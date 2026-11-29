يملك الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم أسلوباً حوارياً يصعب الخلط بينه وبين سواه. فمنذ بداياته استطاع استقطاب الجمهور العربي بمحتوى رصين، وجاد، بعيداً عن التسطيح، والاستسهال. ثم إنه شيّد لنفسه مدرسة إعلامية خاصة حين اتخذ من قصص الناس مدخلاً، وتوقّف عند نجاحاتهم، ومحطاتهم المفصلية. وكان الإصغاء من أبرز ركائز تجربته، إذ منح ضيوفه المساحة الكافية لسرد حكاياتهم، فأتت حواراته دافئة، وتتّسم بجرأة ناضجة لا تخدش، وقدرة على استدراج التفاصيل.

كرم إعلامي، ومحاور، ومنتج، وكاتب، وصاحب مبادرات ثقافية، وإنسانية، واشتهر بمحاوراته مع شخصيات بارزة من العالمين العربي، والغربي. ومن خلال برامجه وأفلامه الوثائقية ومبادراته جعل من حرّية التعبير والانفتاح وتحفيز الشباب العربي على التفوّق عناوين أساسية في مسيرته. فلقد أسّس شركة «ر. ك. للإنتاج» ومنصّة «بيكوم» لمرافقة الشخصيات العامة، والمديرين التنفيذيين الراغبين في تطوير أدائهم وحضورهم.

وفي العام 2009 أنشأ كرم مؤسّسة «تكريم»، لتسليط الضوء على نماذج التميز العربي. ثم أطلق «تكريم أميركا»، لتعزيز الروابط بين الأميركيين من أصول عربية وجذورهم، ومد جسور التواصل مع الشباب في أوطانهم الأم.

برأيه الناس باتت اليوم تحتاج العودة إلى الحقيقة (ريكاردو كرم)

شغف المهنة وفهم الإنسان

لم يشقّ ريكاردو كرم طريقه الإعلامي عبر مسار سهل، أو قصير. بل منذ البداية كان مدفوعاً برغبة في فهم الإنسان من خلال حكايته. وبفضول لاكتشاف الأسباب الحقيقية وراء نجاح ضيوفه، يقول: «لم يكن طريقي مفروشاً بالورود، لا سيما أن زمن البدايات لم يكن يشبه اليوم بما يوفّره من تسهيلات. فقد أصبحت النجومية أقرب إلى المتناول. ويمكن الآن لأي شخص تحقيق انتشار واسع بين ليلة وضحاها، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الاستمرارية لا تزال هدفاً يصعب بلوغه. ارتكبت أخطاء كثيرة، وهذا طبيعي في مسيرة أي صاحب مهنة، لكنّني شققت طريقي خطوة بعد أخرى. وكان الإنسان محوَر كل ما قدّمته. من هنا تبلوَرت البصمة التي طبعت حواراتي، وكبرت مع الوقت». ثم يعلّق: «في زمن الذكاء الاصطناعي بتنا نبتعد يوماً بعد يوم عن كل ما هو حقيقي، وأصيل. وربما دفعت وفرة المحتوى الافتراضي الناس إلى العودة مجدداً نحو الحقيقة».

درس كرم الهندسة الكيميائية، وإدارة الأعمال، لكن الحياة قادته إلى الإعلام، حيث اكتشف شغفه الحقيقي بالإنسان.

وهنا يستعيد بداياته قائلاً: «كنت أبحث عن أسماء كبيرة تستقطب الجمهور إلى حواراتي، لكن هذا الأمر تبدّل مع الوقت، ولم تعُد الشهرة أولوية بالنسبة إليّ. أصبح ما يهمّني هو ما يمكن أن أتعلّمه من الشخص الذي أحاوره، وما يحمله من تجارب ودروس. لم أعُد أبحث عن الأسماء اللامعة، بل صِرت أتطلع إلى الإنسان الكامن خلفها، بعيداً عن الألقاب».

ويتابع: «إذا سألتَني عن أبرز درس تعلمته خلال ثلاثين سنة من العمل الإعلامي، أجيب من دون تردد: فن الإصغاء إلى الآخر. فهو أبلغ من الكلام، ويُشعِر الإنسان بالراحة حين يعرف أن هناك مَن يصغي إليه فعلاً... فعندها يبدأ بالكشف عن مكنوناته. بالنسبة إليّ يشكل الإصغاء بوابة العبور إلى المساحات المُغلقة، والعوالم التي لا نعرفها عن الآخر».

أخيراً أثار ريكاردو كرم مشهداً إعلامياً يصفه بأنه: «لا يليق بالمهنة». فكتب تغريدة أشار فيها إلى أنه أمضى ثلاثة عقود في مهنته، وأن ارتفاع الصوت لا يعني امتلاك القوة. وتوقّف عند هذه الفكرة قائلاً: «تحوّل زمننا إلى ساحة يتنافس فيها الناس على إهانة الآخر، والتجريح به، سعياً إلى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة. وأصبحنا نخلط بين الحقيقة والانتشار، وبين القيمة وعدد المشاهدات. أنا أيضاً تعرّضت للهجوم، والافتراء. وغالباً ما اخترت الصمت، لا لأنني لا أملك ما أقوله، بل لأنّني تعلّمت أن ليس كل استفزاز يستحق جواباً».

ويضيف: «عاصرت زمناً كان فيه كبار الإعلاميين والمحلّلين حاضرين في المشهد. وأدركت أن الصحافة ليست ساحة للشتائم. فدور الإعلامي هو المحاسبة، والمواجهة، لكن عندما تصبح الإهانة هي الخبر، والمشاهدات مقياس الانتشار، فإننا نفقد شيئاً أساسياً من معنى الحِرَفية. وفي ظل الحروب والأزمات التي تحيط بنا، فإن آخر ما نحتاج إليه هو المزيد من الضجيج». وهنا يلفت كرم: «الترند له جاذبية لما يحققه من انتشار سريع، لكن مفاعيله لا تدوم طويلاً. الأهم هو بناء المصداقية، وإقامة جسور من الاحترام مع الإنسان».

الإعلان يتقدّم على الإعلام

وسط زحمة الأسماء التي تطالعنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، يشعر ريكاردو كرم بأن الإعلام يتراجع أمام تمدّد الإعلان. صار الترويج مادة يتبعها الإعلامي بشكل مباشر لتلميع صورته. وهنا يختصر قراءته للمشهد بالقول: «لم يعد لدينا إعلام بالمعنى الذي نعرفه، بل حلّ الإعلان مكانه. أصبح في إمكان كل شخص أن يقدم نفسه إعلامياً، ويتحول إلى حالة قائمة بذاتها. لكن النجومية الحقيقية لا تزال حكراً على عدد محدود... لذا قررت أن أعيش اللحظة كما هي، وأن أكون متصالحاً مع نفسي. فالتلفزيون نفسه يشهد تراجعاً، وتغيّراً في طبيعته».

للعلم، كان كرم من أوائل الإعلاميين الذين خاضوا تجربة الحوارات عبر «البودكاست» قبل «كوفيد-19»، وخلال الجائحة، وبعدها. واختار لهذا الشكل مساحة مختلفة تقوم على محاورة شخصيات متنوّعة من دون التقيّد بأسئلة معدّة سلفاً. ويوضح «تحوّل (البودكاست)، في كثير من الأحيان، إلى مقابلة تلفزيونية، بينما هو في الأصل يقوم على المحتوى السمعي. أحببت فيه الاستقلالية التي يمنحها لصاحبه، إذ لا يفرض عليه شروط مؤسسة تلفزيونية، بل يجعله مسؤولاً عن محتواه. وهذه الحرية تتطلب احترام الذات، والآخر، وإلا تحوّلت إلى فوضى لا ضوابط لها».

برنامجه الجديد «أحاديث مع ريكاردو كرم» يراه امتداداً طبيعياً لمسيرته، فيقول: «أستضيف أشخاصاً ببساطة، ومن دون حواجز. وغالبية الضيوف ليسوا مشهورين. وربما كان هذا أحد أسباب تفاعل الناس معهم، لأنهم يشبهونهم، ويقتربون من عوالمهم. لقد حاول البعض استنساخ التجربة، وهذا لا يزعجني، بل أراه جزءاً من تجارب نتعلّم منها جميعاً».

النبض الشبابي ضرورة

يمنح كرم الحضور الشبابي مساحة أساسية في برامجه، ومبادراته، انطلاقاً من إيمانه بأن التواصل مع الأجيال الجديدة ضرورة. ويوضح: «أقسّم لقاءاتي إلى فئات، بحيث أخصّص كل أسبوع من الشهر لشريحة معينة، فأستضيف شخصيات شابة، وأخرى متقدّمة في العمر، إلى جانب نساء متميِّزات بما حقّقنه من إنجازات».

إنه النهج نفسه الذي يعتمده في جوائز «تكريم»، ويضيف: «التواصل مع الشباب أساسي. فهم يمثلون المستقبل، ولديهم طاقة، وهواجس تستحق الإصغاء. ولولا هذا الجيل لما استطعت الوصول إلى جمهور واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك حرصت على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة معه».

«لم يعد لدينا إعلام بالمعنى الذي نعرفه بل حلّ الإعلان مكانه... أصبح في إمكان كل شخص أن يقدّم نفسه إعلامياً»