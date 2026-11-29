أقرّ مجلس الشعب السوري، الأحد، قانوناً يقضي بمعالجة الأوضاع الضريبية الاستثنائية للمكلفين المتضررين من سياسات وإجراءات النظام السابق، في خطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية لافتة، تهدف إلى تفكيك التركة القانونية والمالية التي خلّفها توظيف مؤسسات الدولة أدوات الضرائب والحجز الاحتياطي والمصادرة وسيلةً للعقاب والضغط السياسي ضد المعارضين والمهجّرين وأبناء المناطق التي خرجت عن سيطرة نظام الأسد.

يؤسس التشريع الجديد لطيّ صفحة من «التسييس المالي» الذي طبع سنوات الصراع؛ إذ ينص القانون على إعفاء المكلفين من جميع التكاليف الضريبية والغرامات والفوائد المترتبة عليها عن الأعوام الممتدة من 2011 حتى 2025 ضمناً، ويشمل المكلفين في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السابق قبل الثامن من كانون الأول (ديسمبر) 2024، وذلك وفق الفترات الزمنية المحددة لكل منطقة على حدة.

في الجلسة الثالثة من الدورة العادية الأولى للدورة التشريعية الأولى، بدأ مجلس الشعب اليوم العمل على حزمة واسعة من مشاريع القوانين التي تمس الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية والقضائية، في إطار مواكبة متطلبات المرحلة وبناء منظومة تشريعية أكثر كفاءة.شهدت الجلسة إحالة عدد من... pic.twitter.com/hKQkCe2aTk — مؤيد حبيب أبو وائل (@moayd_habib) November 29, 2026

كما يعكس تحديد الفئات المستفيدة طبيعة «الجبر السياسي والاقتصادي» الذي يستهدفه القانون؛ إذ يمتد الإعفاء ليشمل شرائح واسعة من السوريين الذين حالت الظروف الأمنية والسياسية دون استمرار أعمالهم أو إدارة منشآتهم خلال السنوات المشمولة، وفي مقدمتهم الملاحَقون سياسياً وأمنياً، والمعتقلون والمغيّبون قسراً، والمهجّرون قسراً خارج البلاد أو داخلها، فضلاً عن أصحاب الأموال والمنشآت التي خضعت لقرارات الحجز أو المصادرة.

ولا يكتفي القانون بالإسقاط المالي للضرائب المتراكمة، بل ينتقل إلى إلغاء الآثار الأمنية والقضائية التي كانت تقيد حركة السوريين وتصرفهم بأملاكهم، عبر إجراءات تنفيذية فورية تشمل رفع الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية الموضوعة على أموال المكلفين المشمولين، وإلغاء مذكرات منع السفر المرتبطة بها، إضافة إلى طيّ الدعاوى والملاحقات القضائية الضريبية بحقهم.

لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب خلال مناقشة مشروع قانون الإعفاءات الضريبية (مجلس الشعب)

وتُمنح الفئات المستفيدة، بموجب أحكام القانون، «براءة ذمة مالية» رسمية عن السنوات المشمولة بالإعفاء، كما وضع النص ضوابط تنظيمية لتحديد المناطق والفترات المعنية، وآليات حصر أسماء المستفيدين، مع ضمان حقهم القانوني في الاعتراض على القوائم الضريبية.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في سياق مساعٍ حكومية وبرلمانية لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتصفية التراكمات السياسية السابقة؛ إذ أوضح مجلس الشعب، عقب إنهاء لجنة القوانين المالية دراسة المشروع برئاسة مصطفى يحيى عكوش، أن التعديلات البرلمانية ركّزت على توسيع مظلة الإعفاءات لإنصاف كل من حُرم من إدارة منشآته لأسباب سياسية.

من جهته، كان وزير المالية محمد يسر برنية قد أكد، في تصريحات سبقت الإقرار، أن خطط الوزارة تستهدف «تصفية الإرث الضريبي للسنوات السابقة، وتخفيف الأعباء المتراكمة عن قطاع الأعمال، وتهيئة بيئة ضريبية أكثر عدالة وشفافية»، مشيراً إلى أن الإصلاحات تشمل إلغاء عقوبة الحبس في القضايا الضريبية، وحصر إجراءات الحجز الاحتياطي في أضيق الحدود القانونية لدعم إعادة الإعمار وتشجيع المستثمرين على العودة.

«مسير التحرير» الذي نظمته محافظة دمشق انطلق الجمعة من ساحة الأمويين وصولاً إلى المسجد الأموي تزامناً مع اقتراب الذكرى الثانية لتحرير سوريا (وزارة الطوارئ)

على الصعيد الميداني والاقتصادي، يستهدف القانون معالجة التداعيات الكارثية لسنوات الحرب؛ إذ تشير التقديرات الاقتصادية إلى تعرّض نحو 70 في المائة من الصناعات السورية للتدمير المادي أو التوقف القسري خلال سنوات النزاع (2011 - 2024)؛ فقد تراجع عدد المنشآت الصناعية في سوريا من نحو 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى قرابة 70 ألفاً خلال سنوات الصراع، ما يعني خروج نحو 60 ألف منشأة من دائرة الإنتاج بين مدمّرة، ومنهوبة، ومهاجرة إلى دول الجوار.

عملية تأهيل مدخل مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق (فيسبوك)

وتركّز الدمار الأكبر في المناطق الصناعية الرئيسية التي شهدت عمليات عسكرية واسعة، وفي مقدمتها المدن الصناعية في الشيخ نجار بحلب، وعدرا بريف دمشق، وحسياء بحمص، بالإضافة إلى المناطق الصناعية في درعا، ودير الزور، وإدلب. وسجّلت محافظة ريف دمشق النسبة العليا من التوقف والدمار مقارنة بالمنشآت العاملة؛ إذ لا يزال نحو 81.8 في المائة من المنشآت المسجلة فيها خارج الخدمة، وفق أرقام وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

وخلال سنوات الصراع، شكلت الدوائر المالية ذراعاً إضافية للتضييق على المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد؛ إذ واصلت فرض تكاليف ضريبية تقديرية وغرامات تأخير متراكمة على المنشآت والمحال التجارية المتوقفة عن العمل، أو المدمّرة، أو المستولى عليها، في وقت تعذّر فيه على أصحابها الملاحَقين أو المهجّرين مراجعة الدوائر الرسمية لتقديم بيانات التوقف عن العمل. وأدى ذلك إلى صدور آلاف قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع أصحابها من السفر أو التصرف بممتلكاتهم، ما مثّل عائقاً سياسياً واقتصادياً رئيسياً أمام عودة المهجّرين ورؤوس الأموال الوطنية بعد التغيير السياسي في أواخر عام 2024.