارتفاع الصوت لا يعني امتلاك القوة. وتوقّف عند هذه الفكرة قائلاً: «تحوّل زمننا إلى ساحة يتنافس فيها الناس على إهانة الآخر، والتجريح به، سعياً إلى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة. وأصبحنا نخلط بين الحقيقة والانتشار، وبين القيمة وعدد المشاهدات. أنا أيضاً تعرّضت للهجوم، والافتراء. وغالباً ما اخترت الصمت، لا لأنني لا أملك ما أقوله، بل لأنّني تعلّمت أن ليس كل استفزاز يستحق جواباً».
ويضيف: «عاصرت زمناً كان فيه كبار الإعلاميين والمحلّلين حاضرين في المشهد. وأدركت أن الصحافة ليست ساحة للشتائم. فدور الإعلامي هو المحاسبة، والمواجهة، لكن عندما تصبح الإهانة هي الخبر، والمشاهدات مقياس الانتشار، فإننا نفقد شيئاً أساسياً من معنى الحِرَفية. وفي ظل الحروب والأزمات التي تحيط بنا، فإن آخر ما نحتاج إليه هو المزيد من الضجيج». وهنا يلفت كرم: «الترند له جاذبية لما يحققه من انتشار سريع، لكن مفاعيله لا تدوم طويلاً. الأهم هو بناء المصداقية، وإقامة جسور من الاحترام مع الإنسان».
الإعلان يتقدّم على الإعلام
وسط زحمة الأسماء التي تطالعنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، يشعر ريكاردو كرم بأن الإعلام يتراجع أمام تمدّد الإعلان. صار الترويج مادة يتبعها الإعلامي بشكل مباشر لتلميع صورته. وهنا يختصر قراءته للمشهد بالقول: «لم يعد لدينا إعلام بالمعنى الذي نعرفه، بل حلّ الإعلان مكانه. أصبح في إمكان كل شخص أن يقدم نفسه إعلامياً، ويتحول إلى حالة قائمة بذاتها. لكن النجومية الحقيقية لا تزال حكراً على عدد محدود... لذا قررت أن أعيش اللحظة كما هي، وأن أكون متصالحاً مع نفسي. فالتلفزيون نفسه يشهد تراجعاً، وتغيّراً في طبيعته».
للعلم، كان كرم من أوائل الإعلاميين الذين خاضوا تجربة الحوارات عبر «البودكاست» قبل «كوفيد-19»، وخلال الجائحة، وبعدها. واختار لهذا الشكل مساحة مختلفة تقوم على محاورة شخصيات متنوّعة من دون التقيّد بأسئلة معدّة سلفاً. ويوضح «تحوّل (البودكاست)، في كثير من الأحيان، إلى مقابلة تلفزيونية، بينما هو في الأصل يقوم على المحتوى السمعي. أحببت فيه الاستقلالية التي يمنحها لصاحبه، إذ لا يفرض عليه شروط مؤسسة تلفزيونية، بل يجعله مسؤولاً عن محتواه. وهذه الحرية تتطلب احترام الذات، والآخر، وإلا تحوّلت إلى فوضى لا ضوابط لها».
برنامجه الجديد «أحاديث مع ريكاردو كرم» يراه امتداداً طبيعياً لمسيرته، فيقول: «أستضيف أشخاصاً ببساطة، ومن دون حواجز. وغالبية الضيوف ليسوا مشهورين. وربما كان هذا أحد أسباب تفاعل الناس معهم، لأنهم يشبهونهم، ويقتربون من عوالمهم. لقد حاول البعض استنساخ التجربة، وهذا لا يزعجني، بل أراه جزءاً من تجارب نتعلّم منها جميعاً».
النبض الشبابي ضرورة
يمنح كرم الحضور الشبابي مساحة أساسية في برامجه، ومبادراته، انطلاقاً من إيمانه بأن التواصل مع الأجيال الجديدة ضرورة. ويوضح: «أقسّم لقاءاتي إلى فئات، بحيث أخصّص كل أسبوع من الشهر لشريحة معينة، فأستضيف شخصيات شابة، وأخرى متقدّمة في العمر، إلى جانب نساء متميِّزات بما حقّقنه من إنجازات».
إنه النهج نفسه الذي يعتمده في جوائز «تكريم»، ويضيف: «التواصل مع الشباب أساسي. فهم يمثلون المستقبل، ولديهم طاقة، وهواجس تستحق الإصغاء. ولولا هذا الجيل لما استطعت الوصول إلى جمهور واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك حرصت على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة معه».
«لم يعد لدينا إعلام بالمعنى الذي نعرفه بل حلّ الإعلان مكانه... أصبح في إمكان كل شخص أن يقدّم نفسه إعلامياً»
مراجعة المسيرة... من الشهرة للإنسانية
وعندما نسأله عما إذا كان سيغيّر شيئاً في مسيرته لو أتيح له استعادة شريط السنوات الماضية. يؤكد كرم رضاه عن خياراته قائلاً: «لا أستطيع القول إنني ندمت على أمور فعلتها، لأنني مقتنع بأن أهم ما أنجزته هو أنني بقيت صريحاً مع نفسي. لم أبِع صوتي، أو فكري، أو رأيي لأي جهة، وحافظت على خط إعلامي يستند إلى المصداقية».
ويستعيد تحوّله من البحث عن الشهرة إلى الاهتمام بالإنسان، شارحاً: «في البداية كنت أبحث عن الانتشار، لكنّني اكتشفت سريعاً أن الإنسانية هي المساحة الأهم. فعندما أستضيف شخصاً، لا أتطلع إلى جنسيته، أو دينه، بل إلى ما يحمله في داخله، وكيف يتعامل مع الآخرين، وما الأثر الذي تركه خلفه. من هذا المنطلق لا أشعر بأن هناك أمراً كان عليّ تغييره في مسيرتي». ويردف: «أنا فخور بما أنجزته... حتى في لحظات الانكسار بقيت متمسكاً بالقِيَم التي أؤمن بها. تعثّرت أحياناً، وواجهت محاربات من مؤسسات تلفزيونية مختلفة، ولا سيما من بعض أبناء بلدي. لكنّني لم أستسلم، وواصلت العمل حتى وصلت إلى جمهور واسع، ومتنوع».
الكاريزما لا تكفي وحدها
ريكاردو كرم يرى أن الكاريزما «من عناصر نجاح الإعلامي، لكنها لا تعوّض عن الجهد، والعمل...»، ويعلّق: «تغيّرت أمور كثيرة في حياتي مع مرور الوقت، لكن القصص الإنسانية بقيت ملاذي الإعلامي، وأساس حواراتي. وإذا كنت في الماضي أبحث عن اكتشاف قصة شخص ما، فقد أصبحت اليوم أكثر اهتماماً بمعرفة أثرها في الطرف الآخر الذي يسمعها».
ويختتم: «لم تأتِ رحلتي من باب الصدفة، بل كانت ثمرة الصدق، والشغف بالإنسانية. ومنذ البداية كان السؤال الذي طرحته على نفسي: ماذا عليّ أن أفعل بهذه القصص؟ واكتشفت أنني أرغب في بناء جسور، وفتح أبواب كثيرة، وأن أترك خلفي أثراً إنسانياً. فما يجمعنا كبشر أكبر بكثير ممّا يفرّقنا. والقصة هي جسر عبور من إنسان إلى آخر، ومساحة نكتشف فيها أن اختلاف تجاربنا لا يُلغي ما نتشارك فيه من مشاعر، وقيَم».
هل «تُحسّن» أدوات الشفافية والرقابة الأبوية صورة «تيك توك»؟https://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/5346999-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%9F
هل «تُحسّن» أدوات الشفافية والرقابة الأبوية صورة «تيك توك»؟
شعار «تيك توك» (رويترز)
بينما تتجه دول عدة إلى بحث حظر استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت منصة «تيك توك» أخيراً أدوات جديدة من شأنها «تحقيق الشفافية وتمكين الرقابة الأبوية». لكن خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط» يرون أن الحكم على هذه الخطوة يتجاوز عدد الأدوات المعلنة.
«تيك توك» كانت قد أعلنت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي حزمة تحديثات تشمل «أداة جديدة تساعد المستخدمين على التعرف على المحتوى المنتَج بالذكاء الاصطناعي، وميزة للكشف عن التشابه الشكلي لحماية الملكية الفكرية لصُناع المحتوى، إضافة إلى أدوات وموارد جديدة للآباء والمدارس». وأولى هذه الأدوات تفحّص العلامة المائية الرقمية التي تضعها المنصّة على محتواها المنتَج بالذكاء الاصطناعي، فتخبر المُستخدم ما إذا كانت الصورة، أو الفيديو، قد أُنتجت أو عُدلت بأدواتها، وهي متاحة عبر «مركز الشفافية» حتى لمَن لا يملكون حساباً.
وبحسب «تيك توك» اتجهت المنصة إلى توفير مزيد من الحماية لصُنّاع المحتوى والشخصيات العامة، فأعلنت عن «أداة تتيح لصُناع المحتوى توثيق صورهم الشخصية، ما يسمح بمطابقتها مع المحتوى الذي يُرفع لاحقاً». وقالت إنه «يمكنهم الآن الإبلاغ عن المحتوى مباشرة إلى فرق السلامة لدينا. وسيُحذَف المحتوى المخالف لإرشادات المجتمع التي تحظر التصوير الضار أو المضلل أو غير الرضائي للأفراد العاديين». أما للآباء، فصار بإمكانهم مشاهدة عينة من محتوى صُنّع بواسطة الموثقين الذين يتابعهم أبناؤهم. ووفق المنصة فإن «أكثر من 80 في المائة من آباء المراهقين الذين جرى الاتصال بهم يريدون هذه الميزة. كما أن تيك توك جعلت وقت الشاشة أكثر بروزاً، وتعمل المنصة أيضاً مع خبراء على تنبيه يُخطر الآباء عند تكرار بحث أبنائهم عن مصطلحات مرتبطة بإيذاء النفس».
الدكتور السر علي سعد، الأستاذ المشارك في تخصص الإعلام الجديد بجامعة أم القيوين، علّق على الأمر بالقول إن «الدوافع مزدوجة». وأردف: «من الصعب فصل المسؤولية الاجتماعية عن الضغوط التنظيمية والسياسية التي تواجه المنصة... فالأدوات الجديدة يمكن أن تُقرأ بوصفها استجابةً لمطالب المُستخدمين والحكومات، وفي الوقت نفسه محاولة للحفاظ على ثقة الجمهور واستمرارية النشاط التجاري للمنصة».
لكن الحماية بحسب سعد «لا ينبغي أن تكون مجرد استراتيجية لتحسين السمعة أو تجنب الحظر». كما أنه لا يرى في الرقابة الأبوية حلاً كافياً؛ فهي «لا تمثل حلاً جذرياً للمشكلة» لأنها تضع جزءاً كبيراً من مسؤولية الحماية على الأسرة، بينما تملك المنصة القدرة التقنية الأكبر على التحكّم في تجربة المُستخدم. وهنا المفارقة، «فكيف نطلب من الأسرة حماية المراهق من الإفراط في الاستخدام، بينما تعتمد البيئة الرقمية نفسها على آليات جذب الانتباه والاستمرار في المشاهدة؟».
أما الشفافية، فيرى سعد «أنها لا تُقاس بعدد التقارير أو الأدوات التي تعلن عنها المنصة». وهو يعد أداة التحقق وميزة التشابه الشكلي «تطوراً إيجابياً»، لكنه يشدد على أنه «يجب أن يعرف المُستخدم لماذا يظهر له محتوى بعينه دون غيره، وأن يتاح للباحثين المستقلين ما يكفي من البيانات لدراسة أثر الخوارزميات». ومن ثم يوضح أنه «لا يمكن أن نعدَّ المنصة شفافة لمجرد أنها تخبرنا بما تفعله، بل يجب أن تمنحنا القدرة على التحقق مما تفعله، ومساءلتها عنه».
وعن صورة «تيك توك»، يتوقع الدكتور سعد أن «تتحسن على المدى القصير، لكن التحديثات لن تكون كافية لاستعادة الثقة ما لم تتحول إلى تغيير حقيقي في فلسفة إدارة المنصة».
من جهة أخرى، يرى معتز نادي، الصحافي المصري والمدرب المتخصص في الإعلام الرقمي أن «المسؤولية المجتمعية للمنصة تبدأ من إدراك أنها أصبحت إحدى المؤسسات المؤثرة في التنشئة الاجتماعية وتشكيل الوعي والرأي العام والمنظومة القيمية لدى الأجيال الجديدة».
ولا يكفي في تقدير نادي أن تمنح المنصة الآباء أدوات إضافية «بينما تظل خوارزمياتها هي المتحكم الرئيسي بما يشاهده أبناؤهم». أما عن المحاسبة فيرى أنه «لا يجوز أن تترَك للمنصة وحدها... بل لا بد من تشريعات ملزمة وهيئات رقابية مستقلة». ويختتم بالقول بناء الثقة «يتطلب نتائج ملموسة يمكن تحليلها وقياس أثرها».
كيف يواجه الإعلام العربي «تزييف الحقائق» عن فلسطين؟https://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/5344400-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%9F
كيف يواجه الإعلام العربي «تزييف الحقائق» عن فلسطين؟
لافتة في لندن لحركة «بالستين أكشن» التي انطلقت رداً على مجازر غزة (أ.ف.ب)
في حين تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تبرز أهمية الإعلام في نشر السردية الفلسطينية التاريخية ومواجهة محاولات طمسها، لا سيما مع تزايد محاولات استخدام الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في «تزييف الحقائق». وفي هذا الشأن، رأى خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط» أن «معركة الروايات التاريخية» ما عادت سهلة، لا سيما في فترات الصراع.
للعلم، كان مجلس وزراء الإعلام العرب قد دعا، في ختام دورته الـ56 بالقاهرة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى تنسيق التحرّك الإعلامي العربي وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية، والتصدّي لمحاولات تزييف الرواية والتاريخ، وتطوير خطاب مهني مقنع ومنفتح على الرأي العام الدولي. ويكتسب التصدي لمحاولات التزييف أهمية مع تصاعد القلق من التضليل المعلوماتي. فبحسب تقرير «الأخبار الرقمية 2026» الصادر عن «معهد رويترز لدراسات الصحافة»، فإن نحو 62 في المائة من المستطلعة مواقفهم في التقرير أعربوا عن قلقهم بشأن انتشار «الأخبار الزائفة» على الإنترنت.
الدكتور عبد الحكيم القرالة، الكاتب والمحلل السياسي الأردني، اعتبر أن «مواجهة تزييف الحقائق بشأن فلسطين تتطلب التحقق من المعلومات قبل نشرها، من خلال جهات وأدوات متخصصة»، لا سيما في عصر الإعلام الرقمي. وشدد لـ«الشرق الأوسط» في لقائنا معه على ضرورة التركيز في الرواية العالمية، أو في التغطيات العالمية، على كشف ازدواجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي في التعاطي مع القضية الفلسطينية.
ودعا القرالة إلى «الانتقال من الإعلام الناقل إلى إعلام منتج للمعرفة، قادر على تقديم الوثائق والشهادات والتحليلات التي تساعد الجمهور على فهم الملفات المختلفة وتسمية الأمور بأسمائها»، لافتاً إلى «الأهمية البالغة للاستثمار في الإعلام الرقمي من أجل إيصال الصوت الفلسطيني إلى المنصات الدولية، وكذلك حماية المهنية والاستقلالية». وأشار إلى «ضرورة العمل على إعادة سرد الرواية الفلسطينية بشكل قادر على إيصال الصورة الكاملة للجميع... فنحن لا نريد أن نكون فقط في موقف رد الفعل، بل لا بد أن تكون هناك مبادرات تحمل الرواية الفلسطينية وتنقلها إلى كل العالم، وتكون مُسندة وموثقة بالوثائق والأدلة والبراهين».
مطلوب خطة استشرافية
ومن ثم، تابع القرالة أنه «لا يمكن مواجهة الزيف بالزيف، لأن الأمر يحتاج إلى قدر أعلى من المصداقية حتى يصل الصوت الفلسطيني بقوة إلى كل دوائر وعواصم صنع القرار الدولي». وبناءً عليه دعا إلى «وضع خطة استشرافية لحماية السردية الفلسطينية، والتاريخ الفلسطيني، تعمل على تطويع المنصات والأدوات التكنولوجية في خدمة الرواية الفلسطينية، مقابل الرواية الإسرائيلية التي تقوم على الزيف والأخبار المضلّلة والمعلومات المفبركة».
من جهة ثانية، أقر القرالة بأن تحقيق ذلك «ليس بالأمر السهل» لأنه يتطلب «مأسسة العملية الإعلامية والتشبيك مع مختلف وسائل الإعلام، ومراكز الأبحاث، والمراكز القانونية، والجهات الحقوقية، والمؤسسات الدولية، والتعاطي مع القضية الفلسطينية كقضية متكاملة من دون اجتزاء». وفي هذا السياق لفت إلى ما فعله الإعلام العربي في نقل «حرب غزة»، فقال إن «الإعلام العربي لعب دوراً مهماً في هذا الشأن»، مشدّداً على «ضرورة الاستمرارية لتحقيق النتيجة المرجوة». وأردف أن «مواجهة التزييف الذي تتعرض له القضية الفلسطينية يحتاج إلى منظومة إعلامية عربية متكاملة، تمتلك كل أدوات الحاضر والمستقبل، والأدوات الرقمية والتقنية والتكنولوجية»، وأيضاً من الضروري التركيز على سردية القضية، لا سردية الحدث التي ترتبط بها المستجدات. وهذا يعني إبراز الأبعاد التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية التي تزيد من قوة الرواية الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع توثيق الرواية الفلسطينية للأجيال القادمة، وأنسنة هذه الرواية بهدف حشد الدعم لعدالة القضية.
حلقة الأمم المتحدة
في سياق موازٍ، يرى خبراء أن الإعلام يلعب دوراً في سرد الرواية التاريخية لا سيما في الحروب والصراعات. ولقد أشارت حلقة نقاشية عقدتها الأمم المتحدة نهاية عام 2024 لبحث التحديات في متابعة «حرب غزة»، إلى «تأطير الإعلام لإسرائيل كبطل للرواية، حيث تكون إسرائيل هي الأخيار... وفلسطين و(حماس) هما الأشرار»، وهذه أزمة تكرّرت خلال التغطية الإعلامية للحرب الأوكرانية. وهنا، يرى الصحافي الفلسطيني تحسين يقين في مقابلة مع «الشرق الأوسط» حول الموضوع «أن المواجهة الإعلامية لتزييف الواقع في فلسطين تأتي في سياق تزييف تاريخي بدأ قبل وعد بلفور عام 1917». وأردف أن «فكرة قيام دولة إسرائيل استندت إلى بث رواية بديلة للتاريخ الحقيقي بالقدر نفسه الذي اعتمدت فيه إسرائيل على دعم الدول الكبرى... وصارت قوة دولة الاحتلال تلاقي قبولاً في التزييف بسبب التحالف المعتمد على تحقيق المصالح والاستيلاء على الموارد»، مشيراً إلى أن «مواجهة التزييف تتمثّل أولاً في فهم التاريخ وتحالفات إسرائيل مع الغرب».
ومن ثم، قال يقين إنه «مع تطوّر منصات التواصل الاجتماعي وانتشارها باتت إمكانيات المواجهة أكبر؛ إذ أصبحت الشعوب شاهدة على جرائم حرب الاحتلال، التي ظهرت بوضوح إبان حرب غزة. وهذا يعني ضرورة حصر الجوانب المختلفة في تزييف الحقائق التاريخية، ودعوة المؤرّخين والخبراء للردّ العلمي والموضوعي عليها». وأضاف أن «مجرد عرض الواقع والتاريخ وكشف جرائم الاحتلال في ظل تعاطف الشعوب والحكومات يمنح الفرصة للقيام بمواجهة إعلامية معلوماتية مضادة للتزييف... ولكن لا بد من تعاون إعلامي وأكاديمي عربي عبر مراكز البحوث للتوعية بالقضية وعدالتها».
يرى خبراء أن الإعلام يلعب دوراً في سرد الرواية التاريخية لا سيما في الحروب والصراعات
أهمية التحقق من الصور والأرقام
بالمناسبة، وفق تقرير نشره «مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية» بنهاية عام 2023، فإن «اللغة التحريضية في تغطية وسائل الإعلام الأميركية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي تؤثر على تصور المجتمعات المختلفة لبعضها البعض ويمكن أن تكون سبباً لأعمال الكراهية». وفي ضوئه قال الأستاذ الجامعي والباحث اللبناني في التاريخ المعاصر، الدكتور طليع حمدان، إن «مواجهة تزييف الواقع الفلسطيني يمكن أن تتم من خلال التدقيق في الوقائع واللغة والسياق معاً». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التضليل لا يقتصر على اختلاق الأخبار، بل يشمل اجتزاء الصورة، وإغفال المسؤول عن الفعل، وفصل الأحداث الراهنة عن سياقها التاريخي». وتابع: «الإعلام العربي يحتاج إلى التحقق من الصور والأرقام والشهادات، واختيار مفردات تصف ما جرى بدقة ووصل الخبر بسياقه التاريخي، وتحديد المسؤوليات استناداً إلى الأدلة... فكلمة اشتباكات، مثلاً، قد تحجب طبيعة واقعة يتعرض فيها مدنيون لإطلاق النار». وأضاف أن «الصحافي يضطلع بدور مؤرخ اللحظة الراهنة، مستفيداً من تقنيات التاريخ الشفوي في تسجيل شهادات الضحايا والناجين والشهود، وجمع مادة بصرية تحفظ تفاصيل المعاناة والصمود والبطولات اليومية... وهذه المهمة تقتضي توثيق زمن الشهادات والصور ومكانها ومصادرها، ومقارنتها بأدلة أخرى، وحفظ أصولها، مع احترام كرامة أصحابها وموافقتهم وسلامتهم».
من جانب آخر، أكد حمدان أن «الإعلام العربي قادر على مواجهة التزييف، إذا امتلك القدرة على تحويل المظلومية الفلسطينية إلى خطاب موثّق يفهمه جمهور متعدد اللغات والخلفيات... والرواية الفلسطينية ليست مادة ينبغي اختراعها، فهي موجودة في الوثائق والشهادات والتجارب اليومية، وتحتاج إلى إتاحة أوسع ومعالجة أكثر عمقاً... وعليه يجب وصل الخبر الراهن بالتاريخ الذي يفسّره، وإظهار الفلسطيني بوصفه صاحب حق وإرادة وحياة اجتماعية وثقافية، إلى جانب كونه ضحية للعنف وليس سبباً فيه، وضحية لتخلي المجتمع الحرّ عن مسؤولياته تجاهه وتجاه الأمن والسلم والعدالة الدولية». وشدد على أن «السردية الفلسطينية لا بد أن تعكس الواقع كما هو بتنوّعه وتناقضاته؛ لأن إنصاف هذه الرواية يقتضي إظهار تعدّد الأصوات الفلسطينية وتنوعها... وهنا يستطيع الإعلام العربي توسيع أثره الإيجابي بإنتاج تحقيقات وأفلام ومواد رقمية بلغات مختلفة... يستطيع الإعلام حشد التأييد للقضية الفلسطينية عندما يحوّل مشاهد المعاناة إلى تقارير تشرح أسبابها والمسؤولية عنها؛ إذ علينا إدراك أن الإعلام يحتاج إلى أدلة مقنعة كي يستطيع الوصول للجمهور. ومع أن الإعلام لا يغيّر السياسات بمفرده، لكنه في المقابل، يزوّد الناس بالمعرفة التي تساعدهم على التحرك والمساءلة، ويجعل تجاهل الحقوق الفلسطينية أكثر كلفة في النقاش العام».