شخص يمر بجانب لوحة إعلانية تظهر نتنياهو وآيزنكوت مع عبارة «السباق متقارب» باللغة العبرية في تل أبيب يوم 23 أكتوبر الماضي (أ.ب)

أحبط غادي آيزنكوت رئيس حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة في إسرائيل، آمال رئيس الوزراء المنتهية ولايته رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو في البقاء في السلطة ولو بشكل تناوبي.

وخلال اجتماع مع نتنياهو، الأحد، أكد آيزنكوت أنه ملتزم بشراكته في «كتلة التغيير»، وأن حزب نتنياهو يستطيع الانضمام إلى حكومته وفقاً لمبادئها. وفيما بدا استعداداً لطرح حكومة بأي شكل طلب رئيس كتلة «يشار» في الكنيست روعي فولكمان، من رؤساء كتل أحزاب «معسكر التغيير» والأحزاب العربية، عدم التغيب عن جلسات الهيئة العامة للكنيست وحشد الأعضاء عبر الالتزام بحضور كامل في البرلمان حتى يوم الاثنين المقبل. وكتب فولكمان: «نحن في حالة استعدادات خاصة خلال الأسبوع المقبل».

والتقى آيزنكوت بنتنياهو في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب بعد محاولة أخيرة من نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية، عارضاً على آيزنكوت المنصب الأول في حكومة تدار بالتناوب بينهما، وتضم جميع الأحزاب المتحالفة مع نتنياهو، وتستبعد الأحزاب العربية.

ولم تحسم النتائج النهائية الأغلبية (60 مقعداً+1) لنتنياهو أو آيزنكوت، وبينما حصل نتنياهو وحلفاؤه على 52 مقعداً، نال معسكر آيزنكوت 48 مقعداً من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست. وباتت هناك حاجة كل منهما إلى مقاعد إضافية لتأمين قيادة الحكومة. وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وباتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية في الكنيست.

فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية تُدلي بصوتها في الانتخابات العامة الإسرائيلية بمركز اقتراع بمدينة أم الفحم (أ.ب)

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» و«القناة 12» الإسرائيلية، أن الاجتماع الذي حضره السكرتير العسكري لنتنياهو، وشارك فيه الوزير الإسرائيلي السابق، رون ديرمر، انتهى من دون تقدم، ولم يتمكن الطرفان من تضييق الفجوة الكبيرة بينهما، ونتيجة ذلك، تقرر عدم عقد اجتماعات أخرى في هذه المرحلة.

أحتاج إلى إتمام عملي

أفادت صحيفة «يديعوت» بأن نتنياهو قال لغادي آيزنكوت خلال الاجتماع «أحتاج إلى إتمام عملي»؛ أي أن يستكمل رئاسة الوزراء خلال فترة «الحدث الأمني المقبل» في إشارة إلى احتمالية تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران.

وبحسب الصحيفة اقترح نتنياهو أن يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لمدة سنة؛ آيزنكوت سنة، ثم نتنياهو سنة، وهكذا بالتناوب، ورد آيزنكوت بأنه سيتولى رئاسة الحكومة 3 سنوات متتالية، ثم يتولى نتنياهو المنصب سنة واحدة، شريطة التزامه بتعهداته، ولم يتفق الطرفان على أي شيء.

زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو (رويترز)

وأصدر الحزبان، بعد نحو ساعتين من انتهاء الاجتماع، بياناً جاء فيه «عُقد الاجتماع في جو عملي، في محاولة من الجانبين لتضييق الفجوات الكبيرة القائمة». ولم يُشر البيان إلى أي نية لعقد محادثات لاحقة، وفي تأكيد على فشل كل شيء، هاجم وزراء «الليكود» آيزنكوت بشدة، وحذروا الحريديم.

وقال وزير الثقافة ميكي زوهار، للحريديم: «إذا انضموا إلى آيزنكوت في ضوء سلوكه غير اللائق، فسيعني ذلك قطعاً كاملاً للعلاقات مع اليمين».

وفي منشور اتسم بحدة خاصة على منصة «إكس»، نشر وزير الاتصالات شلومو كرعي صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي، تُظهر النائبين العربيين أحمد الطيبي ومنصور عباس بملامح شريرة، وهما يشعلان النار في علم إسرائيلي باستخدام شمعة من شموع عيد «الحانوكا» (الأنوار)، قدّمها لهما آيزنكوت. وكتب كرعي: «آيزنكوت، هل قررت أن تبيعنا لهؤلاء؟».

אייזנקוט, החלטת למכור אותנו למהללי השאהידים? ערב חג החנוכה אתה רוצה לכבות את נר ישראל? השתגעת? כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן - תתעורר! pic.twitter.com/wcWLrY62bl — שלמה קרעי - Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) November 29, 2026

وفشلت المفاوضات مع «الليكود»، على الرغم من أن رئيس حزب «معاً»، نفتالي بينيت، احد شركاء آيزنكوت، رحب بدعوة نتنياهو إلى حكومة وحدة وتناوب.

ويدعم بينيت حكومة وحدة بينما يرفض حلفاء آيزنكوت الباقون، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب «الديمقراطيين» يائير غولان، أي حكومة مع نتنياهو.

لماذا يصدق نتنياهو؟

أبلغ ليبرمان وغولان اللذان وقّعا اتفاقات ائتلافية مع آيزنكوت، أنهم ضد تشكيل حكومة مع نتنياهو. ونشر ليبرمان، الأحد، تغريدة علنية هاجم فيها بينيت، متسائلاً: «لماذا يصدق نتنياهو؟».

وقالت «يديعوت» إن تغريدة ليبرمان، تكشف عن الخلافات التي تدور خلف الكواليس بين قادة معسكر التغيير؛ ففي الوقت الذي يدفع فيه ليبرمان باتجاه تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب الحريدية، يسعى بينيت إلى تشكيل حكومة وحدة مع «الليكود».

وإحداث انقسام داخل التغيير أحد الأهداف التي يستفيد منها نتنياهو بإعلانه أنه مستعد للتناوب في حكومة وحدة. لكن لا يبدو أن فشل المفاوضات مع «الليكود» سيؤثر في موقف بينيت النهائي.

اجتماع قادة كتلة «التغيير الإسرائيلية» للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (صورة من حزب «يشار»)

وعقد حزب «معاً» مفاوضات مع «يشار» لاحقاً، وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» (كان) و«يديعوت أحرونوت» إنها شهدت تقدماً كبيراً للتوقيع على اتفاق ائتلافي.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن بينيت يصر على مناقشة صيغة قانون التجنيد قبل التوقيع على اتفاق نهائي.

وتوجد خلافات حول قانون التجنيد داخل معسكر آيزنكوت، وهو محور الخلاف مع حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي المتشدد.

واتفقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن آيزنكوت سيحاول الذهاب إلى حكومة مع حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي وربما حزب «القائمة العربية الموحدة» برئاسة منصور عباس.

وأعلن عباس، السبت، قبوله بوصف «حماس منظمة إرهابية» في خطوة ستزيل عقبة رئيسية أمام انضمام حزبه إلى حكومة آيزنكوت.

وقال عباس لـ«القناة 12» إنه يرغب في أن يكون جزءاً من الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وفي تصريح لاحق، الأحد، أكد عباس أنه لم يقدم تنازلات بشأن موقفه من «حماس» عبثاً، في إشارة إلى ثمن سياسي.

منصور عباس زعيم «العربية الموحدة» يصوت في الانتخابات الإسرائيلية الشهر الماضي (رويترز)

وفيما يخص «يهدوت هتوراه» ما زالت الأنباء متضاربة. وبينما التقى ممثلو الحزب مع المحامي بوعز بن تسور المكلف بصياغة قانونية لأي اتفاق، وبحثوا معه الضمانات القانونية لتنفيذ مسودة اتفاقية الإعفاء من التجنيد، خرج عضو الكنيست مئير بوروش، المعروف بمواقفه اليمينية، وقال إن كل شيء حتى الآن هو مجرد هراء، ولا يوجد أي اتفاق.

وكان «يشار» و«يهدوت هتوراه» بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قد توصلا فعلاً إلى تفاهمات أولية بشأن قانون التجنيد، تشمل أن يتم تجنيد كل من لا يلتحق بالمعاهد الدينية، مع توسيع وحدات الجيش الإسرائيلي الملائمة لهم.