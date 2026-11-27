يخوض الزمالك وبيراميدز المصريان مواجهتين قويتين في مستهل دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إذ يستضيف الزمالك الأفريقي التونسي، السبت، فيما يستقبل بيراميدز المغرب الفاسي في اليوم نفسه.

ويأتي افتتاح دور المجموعات بالبطولة في وقت جيد بالنسبة للفريقين، بعد انتصار بيراميدز على الأهلي 2 - صفر في الدوري المصري ليبتعد في صدارة ترتيب الدوري بينما يأتي الزمالك خلفه في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عقب فوزه على منافسه الجونة 2 - 1.

وسيسعى الزمالك إلى استغلال إقامة المباراة على أرضه وبين جمهوره من أجل تصدر المجموعة الثانية التي تضم كلّاً من يانغ أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر، إضافة إلى الأفريقي.

وطالب معتمد جمال مدرب الزمالك اللاعبين بالتركيز الشديد في المباراة المقبلة وتحقيق الفوز رغم الصعوبات المالية التي تواجه الفريق ومطالبة اللاعبين بالحصول على مستحقالتهم المالية المتأخرة.

وكان لاعبو الزمالك قد أصدروا بياناً قبل أيام للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة من الموسم الماضي ومستحقات هذا الموسم.

لكن الزمالك يبدو جاهزاً بقوته الضاربة بعد استعادة جهود الرباعي محمود بنتايك وأحمد عبد الرحيم (إيشو) وحسام أشرف ومحمد عواد وتأكيد الجهاز الطبي جاهزيتهم لخوض المباراة.

ولا يغيب عن الزمالك سوى محمد إبراهيم ومحمد السيد لعدم التعافي من الإصابة، كما يغيب أحمد الجفالي وعمرو ناصر لعدم الجاهزية الفنية.

ويدير المواجهة طاقم تحكيم مغربي بقيادة جلال جيد ويعاونه زكريا برينسي ومصطفى أكركاد، إضافة إلى مصطفى كشاف كحكم رابع.

وفي المقابل، يسعى ماهر الكنزاري مدرب الأفريقي إلى تحقيق نتيجة إيجابية بالقاهرة من أجل المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود عن المجموعة.

ومن المنتظر أن يعول الكنزاري على مجموعة من العناصر يأتي في مقدمتها مهاجمه الكاميروني تادوس نكينغ.

وسيؤدي الأفريقي تدريبه الأساسي الجمعة على استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف المباراة.

بيراميدز يسعى لاستكمال انتصاراته ضد المغرب الفاسي (نادي بيراميدز)

في المقابل، يستهل بيراميدز منافسات دور المجموعات بمواجهة صعبة ضد ضيفه المغرب الفاسي على استاد 30 يونيو بالقاهرة.

ويخوض بيراميدز المواجهة أمام ضيفه المغربي بطموحات تصدر مجموعته والانطلاق للمنافسة على اللقب الافريقي متسلحاً بمعنويات عالية بعد أن حقق قبل أيام قليلة انتصار كبير على الأهلي بالدوري المصري، مسجلاً فوزه التاسع على التوالي بالمسابقة ومتصدراً بالعلامة الكاملة.

ووصلت بعثة المغرب الفاسي إلى القاهرة، الخميس، حيث من المقرر أن يتدرب الفريق الجمعة على استاد 30 يونيو الذي سيستضيف المباراة.

واصطحب محمد أمين الكرمة مدرب المغرب الفاسي 22 لاعباً اختارهم لخوض المباراة بينما سيغيب عن صفوف الفريق الثلاثي المؤلف من الحبيب بريجة وآدم بريكة وحمزة آيت علال.

ويلعب بيراميدز ضمن المجموعة الرابعة التي تضم المغرب الفاسي والهلال السوداني وحوريا الغيني.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من بوروندي بقيادة باسيفيك ندابيها وسيساعده إيمري نيونغابو وإيرفي نيديايو، بالإضافة إلى رودريغ بيغرمانا كحكم رابع.