يتطلع الأهلي إلى تجاوز آثار خسارته الأخيرة أمام بيراميدز ومصالحة جماهيره عندما يستضيف بريميرو دي أوغوستو الأنجولي، الأحد المقبل، في مستهل مشواره بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وستكون المباراة الاختبار الأول للأهلي تحت قيادة المدرب المؤقت سامي قمصان، الذي تولى المسؤولية خلفاً للمغربي الحسين عموتة الذي أقيل عقب الخسارة 2 - 0 أمام بيراميدز في الدوري المحلي.

ويأمل الأهلي في تقديم أداء قوي، واستعادة ثقة جماهيره بعد العرض المخيب أمام بيراميدز المتصدر، وهي الهزيمة التي وسعت الفارق بين الفريقين إلى 7 نقاط في ترتيب الدوري المصري.

وغادرت أعداد من جماهير الأهلي مدرجات استاد القاهرة قبل نحو 10 دقائق من نهاية المباراة أمام بيراميدز، بعد هتافات غاضبة ضد اللاعبين والجهاز الفني.

وقاد قمصان أول تدريب للأهلي، الخميس، بعد تكليفه بالمهمة بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت إن الفريق سيخوض تدريبه الرئيسي، السبت، بحضور وسائل الإعلام، على أن يسبقه مؤتمر صحافي لقمصان للحديث عن استعدادات الفريق للمباراة والإجابة عن أسئلة الصحافيين.

ويسعى قمصان خلال تدريب الجمعة إلى الاطمئنان على جاهزية لاعبيه قبل اختيار قائمة المباراة، التي ستشهد غياب صانع اللعب محمد مجدي (أفشة) في ظل تعافيه من جراحة خضع لها قبل أسبوعين.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب بريميرو دي أوغوستو والرجاء المغربي وأسكو دي كارا من توغو.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة الكاميروني عبده عبدول مفيري.