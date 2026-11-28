أقرّ مدرب تشيلسي، شابي ألونسو، بأن فريقه يمر بـ«فترة صعبة»، داعياً لاعبيه إلى التكاتف بعد الخسارة المخيبة أمام نوتنغهام فوريست 2-3 يوم الجمعة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتكبّد فريق ألونسو هزيمته الثالثة توالياً في الدوري، ليقبع في المركز الثامن.

وخسر تشيلسي أربعاً من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، ما زاد الضغوط على ألونسو بعد أشهر قليلة فقط من توليه المهمة في «ستامفورد بريدج».

وتأخر تشيلسي بهدف مبكر سجله البرازيلي إيغور جيسوس، قبل أن يضاعف مورغان غيبس-وايت النتيجة لنوتنغهام فوريست من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وقلّص الهولندي إيمانويل إيميغا الفارق، لكن غيبس-وايت عاد وسجل هدفه الثاني في المباراة، ليجعل هدف إيميغا المتأخر مجرد تفصيل في أمسية جديدة محبطة لألونسو.

وقال ألونسو: «إنها فترة صعبة للجميع. من المخيب أن نخسر مجدداً، لكن علينا الاستمرار في محاولة إيجاد الحلول، لا يمكننا التوقف».

وأضاف الإسباني: «ثقتنا بأنفسنا منخفضة، والفريق يواجه صعوبة في الحفاظ على النتيجة. بعد أن أصبحت النتيجة 2-1 تلقينا هدفاً آخر، وأصبحت 3-1».

وتابع: «الأمور لا تسير في صالحنا، ونحن مسؤولون عن ذلك، كما أننا مسؤولون عن إيجاد الحلول».

واستقبل تشيلسي بالفعل 23 هدفاً في 12 مباراة في الدوري، ولم يساعد دفاعه الهش قرار ألونسو المثير للاستغراب بإشراك لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو ضمن خط دفاع مؤلف من 3 لاعبين.

كما دفع ألونسو بالمدافع الفرنسي ويسلي فوفانا رغم اضطراره سابقاً إلى الاعتذار بعد مزاحه في مقابلة عبر «يوتيوب» حول إضاعته ركلة جزاء خلال خسارة تشيلسي أمام ليفربول في كأس الرابطة هذا الموسم.

وتعرّض فوفانا لصافرات استهجان من جماهير تشيلسي الغاضبة في ملعب «سيتي غراوند»، وتسبب في ركلة جزاء، إثر خطئه على مهاجم تشيلسي السابق ليام ديلاب.

وقال ألونسو عن فوفانا: «علينا دعم الجميع. كل من يوجد في الفريق يجب أن يحصل على دعمنا».

وأضاف: «نعلم أننا سنمرّ بلحظات صعبة. لا نستبعد أحداً، بل نريد مساعدة الجميع».

وعن تقييمه لسلسلة النتائج السيئة، رأى ألونسو أن العمل الجاد في التدريبات هو العلاج الوحيد.

وقال: «بالتأكيد يمكننا أن نكون أفضل. في هذا المستوى يجب أن تُحافظ على النتائج، ولهذا السبب نخسر في المباريات الأخيرة»، وذلك بعد الهزيمة السادسة لتشيلسي في الدوري تحت قيادته هذا الموسم.

ومن شأن الهزيمة السادسة في الدوري تحت قيادة ألونسو أن تثير مزيداً من التساؤلات حول المدرب السابق لريال مدريد الإسباني وباير ليفركوزن.

ورغم قيادته ليفركوزن إلى لقب تاريخي في الدوري الألماني عام 2024، فإنه لم يمكث سوى 7 أشهر مع ريال مدريد قبل إقالته.

وبات لاعب وسط ليفربول السابق بحاجة ماسة إلى الفوز على كريستال بالاس متذيل الترتيب الأربعاء، لتجنب تصاعد الحديث عن احتمال إقالته.