رفض وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي أن يكون لبنان منطلقاً للإساءة إلى مملكة البحرين أو التدخل في شؤونها الداخلية.
وجدد رجّي في اتصال أجراه مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، استنكار لبنان الشديد للإساءات التي صدرت خلال المؤتمر العلمائي الذي عقد في بيروت في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) بحق البحرين ومؤسساتها القضائية، مؤكداً رفض الدولة اللبنانية المطلق لهذه المواقف، وعدم قبولها بأن يكون لبنان منطلقاً للإساءة إلى المملكة أو التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدّد رجي، حسب بيان الخارجية، على أن ما صدر عن المؤتمر يتناقض مع موقف الدولة اللبنانية وحرصها على صون علاقاتها الأخوية مع البحرين، مؤكداً أن الحكومة تتابع الملف تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كذلك، طلب المدعي العام التمييزي في لبنان من أجهزة الضابطة العدلية إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات انعقاد المؤتمر.
وكان المؤتمر العلمائي، الذي عُقد في قاعة الجنان في بيروت بمشاركة شخصيات دينية، قد أثار اعتراضاً بحرينياً على خلفية المواقف التي تناولت الأوضاع الداخلية في المملكة وأحكاماً قضائية صادرة فيها. وعلى أثر ذلك، استدعت وزارة الخارجية البحرينية السفير اللبناني لدى المملكة هادي هاشم، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، عبّرت فيها عن رفضها لما صدر خلال اللقاء، معتبرة أنه يشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية ومساساً بسيادتها واستقلال قضائها.
وفي المقابل، كانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أكدت أن المؤتمر لم يكن رسمياً، وأن الدولة اللبنانية لم تشارك في تنظيمه أو الدعوة إليه أو رعايته، مشددة على أن المواقف التي صدرت خلاله لا تمثل موقف لبنان الرسمي ولا تعكس سياسته تجاه مملكة البحرين.
لبنان مطالب بـ«منع الإساءة»
كان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، قد أعرب عن إدانته واستنكاره لما تضمنه اللقاء من إساءات وتحريض بحق البحرين وقيادتها ومؤسساتها الدستورية وسلطتها القضائية، مطالباً السلطات اللبنانية بمنع استخدام أراضيها للإساءة إلى دول مجلس التعاون أو التحريض عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحؤول دون تكرار مثل هذه الممارسات.
وأكد البديوي التضامن الكامل لدول مجلس التعاون مع البحرين، ووقوفها إلى جانبها في الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.
وفي لبنان لاقى عقد هذا المؤتمر ردود فعل رافضة. وندد النائب أشرف ريفي باستخدام «حزب الله» الأراضي اللبنانية «للإساءة إلى مملكة البحرين الشقيقة، والإضرار بمصالح لبنان وتخريب علاقاته مع أشقائه العرب، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة اللبنانية إلى استعادة الثقة العربية والخليجية».
وقال: «إنّ ما عُقد في الضاحية الجنوبية ليس «لقاء بيروت»، فبيروت، عاصمة لبنان، تأبى أن تكون مدينةً للمشروع الإيراني أو منصة لاستهداف أشقائها العرب. ألم يتّعظ «حزب الله» بعدُ من حجم الكوارث التي جرّها على لبنان نتيجة ارتباطه بالمشروع الإيراني؟».
نُدين استخدام «حزب الله» الأراضي اللبنانية للإساءة إلى مملكة البحرين الشقيقة، والإضرار بمصالح لبنان وتخريب علاقاته مع أشقائه العرب، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة اللبنانية إلى استعادة الثقة العربية والخليجية.إنّ ما عُقد في الضاحية الجنوبية ليس «لقاء بيروت»، فبيروت، عاصمة لبنان،...
— General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) November 29, 2026