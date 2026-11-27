في تحوّل لافت ينقل نبتة القنب الهندي (الكيف) من إرث زراعي تقليدي في جبال الريف شمال المملكة المغربية إلى مختبرات الصناعة الدوائية الدقيقة، أعلنت مختبرات «فارما 5» المغربية عن طرح أول دواء محلي الصنع بنسبة 100 في المائة مستخلص من القنب الهندي لأغراض طبية.

هذا الإنجاز، الذي جرى الكشف عنه خلال ندوة صحافية في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، يضع المغرب على خريطة الابتكار الصيدلاني الإقليمي، ويفتح باب الأمل أمام شريحة واسعة من المرضى الذين يعانون من أشكال حادة ومستعصية من داء الصرع.

أول دواء من القنب الطبي في الصيدليات المغربية «كانابيديول فارما 5» (وكالة المغرب العربي للأنباء)

خمس سنوات من البحث وسلسلة إنتاج متكاملة

لم يكن الوصول إلى هذا المستحضر، الذي يحمل اسم «كانابيديول فارما 5» (Cannabidiol Pharma 5)، وليد الصدفة، بل جاء تتويجاً لمسار امتد لنحو خمس سنوات من البحث العلمي والتطوير الصيدلاني، باستثمارات مالية تجاوزت 200 مليون درهم مغربي (نحو 20 مليون دولار).

ويتميز المشروع بكونه يغطي سلسلة القيمة بأكملها فوق التراب المغربي، إذ تبدأ الرحلة من زراعة النبات في حقول مقننة بمنطقة الريف على مساحة تفوق 40 هكتاراً وبمشاركة أكثر من 70 أسرة فلاحية منخرطة في النشاط القانوني، وصولاً إلى عمليات الاستخلاص والتنقية الدقيقة داخل المختبرات.

ووفق المعطيات التقنية التي قدمتها الشركة وحصلت عليها «الشرق الأوسط»، تعتمد عملية الاستخلاص على تقنية متطورة تتيح الحصول على مادة «الكانابيديول» (CBD) الفعالة بدرجة نقاوة تفوق 98 في المائة، مطابقة بذلك لأعلى المعايير المعتمدة في دستور الأدوية الأوروبي، دون أي آثار للمواد ذات التأثير النفسي.

رهان «السيادة الصحية» وتقليص التكلفة العلاجية

يمثل هذا الدواء، الذي يتخذ شكل محلول فموي، أول دواء جنيس على المستوى العالمي للعقار المرجعي الدولي المستخدم في علاج حالات الصرع الشديدة المقاومة للعلاجات التقليدية (مثل متلازمة لينوكس - غاستو ومتلازمة درافيه).

ومنذ التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بات المستحضر متوفراً في الصيدليات المغربية، ومرفقاً بتعزيز مفهوم «السيادة الصحية» الذي ترفعه المملكة شعاراً لمرحلتها الصناعية الراهنة.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يبرز البُعد التنافسي في تسعير الدواء الجديد؛ إذ حُدد ثمن العبوة الواحدة (سعة 100 مل) بنحو 5498 درهماً مغربياً، وهو ما يمثل انخفاضاً يقارب 50 في المائة مقارنة بسعر الدواء المرجعي المستورد في الأسواق الدولية.

وفيما تتواصل الإجراءات لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإدراج الدواء ضمن لائحة الأدوية القابلة للتعويض، يترقب المرضى وأسرهم انعكاس هذه الخطوة على تخفيف الأعباء المالية الباهظة للعلاج.

آفاق بحثية تتجاوز داء الصرع

لا تقف طموحات الصناعة الدوائية المغربية في هذا المجال عند حدود علاج الصرع؛ إذ تندرج هذه الخطوة ضمن رؤية أشمل لتفعيل الإطار القانوني المنظم للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (القانون رقم 13.21)، الذي أرسى قواعد التحول من الاقتصاد غير المهيكل إلى الصناعة ذات القيمة المضافة العالية.

وتشير التوجهات البحثية المعلنة إلى أن المختبرات الوطنية تستعد لإطلاق دراسات وتجارب سريرية جديدة، بشراكة مع مؤسسات علمية وصحية مغربية، لاستكشاف الخصائص العلاجية لجزيئات أخرى في نبتة القنب الهندي.

وتشمل هذه الآفاق المستقبلية إمكانية تطوير علاجات موجهة لأمراض عصبية وتنكسية معقدة، مثل التصلب اللويحي، ومرض باركنسون، والآلام المزمنة المستعصية.