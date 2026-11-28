حسم الزمالك، حامل لقب الدوري المصري لكرة القدم، الديربي العربي القاري بالفوز على ضيفه الأفريقي بطل الدوري التونسي بنتيجة 1 / صفر، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، السبت.

وانتزع الزمالك الفوز بهدف مبكر سجله الأنغولي شيكو بانزا بعد مرور خمس دقائق من المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، بعد عرضية من عمر جابر، قائد الفريق، قابلها أحمد شريف برأسه، ليتصدى لها حارس مرمى الأفريقي قبل أن يكملها بانزا في الشباك.

وكاد بطل مصر يعزز تفوقه بهدف ثان في الشوط الأول، لكن تسديدة مهاجمه الفلسطيني عدي الدباغ ارتطمت بالعارضة، وتم إلغاء هدف سجله أحمد شريف في الدقيقة الـ35 بداعي وجود تسلل ضد شيكو بانزا في أثناء الهجمة.

كما تصدى عبد المهيب شماخ، حارس مرمى الأفريقي، لرأسية من الفلسطيني آدم كايد، بينما كان محمد عواد حارس مرمى الزمالك يقظاً في التصدي لرأسية أسامة الشريمي في الدقيقة الـ43.

ونشط الزمالك في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، لكن حارس الأفريقي التونسي تصدى لفرصتين أمام أحمد شريف ومحمد شحاتة، وكاد الضيوف يخطفون التعادل خلال آخر ربع ساعة لولا تصدي محمد عواد لفرصتين خطيرتين أمام صادق قديدة وفيليب كينزومبي، بينما سدد الشريمي كرة بجوار القائم في الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة، يحصد الزمالك أول ثلاث نقاط في المجموعة ليتساوى في الرصيد مع مولودية الجزائر الذي فاز خارج أرضه على يانغ أفريكانز التنزاني بنفس النتيجة 1 / صفر في وقت سابق من اليوم السبت.

وفي الجولة الثانية، سيكون الزمالك على موعد مع ديربي عربي جديد عندما يحل ضيفاً على مولودية الجزائر في مواجهة حاسمة لصدارة المجموعة، بينما سيلعب الأفريقي على أرضه أمام يانغ أفريكانز ساعياً لتصحيح مساره.

لاعبو بيراميدز يحتفلون بعد الفوز على المغرب الفاسي (نادي بيراميدز)

وفي ملعب الدفاع الجوي بضاحية التجمع الخامس بالعاصمة القاهرة أيضاً، أكرم بيراميدز، وصيف الدوري المصري، وفادة ضيفه المغرب الفاسي، حامل لقب الدوري المغربي، بهدفين نظيفين لحساب المجموعة الرابعة.

وجاءت ثنائية الفريق السماوي في الشوط الثاني عن طريق عبد الرحمن مجدي والبديل أحمد عبد القادر، ليحصد بيراميدز أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم أيضاً الهلال السوداني وحوريا الغيني، اللذين سيلتقيان الأحد.

الترجي استهل مشواره الأفريقي بفوز كبير على ويليت الأنغولي (نادي الترجي)

وكان الترجي التونسي قد استهل مشواره بالمجموعة الأولى بفوز صريح على ضيفه ويليت الأنغولي بثلاثية بيضاء، ليتصدر الترجي المجموعة بثلاث نقاط قبل مواجهة الفريقين الآخرين، بيترو أتلتيكو الأنغولي أيضاً ونواذيبو الموريتاني، الأحد، في لواندا.

وأحرز البرازيلي لوكاس ريبيرو باكورة أهداف الترجي في الدقيقة التاسعة عشرة، قبل أن يضيف المخضرم يوسف البلايلي هدفاً ثانياً بالدقيقة الـ38.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، أضاف شهاب جبالي الهدف الثالث للترجي، الذي سيلتقي في الجولة المقبلة نواذيبو في موريتانيا، بينما سيستضيف ويليت غريمه ومواطنه بيترو أتلتيكو.