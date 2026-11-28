يعتقد روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أن الخسارة المؤلمة أمام سندرلاند في مباراته الأولى على رأس القيادة الفنية للفريق، كانت نقطة الانطلاق الحقيقية لتكوين فريقه الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن دي زيربي خسر مع توتنهام بهدف نظيف أمام سندرلاند في أبريل (نيسان) الماضي، وهي الهزيمة التي أبقت الفريق في منطقة الهبوط، وأثارت مشاهد مؤثرة للاعبي الفريق.

وساعد رد فعل لاعبي توتنهام، الذين بدت عليهم علامات الإحباط الشديد، في تحديد النهج الذي اتبعه المدرب الإيطالي خلال المباريات الست الأخيرة من الموسم الماضي، التي نجح الفريق في نهايتها في ضمان البقاء بالدوري في الجولة الأخيرة.

وقبل مواجهة سندرلاند مجدداً، الأحد، قال دي زيربي: «أفكر في عرض مقطع فيديو للاعبين يوثق ما حدث عقب تلك المباراة».

وأضاف: «لا أريد أن ننسى تلك اللحظة، فهي تمثل المفتاح لفهم توتنهام الذي أسعى إلى بنائه. ربما يتغير ذلك في المستقبل مع مدرب آخر، لكن توتنهام الخاص بي ولد في ذلك اليوم».

وتابع: «كان من الصعب تقبل الهزيمة في ذلك اليوم، كما كان من الصعب تقبل ردود الفعل التي أعقبتها، لكنها كانت اللحظة الحاسمة. ولدي ذكرى جيدة للغاية عن تصرفات اللاعبين رغم خسارتنا المباراة، لأنني فهمت بشكل أفضل ما كنا نحتاج إليه في ذلك الوقت».

وأوضح: «لم نكن بحاجة إلى كرة القدم، ولم نكن بحاجة إلى الكثير من المبادئ الفنية داخل الملعب، بل كنا بحاجة إلى أشياء مختلفة تماماً».

وقال: «كان هناك الكثير من الحزن، والكثيرون كانوا يعانون بشدة، وربما لم يكن بعضهم يؤمن بقدراته بالقدر الكافي، كما غابت الابتسامات. لدينا الآن أجواء جيدة، لكن لا يمكننا نسيان ما حدث».

وأضاف: «الأمر يتعلق فقط بتذكر تلك اللحظة والاحتفاظ بها في داخلنا، والإيمان بما نقوم به، ليس أنا واللاعبون فحسب، بل النادي بأكمله، لأن هذا الوضع تغير بفضل العمل الجماعي».