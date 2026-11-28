بام أديبايو قاد هيت لفوز ثمين على نيكس (أ.ف.ب)

سجَّل بام أديبايو 25 نقطة، وهو أعلى رصيد في صفوف فريقه، وأضاف السلة التي رجَّحت كفة المباراة قبل 4:02 دقيقة من النهاية، ليقود ميامي هيت إلى فوز بشقِّ الأنفس على نيويورك نيكس بنتيجة 108 - 105 ضمن منافسات المجموعة الثانية بالقسم الشرقي لكأس دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المقامة خلال الموسم الاعتيادي.

وأنهى هيت مشواره في المجموعة بسجل 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة، لكنه أخفق في بلوغ الأدوار الإقصائية. كما ودَّع نيكس، حامل اللقب، المنافسات بعدما أنهى دور المجموعات بسجل فوز واحد و3 هزائم.

وأضاف يانيس أنتيتوكونمبو 22 نقطة واستحوذ على 23 كرة مرتدة لهيت، الذي حقَّق فوزه الـ11 في آخر 14 مباراة منذ بدايته المتعثرة للموسم بـ4 هزائم متتالية. وسجَّل ديفيون ميتشل 12 نقطة، في حين أضاف بيل لارسون 11 نقطة.

في المقابل، واصل كارل - أنتوني تاونز تألقه مع نيكس بتسجيله 19 نقطة والاستحواذ على 10 كرات مرتدة، وسجَّل جالين برونسون 27 نقطة، وأضاف ميكال بريدجز 16 نقطة لنيكس، الذي افتقد جهود أو.جي. أنونوبي؛ بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى، إلى جانب أندريه دروموند المصاب بارتجاج في المخ. كما أحرز لاندري شاميت 13 نقطة، وأسهم جيمس وايزمان بتسجيل 11 نقطة من مقاعد البدلاء.

فيكتور ويمبانياما أحرز 25 نقطة في فوز سبيرز على ليكرز (أ.ف.ب)

وقاد ستيفون كاسل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى انتفاضة قوية في الشوط الثاني، مُسجِّلاً 26 نقطة في الفوز 99 - 96 على لوس أنجليس ليكرز ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالقسم الغربي.

وأضاف فيكتور ويمبانياما 25 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة لصالح سبيرز، الذي حجز مقعده في دور الـ8 بصفته صاحب بطاقة الدعوة عن القسم الغربي، مستفيداً من سجله البالغ 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة وفارق النقاط.

وودَّع ليكرز البطولة بعدما أنهى دور المجموعات بسجل 2 - 2، رغم تقدم وصل إلى 20 نقطة في الرُّبع الثاني. وسجَّل لوكا دونتشيتش 31 نقطة للخاسر، بينما تألق ويمبانياما في الرُّبع الثالث بـ9 نقاط و6 كرات مرتدة، لينتهي الرُّبع بالتعادل 68 - 68.

وأحرز إيزايا جو 22 نقطة ليقود ديترويت بيستونز إلى الفوز على ميلووكي باكس 113 - 98 وانتزاع بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتصدَّر بيستونز المجموعة الأولى بالقسم الشرقي بفارق النقاط بعدما تساوى مع أورلاندو ماجيك وتورونتو رابتورز بسجل 3 - 1، بينما تذيَّل باكس الترتيب دون أي انتصار.

وسجَّل ليبرون جيمس 21 نقطة واستحوذ على 7 كرات مرتدة وقدم 6 تمريرات حاسمة ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز إلى فوز كبير على إنديانا بيسرز 111 - 87.

وأضاف أنفرني سايمونز 19 نقطة من على مقاعد البدلاء، بينما حقَّق جويل إمبيد 14 نقطة و11 كرة مرتدة، ليحقِّق سيكسرز فوزه الـ7 في آخر 8 مباريات ويضمن صدارة المجموعة الثانية بالقسم الشرقي والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وسجَّل جاي هوف 18 نقطة لبيسرز، الذي خسر 5 من آخر 6 مباريات، وأنهى مشواره في البطولة بسجل 1 - 3.

وتألق سكوتي بارنز بتسجيل 34 نقطة، وحقَّق إيمانويل كويكلي 3 أرقام مزدوجة بواقع 24 نقطة و14 تمريرة حاسمة و10 كرات مرتدة، ليقود تورونتو رابتورز إلى فوز كاسح على بروكلين نتس 124 - 100.

وسجَّل كويكلي 16 نقطة في الرُّبع الثالث وحده، بينها 3 رميات ثلاثية خلال ما يزيد قليلاً على دقيقة.

ورغم إنهاء رابتورز الدور الأول بسجل 3 - 1 في المجموعة الأولى للقسم الشرقي، فإنه فشل في التأهل بفارق النقاط. وسجَّل جوليوس راندل وميكل براون جونيور 21 نقطة لكل منهما لنتس.

وأحرز جالين جونسون 24 نقطة مع 12 كرة مرتدة ليقود أتلانتا هوكس إلى الفوز على بوسطن سيلتيكس 87 - 86 وانتزاع صدارة المجموعة الثالثة بالقسم الشرقي.

وحقَّق هوكس فوزه الخامس توالياً لينهي الدور الأول بسجل 3 - 1، بينما تأهل سيلتيكس أيضاً إلى الأدوار الإقصائية ببطاقة دعوة.

سيدريك كاوارد سجل 22 نقطة في فوز غريزليز على تيمبرولفز (أ.ب)

وسجَّل سيدريك كاوارد 22 نقطة ليقود ممفيس غريزليز إلى الفوز على مينيسوتا تيمبرولفز 114 - 109. وأضاف جايفون سمول 19 نقطة من مقاعد البدلاء، ليحسم غريزليز صدارة المجموعة الثانية بالقسم الغربي ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية بسجل 3 - 1.

وواصل كوبر فلاغ تألقه بعدما سجَّل 34 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة و7 كرات مرتدة، ليقود دالاس مافريكس إلى قلب تأخره بفارق 21 نقطة في الرُّبع الثالث والفوز على فينكس صنز 113 - 109.

ومنح فلاغ فريقه التَّقدُّم 107 - 106 قبل 56 ثانية من النهاية، قبل أن يوسِّع الفارق بسلة أخرى قبل 23.9 ثانية. وأنهى مافريكس الدور الأول بالعلامة الكاملة (4 - صفر) في المجموعة الأولي بالقسم الغربي.

وسجل ديفن بوكر 31 نقطة وخمس رميات ثلاثية لصنز، الذي ودَّع المنافسات بسجل 1 - 3.

وسجَّل جمال موراي 36 نقطة، بينها 12 نقطة في الدقائق الـ6 الأخيرة، ليقود دنفر ناغتس إلى الفوز على يوتا جاز 120 - 107بعد تعويض تأخره بفارق 5 نقاط.

وأنهى ناغتس الدور الأول بسجل 3 - 1، لكنه فشل في بلوغ الأدوار الإقصائية. وأضاف نيكولا يوكيتش 17 نقطة و15 تمريرة حاسمة و9 كرات مرتدة.

أما جاز، فاختتم مشاركته دون أي فوز، بينما سجَّل كيونتي جورج 25 نقطة، منها 21 في الشوط الأول.

وسجَّل تري ميرفي 25 نقطة، بينها 8 نقاط في الدقائق الأخيرة، وأضاف هيرب جونز رمية حرة حاسمة قبل 9.6 ثانية من النهاية، ليقود نيو أورليانز بليكانز إلى الفوز على لوس أنجليس كليبرز 105 - 104.

وأضاف زيون وليامسون 25 نقطة لبليكانز، الذي أنهى البطولة بسجل 1 - 3 في المجموعة الثانية بالقسم الغربي.

وسجَّل ديني أفديغا 26 نقطة مع 7 كرات مرتدة و7 تمريرات حاسمة ليقود بورتلاند تريل بليزرز إلى فوز مريح على جولدن ستيت وريورز 116 - 94، بعدما ظلَّ متقدماً طوال المباراة.

وأضاف توماني كامارا 20 نقطة و8 كرات مرتدة، وسجَّل سكوت هندرسون 18 نقطة، ليحسم بورتلاند صدارة المجموعة الثالثة بالقسم الغربي بعد تساويه مع منافسيه بسجل 3 - 1 واللجوء إلى فارق النقاط لكسر التعادل.

وغاب داميان ليلارد بسبب إصابة في ربلة الساق للمرة الأولى هذا الموسم، في حين سجَّل ياكسل ليندبورج 18 نقطة ودي أنتوني ميلتون 17 نقطة لوريورز، الذي أنهى مشواره بسجل 2 - 2 وودَّع البطولة.