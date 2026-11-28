تعود بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 إلى الشرق الأوسط، عبر سباق جائزة قطر الكبرى، المقرر إقامته الأحد، في أجواء استثنائية فرضتها تداعيات الحرب مع إيران، والتي تسببت في اضطراب روزنامة الموسم، لكن الاهتمام داخل حلبة لوسيل ينصب بصورة أكبر على التنافس المحتدم بين السائقين، مع اقتراب الموسم من نهايته.

وتتجه الأنظار إلى حلبة لوسيل الدولية، التي تستضيف منافسات السباق قبل الأخير من الموسم، في وقت حسم الإيطالي كيمي أنتونيللي لقب السائقين، حيث سيكون الصراع على المنافسة المحتدمة على المركز الثاني في الترتيب العام، بين الهولندي ماكس فيرستابن، والبريطانيين جورج راسل، ولويس هاميلتون.

ويخوض أنتونيللي، سائق مرسيدس، سباق قطر بأعصاب هادئة بعدما توج بلقب العالم للمرة الأولى في مسيرته، ليصبح أحد أبرز الوجوه الجديدة التي فرضت نفسها على قمة البطولة، بعدما قدم موسماً استثنائياً نجح خلاله في حسم اللقب قبل جولتين من النهاية.

ويطمح السائق الإيطالي إلى مواصلة عروضه القوية على أرضية لوسيل، وتعزيز احتفالاته باللقب العالمي بتحقيق انتصار جديد أمام الجماهير القطرية.

وفي المقابل، تبدو المنافسة على وصافة الترتيب أكثر إثارة، حيث يحتل فيرستابن المركز الثاني برصيد 304 نقاط، متقدماً على هاميلتون صاحب المركز الثالث برصيد 267 نقطة، فيما يأتي راسل رابعاً برصيد 264 نقطة، ليصبح الفارق بين السائقين البريطانيين ثلاث نقاط فقط، وهو ما يمنح صراعهما أهمية إضافية في الجولتين الأخيرتين.

ويسعى فيرستابن إلى الحفاظ على المركز الثاني وإنهاء الموسم خلف أنتونيللي، بينما يأمل راسل في استعادة مستواه الذي تراجع في الجولات الأخيرة، فيما يتطلع هاميلتون إلى استغلال خبرته الكبيرة لتحقيق قفزة في الترتيب.

أجواء مثيرة في تجارب حلبة لوسيل (أ.ف.ب)

وتأتي هذه المنافسة في ظل أجواء متوترة داخل بعض الفرق، حيث يحاول فريق فيراري احتواء الخلاف المتصاعد بين هاميلتون وزميله تشارلز لوكلير، من موناكو، بعد التصادم بينهما خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى الأسبوع الماضي، في واقعة جديدة أثارت تساؤلات بشأن قدرة الفريق الإيطالي على إدارة العلاقة بين سائقيه خلال السباقات الأخيرة.

واعترف لوكلير بوجود توتر داخل الفريق، لكنه شدد على ضرورة تجاوز الخلافات، مؤكداً أن تصادم سيارتي فيراري معاً أمر غير مقبول. من جانبه، أبدى هاميلتون ثقته في إمكانية حل الأزمة، مستنداً إلى خبرته السابقة في التعامل مع المنافسة القوية بين زملاء الفريق الواحد، مشيراً إلى أن الفترات الصعبة يمكن أن تسهم في التعلم، والتطور.

وعلى صعيد التجارب الحرة، فرض أنتونيللي ومرسيدس سيطرتهما على مجريات اليوم الأول، بعدما سجل السائق الإيطالي أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى، وقطع اللفة في دقيقة واحدة 217.‏23، متقدماً بفارق 507.‏0 ثانية على زميله راسل، الذي حل ثانياً، فيما جاء الفرنسي إسحاق حجار سائق ريد بول في المركز الثالث.

واحتل ثنائي فريق مكلارين البريطاني لاندو نوريس، والأسترالي أوسكار بياستري، المركزين الرابع والخامس على الترتيب، وجاء خلفهما الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول. وجاء ثنائي فيراري، تشارلز لوكلير من موناكو، والبريطاني لويس هاميلتون، في المركزين السابع والثامن على الترتيب.

وعزز أنتونيللي تفوقه في التجربة الحرة الثانية، بعدما سجل دقيقة واحدة 077.‏23 ثانية، متقدماً على راسل، ليؤكد فريق مرسيدس امتلاكه أفضلية واضحة على حلبة لوسيل. وجاء نوريس ثالثاً، يليه بياستري في المركز الرابع، فيما احتل فيرستابن المركز الخامس، متقدماً على حجار صاحب المركز السادس.