يواكب لبنان الرسمي والسياسي الحصيلة الأولية للمشاورات التي يجريها مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع زميله الأميركي وممثلي الدول الأعضاء فيه للتوافق على القوة البديلة التي ستحل محل القوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» باقتراب انتهاء مهامها في جنوب لبنان، نهاية العام الحالي، لقطع الطريق على حصول فراغ على أن تحظى بغطاء من الأمم المتحدة. ويتطلب ذلك أن تواصل «يونيفيل» بعض مهامها في الجنوب ريثما يتم التفاهم على تشكيل القوة البديلة بقرار يصدر عن مجلس الأمن، بشرط أن يلحظ الدمج بـ«اتفاق الإطار» وذلك بإصرار من واشنطن التي تفاهمت حوله مع باريس.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي تتمحور حول مسودّة شبه نهائية أعدتها باريس بالتنسيق مع واشنطن لتشكيل القوة البديلة، آخذة في الحسبان السماح لـ«يونيفيل» بأن تواصل مهامها في المرحلة الانتقالية التي تفصل بين مغادرتها الجنوب نهائياً وبين التوصُّل إلى قرار بتشكيل القوة البديلة وإخراجها من التجاذبات.

«اليونيفيل»... جزء من المشهد الأمني والسياسي والاجتماعي في جنوب لبنان طيلة 48 سنة (أ.ف.ب)

معارضة من «الثنائي الشيعي»

في المقابل، فإن الدمج بين القرار الخاص بتشكيل القوة البديلة و«اتفاق الإطار» يلقى معارضة من قبل «الثنائي الشيعي» انطلاقاً من رفضه له ورهانه على «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية، وأن عودته عن رفضه تعني حكماً بأن «الإطار» أخذ طريقه إلى التدويل بعد أن أُلحق بقرار أممي يحظى بتأييد مجلس الأمن من دون أن يواجه بحق النقض (فيتو)، وتحديداً من روسيا والصين.

وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية مواكبة لمروحة المشاورات الفرنسية - الأميركية انطلاقاً من المسودة شبه النهائية التي أعدتها باريس، إنها ما زالت محور نقاش بين الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، ولم تستقر حتى الساعة على صيغة نهائية. وأكدت أن واشنطن لا تمانع من حيث المبدأ التوافق على القوة البديلة ومهامها، بدءاً بالترتيبات المطلوب منها أن تتخذها في الجنوب، مشترطةً بأن يلحظ إلحاق «اتفاق الإطار» به من خلال إدراجه في صلبه بفقرة خاصة، كونه يدعم الجهود الرامية لتطبيق القرار الدولي 1701 بوصفه الإطار القانوني، كما يطالب لبنان، لخريطة الطريق التي ستوكل إلى القوة البديلة.

الشاهد الدولي الوحيد

ولفتت المصادر إلى أن ما يهم لبنان قطع الطريق على حصول فراغ في الجنوب، وهو يترك لمجلس الأمن تشكيل القوة البديلة على ألاّ تنسحب نهائياً من الجنوب قبل التوافق عليها وتحديد مهامها. وقالت إن المطلوب منها في المرحلة الانتقالية إزالة الألغام التي زرعتها إسرائيل على امتداد ما يُعرف بالخط الأصفر رغم أن جيشها ماضٍ بتوسيعه بضم بلدات تقع معظمها في قضاء صور.

ذلك بالإضافة إلى مهمة «يونيفيل» بمرافقة القوافل الإنسانية لإيصال مساعدات للقرى المحاصرة، وتحديداً المسيحية منها، ورصد الانتهاكات الإسرائيلية خلال فترة تقليص وجودها العسكري التي تلي انتهاء التفويض. وشددت المصادر على ضرورة وجود القوة الدولية طوال هذه المرحلة حتى لو اقتصر دورها على تعداد الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية والتدخل إذا أمكن لحل الإشكالات الطارئة بوصفها الشاهد الدولي على ما تتعرض له البلدات المحتلة من انتهاكات وتدمير ممنهج لما تبقى فيها من منازل.

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

رأت المصادر أن واشنطن تبدي انفتاحاً محدوداً على مواصلة «يونيفيل» بعض مهامها في المرحلة الانتقالية، لكنها في المقابل ترفض أن يصدر قرار عن مجلس الأمن يتعلق فقط بتشكيل القوة البديلة ما لم يُدمج به «اتفاق الإطار»، لئلا تضطر إلى ممارسة حقها بنقضه ما يعوق صدوره، ومن ثم، فإن الوضع في لبنان سيبقى أسير الوضع الراهن الذي يتخبط فيه. وبذلك سيفقد لبنان فرصة الانتقال من المربع الأول المأزوم إلى ما يفتح الباب أمام تفعيل الدور الأممي لجدولة الانسحاب الإسرائيل على مراحل مقابل الالتزام بجمع سلاح «حزب الله»، وهذا ما يضع الأخير أمام مسؤوليته باتخاذه قراراً جريئاً في هذا الخصوص، آخذاً في الحسبان الاختلال في ميزان القوى وعدم قدرته على أن يستعيد دوره لتحرير الجنوب كما يدّعي مسؤولوه.

هل يتنازل لبنان لإيران؟

نقلت المصادر عن دبلوماسي أميركي، فضّل عدم ذكر اسمه، قوله بأن عدم تحقيق الدمج نزولاً عند رغبة «الثنائي الشيعي» بطلب من إيران، يعني أن لبنان وافق على تقديم تنازل مجاني لإيران بلا أي ثمن سياسي، وهي التي تربط المسار التفاوضي اللبناني بـ«مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية، مع أنها ليست في الموقع الذي يسمح لها بفرض شروطها بعدما دفعت أثماناً غالية. وأضاف الدبلوماسي، بحسب المصادر، بأن «حزب الله» ليس أفضل حالاً من إيران، وهو ألحق الكوارث بلبنان من جراء إسناده لغزة وإيران وتفرّده بقرار السلم والحرب، ولم يعد في مقدوره بأن يستعيد قدراته العسكرية رغم ما يدّعيه أكثر من مسؤول فيه بعد أن مُني بضربات عسكرية قاسية، ومن ثم، من غير الجائز الرضوخ لشروطه بعد أن تراجع دوره، واقتصر على الدفاع عن النفس.

وكشفت المصادر أن فرنسا أوكلت إلى مندوبها في مجلس الأمن التواصل مع نظرائه، وتحديداً الصيني والروسي للتوصل إلى قرار يحسم الجدل حول اختيار القوة البديلة، ويحظى بتأييد سفراء الدول الدائمة العضوية فيه، مبدياً ارتياحه لعودة الحرارة إلى العلاقات الأميركية - الفرنسية التي مهّد لها اجتماع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو بوزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو على هامش استضافة باريس قمة الدول السبع.

جندي في الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن «اليونيفيل» يشرح لطلاب في مدرسة تبنين بجنوب لبنان مخاطر الألغام ومخلفات الحرب (أ.ب)

«فيتو» روسيا والصين

رداً على سؤال، قالت المصادر إن روسيا والصين هما الآن محور الاتصالات من قبل الولايات المتحدة وفرنسا لضمان عدم استخدامهما الـ«فيتو» لتعطيل القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن، في مقابل قيام إيران بتشغيل محركاتها لتطويق الجهود الأميركية - الفرنسية التي تقف وراء الدمج بين الـ1701 و«اتفاق الإطار» بقرار واحد، بينما تسعى باريس من خلال مندوبها في مجلس الأمن لتسويق مسودة شبه نهائية حول جنوب لبنان أعدتها بالتوافق مع واشنطن وقاعدتها الأساسية الدمج بينهما.

وقالت إن عدم اعتراض لبنان عليها يعني حكماً بأن رهان إيران كرافعة لـ«الثنائي الشيعي» على روسيا والصين، أو إحداهما على الأقل، بوضع «فيتو» لمنع صدور قرار الدمج، يمكن أن يتضاءل بذريعة أنهما لا يمكنهما التصويت ضد قرار لا يعترض عليه لبنان ولا يرفضه، بينما تبقى الأنظار مشدودة إلى تل أبيب، والاتكال على واشنطن لإقناعها بمسودة القرار، وإنما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

ويبقى السؤال: كيف سيتصرف لبنان في حال تعذّر صدور قرار باستخدام واشنطن حقها بالـ«فيتو» ما لم يؤخذ بوجهة نظرها بدمج القرار 1701 بـ«اتفاق الإطار»؟ ومَن يتحمّل مسؤولية تمديد الاحتلال الإسرائيلي للجنوب بحصول فراغ بغياب أي قوة أممية لـ«يونيفيل»؟