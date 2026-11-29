فاز راؤول فرنانديز متسابق تراكهاوس بسباق جائزة فالنسيا الكبرى الختامي، الأحد، متقدماً على مارك ماركيز، الذي خاض سباقه الأخير في بطولة العالم للدراجات النارية أمام حشد جماهيري ملأ مدرجات حلبة ريكاردو تورمو.

وقاد ماركيز، الذي أعلن اعتزاله بعد ختام الموسم، دراجة دوكاتي مزينة باللونين الأحمر والذهبي مرتدياً خوذة ذهبية احتفالاً بفوزه بلقب البطولة للمرة الثامنة.

وغاب شقيقه أليكس عن السباق بسبب تشنج حاد في الشعب الهوائية أدى إلى نقله إلى المستشفى، لكنه عاد إلى الحلبة ليعانق شقيقه الأكبر عند خروجه من المرآب، بينما اصطف أعضاء أطقم جميع الفرق في حارة الصيانة لتكريمه.

ومع ذلك، لم تكن النهاية مثالية، إذ عبر فرنانديز خط النهاية متقدماً على ماركيز، بينما احتل بيدرو أكوستا متسابق (كي تي إم) المركز الثالث.