بينما تتواصل أعمال رفع الإطارات المتناثرة وحطام السيارات المحترقة في محيط الحريق الذي اندلع في ناقلة مواد بترولية، مساء الأربعاء الماضي، على الطريق الدائري بمنطقة الوراق (غرب القاهرة)، تتكشف من بين الركام حكايات الضحايا، ترويها أسرهم وشهود عيان.

وعادت حركة المرور على الطريق، بينما تواصل الفرق الهندسية إعادة تأهيل أبراج الكهرباء وإصلاح الأجزاء المتضررة من الطريق، إلى جانب أخذ عينات لفحص آثار الحريق. وظلت رائحة الدخان عالقة في المكان الذي ارتفعت فيه ألسنة اللهب ليلة الحادث.

وروى شاهد عيان لوسائل إعلام محلية أنه رأى داخل سيارة صغيرة لنقل الركاب طفلاً يحتضن أحد والديه. وقال إن شدة تفحّم الجثمانين حالت دون معرفة ما إذا كان الرضيع يحتضن أباه أم أمّه، مضيفاً أنه رأى إلى جوارهما عبوة حليب أطفال تفحّمت هي الأخرى.

وأسفر الحريق، وفق أرقام رسمية، عن وفاة 31 شخصاً وإصابة 26 آخرين، نُقلوا إلى عدد من المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية العاجلة والمتخصصة.

وأمام مستشفى بولاق الدكرور العام بالجيزة، حيث يتلقى 4 مصابين من أسرة واحدة العلاج، انتظر ذووهم طويلاً لمعرفة مصير خمسة مفقودين من العائلة. وكان أفراد الأسرة في طريقهم من حي الوراق إلى حلوان (جنوب القاهرة) لحضور حفل زفاف، حين التهمت النيران الحافلتين اللتين كانتا تقلّانهم. وفي اللحظات الأخيرة، تمكّن الأب من إلقاء طفله الصغير خارج إحدى الحافلتين، فنجا الطفل، ونقل خبر الكارثة إلى أعمامه.

وعثرت الأسرة خلال البحث على المصابين الأربعة، بينما ظل مصير الأب وأربعة من أبنائه مجهولاً إلى أن عُثر على جثامينهم. وودّعتهم، يوم الجمعة، بينما اصطفت نعوشهم جنباً إلى جنب.

وفي يوم زفافه، كان شاب في طريقه إلى صالون التجميل لاصطحاب عروسه، حين حاصرت النيران سيارته على الطريق الدائري، وأتت عليها. وفي الصالون، كانت العروس ترتدي فستانها الأبيض، وتنتظر وصوله.

فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران على الطريق الدائري في مصر (أ.ب)

والتهمت النيران أيضاً حافلة كانت تنقل «جهاز عروس»، يضم أجهزة كهربائية ومستلزمات منزلية جمعتها أسرتها على مدى سنوات من العمل والادخار. وأثارت صور المقتنيات المحترقة تعاطفاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. ولقيت ابتسام مصطفى عواد، التي كانت حاملاً، وشقيقها إسلام حتفهما بعدما باغتتهما النيران في طريق عودتهما من زيارة طبية للاطمئنان على صحته، بينما كانت تفصلهما نحو نصف ساعة عن الوصول إلى منزلهما.

وقبل نحو نصف ساعة من وقوع الحريق، اتصل الشاب كيرلس بزوجته في الخامسة والنصف مساءً ليخبرها بأنه غادر مقر عمله في سيارة زميله، وأنه في طريق العودة. وانقطع الاتصال به عقب الحريق، لتبدأ أسرته رحلة بحث انتهت مساء اليوم التالي بالعثور على جثمانه في مشرحة مستشفى الوراق.

وفي الخامسة و45 دقيقة مساءً، اتصل الشاب محمد أشرف بزوجته، وأبلغها بأنه على الطريق الدائري عائداً من عمله. وحين انقطع الاتصال به، نشرت زوجته مناشدات على منصات التواصل الاجتماعي للعثور عليه. وكتب والده على «فيسبوك» قائلاً: «مش عاوز غير إني أدفن ابني بإيدي». وانتهت ساعات الانتظار بإعلان الشركة التي كان يعمل بها وفاته.

وأفاد نجل محمد شكري، المعلّق الرياضي في أحد الأندية، ومقرّبون منه، بأنه اتصل بابنته للاطمئنان عليها قبل نحو 20 دقيقة من اندلاع الحريق. وبعد ساعات من البحث والمناشدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تأكّدت هويته بتحليل الحمض النووي. وبحسب الشهادات، عُثر على جثمانه وهو يحتضن طفلاً صغيراً، في محاولة لحمايته من النيران، وفصل الأطباء الجثمانين.

وروى أب أمام الكاميرات أنه هُرع مع آخرين إلى موقع الحريق للمساعدة في إنقاذ المصابين، من دون أن يعلم أن ابنته وزوجها كانا هناك. وفوجئ بزوج ابنته يستغيث به والنيران تشتعل في جسده. وحين سأله عن ابنته، أشار الزوج بصعوبة إلى أنها في الأعلى، على الطريق الدائري، قبل أن يعجز عن إكمال حديثه. ومنذ ذلك الحين، راح الأب يبحث عنها بين الحطام والجثامين وفي المستشفيات، بمساعدة عشرات الأشخاص، ولم يعثر عليها حتى الآن.

وبين حطام المركبات، ظهرت أمام الكاميرات بقايا «بسبوسة» تفحّمت واختلطت بالرماد. كان يحملها سائق «تروسيكل» (دراجة نارية بثلاث عجلات) ليبيعها، كعادته، لركاب الطريق الدائري، قبل أن تلتهم النيران المركبة وحمولتها وتودي بحياته.