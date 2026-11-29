فجَّر إف سي سينسيناتي مفاجأة بإقصاء المتصدر ناشفيل والتأهل إلى الدور قبل النهائي من منافسات القسم الشرقي بالدوري الأميركي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 1 - صفر، فجر اليوم (الأحد)، ليحسم سلسلة مواجهاتهما في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بانتصارين دون رد، رغم صعوده إلى هذه المرحلة عبر الملحق.

وسجل صامويل جيدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88، بعد أقل من دقيقة على مشاركته بديلاً، مستفيداً من تمريرة إيفاندر دا سيلفا، ليقود سينسيناتي إلى الدور قبل النهائي، حيث يلتقي شارلوت إف سي.

وقدم ناشفيل موسماً استثنائياً، تُوِّج خلاله بدرع المشجعين، بعدما حصد 77 نقطة، محققاً رقماً قياسياً في تاريخ المسابقة، لكنه ودَّع المنافسات مبكراً عقب خسارته أمام سينسيناتي في المباراتين.

كما فاز فيلادلفيا يونيون على نيو إنغلاند ريفولوشن 1 - صفر، ليعادل سلسلة مواجهاتهما بانتصار لكل فريق، ويفرض مباراة فاصلة يوم الأربعاء المقبل.

وسجل ميلان إيلوسكي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 86، بينما تألق الحارس الشاب أندرو ريك بالتصدي لثلاث محاولات، ليحافظ على نظافة شباكه، رغم الضغط المتأخر من المنافس.

وفي المقابل، قدم حارس نيو إنغلاند مات تيرنر، أداءً مميزاً، بعدما تصدى لعشر محاولات، معادلاً الرقم القياسي للنادي في مباراة واحدة بالأدوار الإقصائية.

وفي القسم الغربي، تأهل إف سي دالاس إلى الدور قبل النهائي، بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بركلات الترجيح 5 - 3، عقب التعادل 2 - 2 في الوقت الأصلي، ليحسم سلسلة مواجهاتهما في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بانتصارين دون رد.

وتقدم دالاس بهدفين سجلهما بيتار موسى في الدقيقة 12، وران بنجامين في الدقيقة 76، لكن بورتلاند نجح في العودة خلال الدقائق الأخيرة، بعدما سجل خوسيه كايسيدو الهدف الأول في الدقيقة 79، قبل أن يدرك جايج جيرا التعادل في الدقيقة 85.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لدالاس، بعدما أضاع ألكسندر أرافينا محاولته، ليحجز الفريق مقعده في الدور قبل النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة سانت لويس سيتي ولوس أنجليس إف سي.

فرض الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نفسه نجماً للمباراة (أ.ب)

من جانبه، أنعش لوس أنجليس إف سي آماله في التأهل، بعدما اكتسح ضيفه سانت لويس سيتي 4 - 1، ليعادل نتيجة سلسلة المواجهات بين الفريقين بانتصار لكل منهما، ويتجه الطرفان إلى مباراة فاصلة يوم الأربعاء المقبل في سانت لويس.

وفرض الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نفسه نجماً للمباراة، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 7 و22، بينما أضاف الغابوني دينيس بوانغا هدفاً في الدقيقة 20، وليو فالتا هدفاً في الدقيقة 85، فيما سجل داميون داونز هدف سانت لويس الوحيد في الدقيقة 80.