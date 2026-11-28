انتخاب السعودية لرئاسة «شبكة السلامة والصحة المهنية» بـ«التعاون الإسلامي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5346721-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
انتخاب السعودية لرئاسة «شبكة السلامة والصحة المهنية» بـ«التعاون الإسلامي»
يعكس انتخاب السعودية مكانتها ودورها المتنامي في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية (الموقع الإلكتروني للمنظمة)
انتُخبت السعودية لرئاسة «شبكة السلامة والصحة المهنية» التابعة لمركز العمل بـ«منظمة التعاون الإسلامي»، وذلك خلال الاجتماع السنوي للشبكة الذي عُقد في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعنوان «نحو أولويات مشتركة في مجال السلامة والصحة المهنية»، بمشاركة الدول الأعضاء ومنظمات دولية وإقليمية بارزة، من بينها منظمة العمل الدولية.
وشهد الاجتماع، الذي ترأسه عبد الله الدايل، مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، اعتماد الترتيبات الحوكمية والتشغيلية للشبكة، وانتخاب ماليزيا والسنغال نائبتين للرئيس، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في الدول الأعضاء.
ويعكس انتخاب السعودية، ممثلةً في المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، لرئاسة الشبكة مكانتها ودورها المتنامي في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الرائدة، امتداداً لجهودها في تطوير التشريعات والمبادرات الوقائية، ورفع مستويات الامتثال، وتعزيز سلامة العاملين وصحتهم، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وأكدت السعودية خلال مشاركتها أهمية توفير بيئات عمل آمنة وصحية، مستعرضةً أبرز جهودها في تطوير المنظومة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وتعزيز دور المجلس الوطني في تنظيم وتنسيق الجهود ذات العلاقة، إلى جانب إسهاماتها الإقليمية، وفي مقدمتها الإطار الاستراتيجي الخليجي للسلامة والصحة المهنية 2025–2030.
ومن المنتظر أن تُسهم رئاسة السعودية للشبكة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحديد الأولويات المشتركة، وتطوير المبادرات الوقائية وبرامج بناء القدرات، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، بما يدعم تطوير الأنظمة الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتحسين بيئات العمل.
أكدت السعودية إداركها منذ وقت مبكر أهمية تعظيم الجهود الدولية وتوحيدها في تعزيز استقرار الفضاء السيبراني، وذلك خلال "مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب".
«الشرق الأوسط» (الدوحة)
انتخاب السعودية لرئاسة «شبكة السلامة والصحة المهنية» بـ«التعاون الإسلامي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5346721-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
انتخاب السعودية لرئاسة «شبكة السلامة والصحة المهنية» بـ«التعاون الإسلامي»
يعكس انتخاب السعودية مكانتها ودورها المتنامي في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية (الموقع الإلكتروني للمنظمة)
انتُخبت السعودية لرئاسة «شبكة السلامة والصحة المهنية» التابعة لمركز العمل بـ«منظمة التعاون الإسلامي»، وذلك خلال الاجتماع السنوي للشبكة الذي عُقد في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعنوان «نحو أولويات مشتركة في مجال السلامة والصحة المهنية»، بمشاركة الدول الأعضاء ومنظمات دولية وإقليمية بارزة، من بينها منظمة العمل الدولية.
وشهد الاجتماع، الذي ترأسه عبد الله الدايل، مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، اعتماد الترتيبات الحوكمية والتشغيلية للشبكة، وانتخاب ماليزيا والسنغال نائبتين للرئيس، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في الدول الأعضاء.
ويعكس انتخاب السعودية، ممثلةً في المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، لرئاسة الشبكة مكانتها ودورها المتنامي في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الرائدة، امتداداً لجهودها في تطوير التشريعات والمبادرات الوقائية، ورفع مستويات الامتثال، وتعزيز سلامة العاملين وصحتهم، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وأكدت السعودية خلال مشاركتها أهمية توفير بيئات عمل آمنة وصحية، مستعرضةً أبرز جهودها في تطوير المنظومة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وتعزيز دور المجلس الوطني في تنظيم وتنسيق الجهود ذات العلاقة، إلى جانب إسهاماتها الإقليمية، وفي مقدمتها الإطار الاستراتيجي الخليجي للسلامة والصحة المهنية 2025–2030.
ومن المنتظر أن تُسهم رئاسة السعودية للشبكة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحديد الأولويات المشتركة، وتطوير المبادرات الوقائية وبرامج بناء القدرات، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، بما يدعم تطوير الأنظمة الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتحسين بيئات العمل.
«التحالف» يعترض صواريخ حوثية ويتوعد بالرد على استهداف المدنيين
ضربات جوية دقيقة تستهدف القدرات الحوثية العسكرية في مناطق سيطرة الجماعة (إ.ب.أ)
تواصلت الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن، السبت، بالتزامن مع اعتراض الدفاعات الجوية السعودية 6 صواريخ أطلقتها الجماعة باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية، في تصعيد تزامن مع استمرار المواجهات على جبهات تعز، وتصاعد الهجمات الحوثية على المناطق السكنية، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين، بينهم نساء وأطفال.
واستهدفت الغارات الجوية قدرات عسكرية ومخازن أسلحة وإمدادات لوجستية للحوثيين في صنعاء وصعدة وإب وتعز والمخا، حسب مصادر محلية، تحدّثت عن انفجارات عنيفة ومتتالية في مخزن أسلحة تابع للجماعة باتجاه جبل عيبان في صنعاء، عقب تعرضه للقصف.
وفي المقابل، أعلن «تحالف دعم الشرعية» في اليمن اعتراض وتدمير 5 صواريخ أطلقتها الجماعة باتجاه السعودية، بينها 4 صواريخ باليستية وصاروخ جوال (كروز)، استهدف أحدها منطقة الرياض، فيما اتجهت الصواريخ الأربعة الأخرى نحو المنطقة الجنوبية.
وفي وقت لاحق، السبت، قال المتحدث باسم «قوات التحالف»، اللواء الركن تركي المالكي، إنه جرى أيضاً اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة باتجاه الشقيق، مشيراً إلى سقوط شظايا الاعتراض دون وقوع إصابات بين المدنيين. وتوعد المالكي الحوثيين برد عسكري، مؤكداً أن «محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها».
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار العمليات العسكرية الحكومية اليمنية ضمن عملية «فجر اليمن»، وتبادل الهجمات في عدد من جبهات القتال، خصوصاً في محافظة تعز؛ حيث تدور مواجهات في محيط المدينة وجبهاتها الجنوبية والغربية.
وفي هذا السياق، نفّذت القوات المسلحة اليمنية مئات عمليات الاستهداف ضد مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتعزيزاتهم وتحصيناتهم، باستخدام الغارات الجوية والمدفعية والطائرات المسيّرة والراجمات الصاروخية.
وتحدّثت البيانات العسكرية عن تحييد عشرات من عناصر الجماعة وإعطاب آليات ووسائل قتالية، في وقت تواصل فيه القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية وبدعم جوي، عمليات دفاعية وهجومية في جبهات تعز، استهدفت خلالها مواقع وتجمعات حوثية في الضباب وصبر والجبهتين الشرقية والغربية للمدينة.
وامتدت المواجهات إلى جبهة الأقروض في مديرية المسراخ جنوب تعز، بالتزامن مع قصف مدفعي حكومي استهدف مواقع وتجمعات حوثية في الضباب غرب المدينة.
كما شملت العمليات جبهات شمال وغرب مأرب والجوف وطور الباحة والمقاطرة وحيفان، إلى جانب كرش ومكيراس والضالع وشبوة؛ حيث استهدفت الضربات الجوية مواقع وتعزيزات للجماعة، فيما تصدّت القوات الحكومية لتحركات مسلحة ومحاولات استحداث تحصينات ومواقع قتالية جديدة.
تعز في مرمى الانتهاكات
في تصعيد موازٍ، اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الحوثيين بارتكاب 87 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز خلال الساعات الـ72 الماضية، مشيرة إلى إطلاق نحو 560 مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة، فضلاً عن فشل إطلاق صاروخين باليستيين.
وذكرت الشبكة، في تقرير صدر السبت، أن القصف والقنص أسفرا عن مقتل 14 مدنياً، بينهم 3 نساء و4 أطفال، وإصابة 24 آخرين، بينهم 8 أطفال، في حصيلة شملت حوادث متفرقة خلال الأيام الثلاثة.
ورصد التقرير هجومين وقعا الجمعة؛ أولهما استهداف مدنيين بطائرة مسيّرة في حي شارع الثلاثين بمدينة تعز، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة آخر، والثاني قصف هنجر السينما في مدينة التربة، الذي قالت الشبكة إنه أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 4 آخرين.
وفي المقابل، أعلنت السلطة المحلية في تعز أن الحصيلة الأولية لقصف مدينة التربة بلغت 11 قتيلاً مدنياً وإصابة آخرين، ونفت تنفيذ أي عمليات جوية في المنطقة الجمعة، محملة الحوثيين مسؤولية الهجوم.
ودعت السلطة المحلية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى توثيق الواقعة وحفظ الأدلة المادية وإخضاعها للفحص الفني المستقل، تمهيداً لمحاسبة المسؤولين عنها.
وامتدت الهجمات، وفق تقارير محلية، إلى محافظة لحج؛ حيث أعلنت السلطة المحلية إصابة طفلتين تبلغان 12 و10 سنوات، إثر استهداف رعاة مواشٍ في منطقة الأغبرية بمديرية القبيطة.
استغلال المساعدات
إلى جانب الخسائر البشرية، أفادت الشبكة الحقوقية بأن الحوثيين اختطفوا 14 مواطناً وأخفوهم في أماكن احتجاز مجهولة، كما احتجزوا نحو 120 آخرين لساعات عند مداخل مدينة تعز، قبل الإفراج عنهم بعد إجبارهم على توقيع تعهدات.
واتهمت الشبكة الجماعة باستغلال الاحتياجات المعيشية للسكان ومساومة بعضهم على الحصول على سلال غذائية مقابل التجنيد والالتحاق بصفوفها، في وقت تتواصل فيه القيود على حركة المدنيين وعرقلة دخول الغذاء والأدوية والوقود والإمدادات الأساسية إلى المناطق المحاصرة.
وطالبت بوقف الهجمات الصاروخية والمدفعية وإنهاء الحصار الناري المفروض على المناطق السكنية، وتأمين مرور سيارات الإسعاف والفرق الطبية والإغاثية، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك لحماية المدنيين والضغط لوقف الانتهاكات.
التحالف: اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية حوثية استهدفت جنوب السعودية
الدفاعات السعودية (وزارة الدفاع)
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير 3 صورايخ باليستية أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، كما اعترض الدفاع الجوي ودمر صاروخ طواف (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ ودمرتها قبل وصولها إلى هدفها.
التحالف:الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. pic.twitter.com/z1DXDAGA0g
وفي أعقاب ذلك، أطلق الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر، في جازان وخميس مشيط، داعياً السكان إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية واتباع الإرشادات الصادرة عبر القنوات الرسمية، قبل أن يعلن زوال الخطر.
وشدد الدفاع المدني، في تنبيه نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، على ضرورة مواصلة اتباع تعليماته وتجنب التجمهر والتصوير، داعياً إلى الاتصال بالرقم (998) في حالات الطوارئ.
تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة خميس مشيط للتحذير من خطر، اتبع الآتي:A warning has been issued by the National Early Warning Platform in Khamis Mushait Governorate to alert of a potential danger. Please follow the instructions below: pic.twitter.com/kahMB76n2V