احتفظ الألماني أجيت كابايل بلقب بطل العالم للوزن الثقيل التابع لمجلس الملاكمة العالمي بعدما أوقف فريق الألباني نيلسون هيسا النزال في الجولة الثانية في دوسلدورف، السبت.

وكان الملاكم البالغ عمره 34 عاماً، يخوض نزاله الأول للدفاع عن اللقب بعد أن تخلى الأوكراني أولكسندر أوسيك عن الحزام، إلى جانب ألقابه الأخرى، في يونيو (حزيران) الماضي.

ولم يكن هيسا (42 عاماً)، قد خسر من قبل في 25 نزالاً احترافياً، لكن بدا عليه الألم في الجولة الثانية بسبب مشكلة في المرفق.

وحاول مواصلة النزال، لكن فريق مدربيه ألقى المنشفة بعد أن حاصره كابايل عند الحبال.

احتفظ الألماني أجيت كابايل بلقب بطل العالم للوزن الثقيل التابع لمجلس الملاكمة العالمي (أ.ب)

وقال كابايل، الذي كان يرغب في إثبات قدراته بعد حصوله على اللقب عبر البريد الإلكتروني دون أن يوجه أي لكمة مما دفع البعض للسخرية منه، إنه كان يأمل في أن يقدم منافسه أداء أفضل وإنه يتطلع إلى نزالات أكبر في المستقبل.

وقال لمنصة «دازون»: «أنا أقاتل الجميع... مباراة توحيد الألقاب مثيرة للاهتمام. أعطوني الأسماء الكبيرة. ربما دانييل دوبوا، ربما (فيليب) هرجوفيتش، ربما الفائز من تايسون (فوري و) أنتوني جوشوا. أنا أقاتل الجميع حقاً. بالنسبة لي، هذه ليس مشكلة. أرسلوا لي المكان أو سأرسل أنا المكان. في ألمانيا، لمَ لا؟».

يحمل البريطاني دوبوا حزام منظمة الملاكمة العالمية، بينما يحمل الكرواتي هرجوفيتش حزام الاتحاد الدولي للملاكمة. أما الروسي مراد جاسييف فهو بطل رابطة الملاكمة العالمية.

ويلتقي البطلان البريطانيان السابقان فوري وجوشوا في كارديف في الساعات الأولى من يوم 12 ديسمبر (كانون الأول).

ويعد كابايل أول بطل ألماني في الوزن الثقيل منذ ماكس شميلينغ في عام 1932.

وسبق النزال دق الجرس 10 مرات تكريماً لذكرى الملاكم الآيرلندي لي ريفز، الذي توفي هذا الشهر عن عمر 31 عاماً بعد تعرضه لإصابات خطيرة خلال نزال في أغسطس (آب).