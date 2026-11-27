أكد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك المصري لكرة القدم، تطلعه لتحقيق الفوز على ضيفه الأفريقي التونسي، السبت، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال جمال في مؤتمر صحافي، الجمعة، إن فريقه يسعى إلى تحقيق بداية قوية وحصد النقاط الثلاث، من أجل الحصول على دفعة معنوية في المباريات المقبلة.

وأضاف أن الزمالك يفقد بعض عناصره المميزة في كل موسم بسبب رحيل عدد من النجوم وإيقاف القيد، «لكنه يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر وأفريقيا، ومن بينهم لاعبون دوليون يمتلكون خبرات التعامل مع المباريات الكبرى».

وأوضح معتمد جمال أن الزمالك يسعى إلى المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها، مشيراً إلى أن الأفريقي منافس كبير ويمتلك تاريخاً قارياً، ويعد من الفرق المرشحة للوصول إلى الأدوار النهائية للبطولة.

وشدد مدرب الزمالك على قدرة لاعبيه على الفصل بين المشكلات التي يواجهها الفريق والمباريات، مؤكداً جاهزية معظم عناصر الفريق للمواجهة بعد انتهاء الاستعدادات التي أعقبت مباراة الجونة الأخيرة بالدوري المصري.

وأشار إلى أن مواجهات فرق شمال أفريقيا تتسم دائماً بالصعوبة، موضحاً أن الجهاز الفني درس الأفريقي جيداً وتابع مبارياته، ومن بينها مواجهته الأخيرة أمام الترجي التونسي.

وقدم مدرب الزمالك تعازيه لأسر ضحايا حادث الوراق، موجهاً الشكر لجماهير الأفريقي على مبادرتهم بالتبرع بالدم للمصابين.

عمر جابر قائد الزمالك المصري (نادي الزمالك)

من جهته، أكد عمر جابر، قائد الزمالك، أن لاعبي فريقه يدركون أهمية مواجهة الأفريقي التونسي.

وقال جابر في مؤتمر صحافي، الجمعة، إن الزمالك يتطلع لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة أن المباراة تقام على ملعبه وأمام جماهيره في مواجهة منافس كبير.

وأضاف أن اللاعبين في قمة تركيزهم لتحقيق الهدف المطلوب وإسعاد الجماهير، مشيراً إلى أن المواجهة «بمثابة ديربي عربي يحظى باهتمام خاص».

وأوضح قائد الزمالك أن فريقه استعد بصورة جيدة للمباراة، مشدداً على أن الفوز سيمنح الفريق الأبيض دفعة قوية لمواصلة مشواره في دور المجموعات، مشيراً إلى وجود اختلافات كبيرة بين مواجهة الغد وآخر لقاء جمع الفريقين قبل نحو 15 عاماً.

وتابع: «أنا محظوظ بوجودي في الجيل الحالي؛ لأنه جيل يدرك قيمة المسؤولية ويقدر الجماهير، وسنقاتل بشكل كبير لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير».

وقدم جابر تعازيه لأسر ضحايا حادث الوراق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، كما وجه الشكر لجماهير الأفريقي التونسي على مبادرتهم بالتبرع بالدم لمصابي الحادث.

يشار إلى أن المجموعة تضم أيضاً كلاً من مولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني.