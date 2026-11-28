يواصل المنتخب السعودي لكرة السلة للسيدات تحضيراته في جدة، استعداداً للمنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا للسيدات للفئة «ب»، عبر بطولة الخليج التي تستضيفها الكويت من 3 إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
واختار المدرب السعودي عبد الله النفيسة 14 لاعبة للمعسكر، ويعاونه في قيادة المنتخب أحمد أمير، ويتولى كريم الكعكي الإعداد البدني، بينما تتولى نوف الحربي إدارة المنتخب، ومروج الجهني الإشراف الطبي.
وضمت القائمة يارا حكمي وعبير الحميدي، إلى جانب الجوهرة محمد، والعنود القحطاني، وأوراد أحمد، وحصة راشد، وجنى بلفيت، ورند خالد، ويسرى أبو الجدايل، وغيداء العايد، وريم الميمان، ورؤى محمد، ونورا الخيال، وكوثر خياط.
ويختتم المنتخب السعودي معسكره في جدة يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل 3 أيام من انطلاق المنافسات في الكويت؛ حيث تسعى لاعبات «الأخضر» إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى كأس آسيا للسيدات.