ضربات جوية دقيقة تستهدف القدرات الحوثية العسكرية في مناطق سيطرة الجماعة (إ.ب.أ)

تواصلت الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن، السبت، بالتزامن مع اعتراض الدفاعات الجوية السعودية 6 صواريخ أطلقتها الجماعة باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية، في تصعيد تزامن مع استمرار المواجهات على جبهات تعز، وتصاعد الهجمات الحوثية على المناطق السكنية، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

واستهدفت الغارات الجوية قدرات عسكرية ومخازن أسلحة وإمدادات لوجستية للحوثيين في صنعاء وصعدة وإب وتعز والمخا، حسب مصادر محلية، تحدّثت عن انفجارات عنيفة ومتتالية في مخزن أسلحة تابع للجماعة باتجاه جبل عيبان في صنعاء، عقب تعرضه للقصف.

وفي المقابل، أعلن «تحالف دعم الشرعية» في اليمن اعتراض وتدمير 5 صواريخ أطلقتها الجماعة باتجاه السعودية، بينها 4 صواريخ باليستية وصاروخ جوال (كروز)، استهدف أحدها منطقة الرياض، فيما اتجهت الصواريخ الأربعة الأخرى نحو المنطقة الجنوبية.

وفي وقت لاحق، السبت، قال المتحدث باسم «قوات التحالف»، اللواء الركن تركي المالكي، إنه جرى أيضاً اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة باتجاه الشقيق، مشيراً إلى سقوط شظايا الاعتراض دون وقوع إصابات بين المدنيين. وتوعد المالكي الحوثيين برد عسكري، مؤكداً أن «محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها».

دخان يتصاعد من موقع للحوثيين بعد تعرضه للقصف (إ.ب.أ)

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار العمليات العسكرية الحكومية اليمنية ضمن عملية «فجر اليمن»، وتبادل الهجمات في عدد من جبهات القتال، خصوصاً في محافظة تعز؛ حيث تدور مواجهات في محيط المدينة وجبهاتها الجنوبية والغربية.

وفي هذا السياق، نفّذت القوات المسلحة اليمنية مئات عمليات الاستهداف ضد مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتعزيزاتهم وتحصيناتهم، باستخدام الغارات الجوية والمدفعية والطائرات المسيّرة والراجمات الصاروخية.

وتحدّثت البيانات العسكرية عن تحييد عشرات من عناصر الجماعة وإعطاب آليات ووسائل قتالية، في وقت تواصل فيه القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية وبدعم جوي، عمليات دفاعية وهجومية في جبهات تعز، استهدفت خلالها مواقع وتجمعات حوثية في الضباب وصبر والجبهتين الشرقية والغربية للمدينة.

وامتدت المواجهات إلى جبهة الأقروض في مديرية المسراخ جنوب تعز، بالتزامن مع قصف مدفعي حكومي استهدف مواقع وتجمعات حوثية في الضباب غرب المدينة.

كما شملت العمليات جبهات شمال وغرب مأرب والجوف وطور الباحة والمقاطرة وحيفان، إلى جانب كرش ومكيراس والضالع وشبوة؛ حيث استهدفت الضربات الجوية مواقع وتعزيزات للجماعة، فيما تصدّت القوات الحكومية لتحركات مسلحة ومحاولات استحداث تحصينات ومواقع قتالية جديدة.

تعز في مرمى الانتهاكات

في تصعيد موازٍ، اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الحوثيين بارتكاب 87 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز خلال الساعات الـ72 الماضية، مشيرة إلى إطلاق نحو 560 مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة، فضلاً عن فشل إطلاق صاروخين باليستيين.

وذكرت الشبكة، في تقرير صدر السبت، أن القصف والقنص أسفرا عن مقتل 14 مدنياً، بينهم 3 نساء و4 أطفال، وإصابة 24 آخرين، بينهم 8 أطفال، في حصيلة شملت حوادث متفرقة خلال الأيام الثلاثة.

يمني مصاب بكسر في قدمه إثر هروبه من هجمات الحوثيين في لحج (أ.ب)

ورصد التقرير هجومين وقعا الجمعة؛ أولهما استهداف مدنيين بطائرة مسيّرة في حي شارع الثلاثين بمدينة تعز، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة آخر، والثاني قصف هنجر السينما في مدينة التربة، الذي قالت الشبكة إنه أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 4 آخرين.

وفي المقابل، أعلنت السلطة المحلية في تعز أن الحصيلة الأولية لقصف مدينة التربة بلغت 11 قتيلاً مدنياً وإصابة آخرين، ونفت تنفيذ أي عمليات جوية في المنطقة الجمعة، محملة الحوثيين مسؤولية الهجوم.

ودعت السلطة المحلية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى توثيق الواقعة وحفظ الأدلة المادية وإخضاعها للفحص الفني المستقل، تمهيداً لمحاسبة المسؤولين عنها.

وامتدت الهجمات، وفق تقارير محلية، إلى محافظة لحج؛ حيث أعلنت السلطة المحلية إصابة طفلتين تبلغان 12 و10 سنوات، إثر استهداف رعاة مواشٍ في منطقة الأغبرية بمديرية القبيطة.

استغلال المساعدات

إلى جانب الخسائر البشرية، أفادت الشبكة الحقوقية بأن الحوثيين اختطفوا 14 مواطناً وأخفوهم في أماكن احتجاز مجهولة، كما احتجزوا نحو 120 آخرين لساعات عند مداخل مدينة تعز، قبل الإفراج عنهم بعد إجبارهم على توقيع تعهدات.

تعز تعاني نقصاً حادا في الغذاء والدواء جراء الحصار الحوثي (رويترز)

واتهمت الشبكة الجماعة باستغلال الاحتياجات المعيشية للسكان ومساومة بعضهم على الحصول على سلال غذائية مقابل التجنيد والالتحاق بصفوفها، في وقت تتواصل فيه القيود على حركة المدنيين وعرقلة دخول الغذاء والأدوية والوقود والإمدادات الأساسية إلى المناطق المحاصرة.

وطالبت بوقف الهجمات الصاروخية والمدفعية وإنهاء الحصار الناري المفروض على المناطق السكنية، وتأمين مرور سيارات الإسعاف والفرق الطبية والإغاثية، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك لحماية المدنيين والضغط لوقف الانتهاكات.