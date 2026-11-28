يحرز النجم ستيفن كوري «تقدماً جيداً» في تعافيه من تمزُّق في العضلة المائلة في البطن، لكنه سيبقى بعيداً عن ملاعب كرة السلة الأميركية لـ3 مباريات إضافية على الأقل، بحسب ما أعلن فريقه، غولدن ستايت ووريرز، الجمعة.

وقال ووريرز، في بيان، إن إعادة تقييم إصابة كوري الجمعة أظهرت تقدماً في حالته.

وأضاف الفريق: «بدأ القيام بتمارين فردية على أرض الملعب، وسيخضع لإعادة تقييم جديدة، الأربعاء المقبل».

وكان كوري قد تعرَّض للتمزُّق العضلي خلال الرُّبع الأول من خسارة فريقه أمام هيوستن روكتس في هيوستن في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأعلن ووريرز، في اليوم التالي، أنه سيغيب لمدة أسبوعين على الأقل.

وكان اللاعب، البالغ 38 عاماً، يقدِّم مستويات مميزة هذا الموسم، إذ يبلغ معدله 27.8 نقطة و3.7 متابعة و3.9 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة، مع نسبة نجاح بلغت 45.7 في المائة في التسديدات الثلاثية، وهي الأعلى في مسيرته.

وكان ووريرز قد دخل مباراة هيوستن بسلسلة من 8 انتصارات متتالية، لكنه خسر 5 مباريات متتالية في غياب كوري، قبل أن يحقِّق فوزين هذا الأسبوع.

وغاب كوري، المُتوَّج 4 مرات بلقب الدوري الأميركي (إن بي إيه) والفائز بجائزة أفضل لاعب مرتين، عن 39 مباراة في الموسم الماضي، بينها 27 مباراة بسبب إصابة مزمنة في الركبة.