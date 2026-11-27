قالت مصادر عسكرية سودانية إن الجيش استعاد، الجمعة، بلدة «مقنزا» الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق، التي تبعد نحو 22 كيلومتراً من عاصمة الإقليم الدمازين، بعدما أعلنت «قوات الدعم السريع» السيطرة عليها، الأسبوع الماضي، وسط موجات من النزوح هرباً من المعارك، مع دخول «قوات الدعم السريع» وحلفائها إلى «مقنزا» في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ونقلت منصات موالية للجيش عن مصادر عسكرية قولها إن قواته استعادت بلدة «مقنزا» بمحلية باو، من دون أن تورد تفاصيل عن العملية. وبثت تلك المنصات مقطعاً مصوراً ظهر فيه جنود يحتفلون بما قالوا إنه استعادة البلدة، وخلفهم لافتة تحمل اسم مركزها الصحي. ولم يصدر بيان رسمي من الجيش بشأن استعادة البلدة.

وكانت «قوات الدعم السريع» قد أعلنت، في 21 نوفمبر، السيطرة على «مقنزا»، التي تبعد نحو 22 كيلومتراً جنوب الدمازين، عاصمة الإقليم. ولم يعلّق الجيش حينها على الإعلان، بينما نفت منصات موالية له سيطرة تلك القوات على البلدة، قبل أن تعود، الجمعة، وتنقل عن مصادر عسكرية أن الجيش استعادها. وفي غضون ذلك، بثّ مقاتلون يرتدون زي «الدعم السريع»، الخميس، مقطعاً ظهروا فيه وهم يحتفلون داخل منزل قالوا إنه في ««مقنزا».

موجات نزوح

وقدّرت مجموعة «محامو الطوارئ»، الجمعة، عدد أفراد الأسر النازحة من «مقنزا» بما يتراوح بين 1620 و1890 شخصاً. وقالت إن النساء والأطفال وكبار السن من بين الفئات الأكثر حاجة إلى المساعدة العاجلة، وحذّرت من تجدد موجات النزوح مع استمرار العمليات العسكرية. ودعت «قوات الدعم السريع» وحلفاءها إلى حماية المدنيين والامتناع عن ترويع السكان أو تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

وتسببت العمليات العسكرية في إقليم النيل الأزرق في موجات نزوح واسعة. وقدّرت المنظمة الدولية للهجرة عدد النازحين بنحو 119 ألفاً و782 شخصاً بين 11 يناير (كانون الثاني) و15 أكتوبر (تشرين الأول) 2026. واستقبلت الدمازين 45 ألفاً و815 نازحاً، بينما استقبلت الروصيرص 36 ألفاً و950 نازحاً، وتوزّع الباقون على مناطق باو وود الماحي وقيسان والكرمك والتضامن.

نازحون في طريقهم إلى مخيمات بمحيط مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق (الشرق الأوسط)

وقالت: «مبادرة المجتمع المدني» في الإقليم، في 22 نوفمبر، إن أكثر من 51 ألف شخص نزحوا حديثاً داخل النيل الأزرق، بينما غادر أكثر من 15 ألف شخص مدينتي الدمازين والروصيرص إلى ولايات سودانية أخرى.

تعزيزات عسكرية في الدمازين

وحققت «قوات الدعم السريع» تقدماً ميدانياً لافتاً في إقليم النيل الأزرق خلال أكتوبر ونوفمبر، إذ سيطرت على عدد من المدن والبلدات، بينها الكرمك وقيسان وباو وود الماحي، واقتربت من الدمازين. وكثّفت تلك القوات هجماتها بالمسيّرات على عاصمة الإقليم، وقالت تقارير إن عشرات المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء تلك الهجمات.

في المقابل، عزّز الجيش قواته في الإقليم، بما في ذلك في مقر الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين. وقالت مصادر عسكرية سودانية إن أكثر من 15 ألف مقاتل من الجيش وصلوا إلى المدينة، بينما شوهد قائد قوات «درع السودان» المتحالفة مع الجيش، أبو عاقلة كيكل، وسط قوة تابعة له في الدمازين. وكان كيكل قد انشقّ عن «قوات الدعم السريع»، وانضمّ إلى جانب الجيش.

البرهان لدى زيارته معسكراً للجيش في مدينة الدمازين جنوب غربي السودان (مجلس السيادة - «فيسبوك»)

وتُعرف «مقنزا» بالتعدين الأهلي عن الذهب، وكانت الشركة السودانية للموارد المعدنية قد أدرجتها ضمن المواقع التي خططت لافتتاح أسواق للذهب فيها، وفق تقارير محلية آنذاك. وسبق أن اتخذت «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة مالك عقار، من البلدة مقراً رئيسياً لها خلال حربها مع القوات الحكومية. وتنحدر من «مقنزا» أسرة حاكم إقليم النيل الأزرق الحالي.

هدوء نسبي في كردفان

وعلى جبهات كردفان، تراجعت وتيرة العمليات البرية بعد تقدّم سريع للجيش استعاد خلاله مساحات واسعة من ولاية شمال كردفان، ومدناً وبلدات عدة في ولاية غرب كردفان، أبرزها الخوي، إحدى كبرى مدن الولاية. كما اقتربت قواته من مدينة النهود، أحد أهم المراكز التجارية والزراعية في غرب كردفان.

ولم تشهد المنطقة منذ أيام مواجهات برية كبيرة، بينما تواصلت عمليات التمشيط، وواصل طرفا الحرب استخدام المسيّرات بمختلف أنواعها. وقال الجيش، الخميس، إن دفاعاته الجوية أسقطت «مسيّرة معادية» من طراز «إف إتش-95» (FH-95) غرب كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان.