حضرت قوات الشرطة إلى مقر تدريبات مانشستر يونايتد الإنجليزي في كارينغتون، الأحد، للتعامل مع احتجاجات نظمها عدد من المشجعين خارج بوابات المجمع التدريبي.

وأكدت شرطة مانشستر الكبرى أن عناصرها توجهوا إلى مقر التدريبات لمساندة أفراد الأمن، بعد تلقي بلاغات عن احتجاج سلمي محدود أمام المجمع؛ الواقع في منطقة ريفية جنوب غربي وسط مدينة مانشستر.

ولم يكن لاعبو فريق مانشستر يونايتد الأول موجودين في مقر التدريبات الأحد، غداة الهزيمة الثقيلة بـ4 أهداف دون رد أمام برينتفورد على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في حين كان المجمع يستضيف عدداً من مباريات فرق الناشئين.

وأفاد شاهد عيان شبكة «ذي أثلتيك (The Athletic)» بأن مجموعة صغيرة من المحتجين، الذين ارتدوا أقنعة تغطي وجوههم، وصلت إلى مقر التدريبات في نحو الساعة الواحدة والربع ظهراً، ونظمت احتجاجاً سلمياً.

وظلت الاحتجاجات محصورة خارج بوابات المجمع التدريبي، ولم يتمكن أي من المحتجين من الدخول إليه.

وعندما وصل مراسل «ذي أثلتيك (The Athletic)» إلى المكان في نحو الساعة الثانية والنصف ظهراً، كان المحتجون قد تفرقوا، كما انتهى الوجود الأمني في محيط كارينغتون.

وقال متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى: «انتهى الاحتجاج بصورة سلمية، وتفرق المشاركون فيه دون وقوع أي حوادث أو تنفيذ أي اعتقالات».

وأضاف: «سيواصل ضباط الشرطة في منطقة ترافورد التنسيق الوثيق مع أفراد الأمن بالمنطقة على مدار الساعات الـ24 المقبلة؛ لضمان حماية المنشأة، وكذلك حماية حق الأشخاص في الاحتجاج السلمي».

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية أمام برينتفورد برباعية نظيفة، السبت، في أول مباراة يخوضها الفريق على أرضه تحت قيادة مدربه الأرجنتيني الجديد ماوريسيو بوكيتينو، ليقبع في المركز الـ19، ما قبل الأخير، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودأبت جماهير مانشستر يونايتد على تنظيم احتجاجات ضد ملاك النادي وقيادته الإدارية خلال المباريات الأخيرة التي خاضها الفريق على ملعب «أولد ترافورد».

ويحل فريق بوكيتينو ضيفاً على نيوكاسل يونايتد في مباراته المقبلة يوم الأربعاء 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.